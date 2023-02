Οικονόμου για Τσίπρα: Πολιτικός κυνισμός όταν λέει ότι 25.000 πλειστηριασμοί δεν είναι πολλοί Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι να αυξήσει ξανά τη φορολογία «Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ είναι μια φλύαρη και ανερμάτιστη έκθεση ιδεών, δίχως αριθμούς και στοιχεία» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας τη συνέντευξη Τσίπρα στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Ο κ. Οικονόμου υποστήριξε επίσης ότι στο σχέδιο Τσίπρα είναι η αύξηση της φορολογίας και κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για πολιτικό κυνισμό αναφορικά με τη δήλωσή του ότι 25.000 πλειστηριασμοί δεν είναι πολλοί. Αναλυτικά η δήλωση Οικονόμου «Ο πρωθυπουργός, στη σημερινή του συνέντευξη τύπου στην Κοζάνη, παρουσίασε ένα μετρημένο, κοστολογημένο και λεπτομερές σχέδιο τόσο για τη Δυτική Μακεδονία όσο και για την ενίσχυση των συνταξιούχων. Ό,τι είπε είναι συγκεκριμένο και πλήρως εφαρμόσιμο. Ο κ. Τσίπρας απόψε, στην τηλεόραση του Alpha, παρουσίασε μια φλύαρη και ανερμάτιστη έκθεση ιδεών, δίχως αριθμούς και στοιχεία, αλλά με μπόλικη δόση Tsipranomics. Ίδιος και απαράλλαχτος, όπως ακριβώς κάνει εδώ και 15 χρόνια που ηγείται του ΣΥΡΙΖΑ. Αποκάλυψε μάλιστα ότι, αν κυβερνήσει, θα αναζητήσει πόρους από «την αύξηση των εσόδων», δηλαδή την εκ νέου αύξηση της φορολογίας. Όσον αφορά τους πλειστηριασμούς που γίνονταν επί θητείας του, η δήλωσή του συνιστά επιτομή του πολιτικού κυνισμού και τα λέει όλα: «25.000 πλειστηριασμοί δεν είναι και πολλοί». Ειδήσεις σήμερα: Εγκληματική οργάνωση: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 11 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονιστικά βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης της ΕΜΑΚ Μαριάνα Βαρελά – Φαμπιόλα Βαλεντίν: Γιορτάζουν για πρώτη φορά τον Άγιο Βαλεντίνο ως παντρεμένες BEST OF NETWORK 14.02.2023, 16:30 14.02.2023, 16:45 14.02.2023, 10:36 14.02.2023, 22:05 14.02.2023, 22:09 14.02.2023, 16:45

