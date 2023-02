Οι νέες ρυθμίσεις στην εφορία από 36 έως 120 δόσεις που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης Αύριο η εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο – Ποιους αφορά και πώς θα ενταχθούν – Τι γνωρίζουμε έως τώρα Κωστής Πλάντζος 14.02.2023, 16:54 Νέο σχήμα ρυθμίσεων, με 36 άτοκες ή και μέχρι 72 έντοκες δόσεις για συνεπείς φορολογούμενους που εκπλήρωναν τακτικά ως το 2021 τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Καστοριά. Όπως πρώτο αποκάλυψε το ΘΕΜΑ της Κυριακής, η κυβέρνηση θα δώσει την ευκαιρία να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, ακόμα και όσοι δεν είχαν ενταχθεί ποτέ πιο πριν σε ρυθμίσεις. Ο πρωθυπουργός περιέγραψε μια καινοτόμα ρύθμιση επιβράβευσης των συνεπών οφειλετών με ρυθμίσεις πριν την ενεργειακή κρίση, τις οποίες κατάφεραν να κρατήσουν ενεργές. Την εξειδίκευση της εξαγγελίας Μητσοτάκη, θα κάνει αύριο στις 11 το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σύμφωνα και με όσα είπε ο πρωθυπουργός: 1. Νέα ρύθμιση χρεών 36-72 δόσεων: αφορά όσους –παρά την πανδημία- δεν είχαν αφήσει ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο μέχρι που ξέσπασαν ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση. «Για τους συνεπείς δανειολήπτες που δημιούργησαν νέες οφειλές τα τελευταία χρόνια», δηλαδή από το β΄εξάμηνο του 2021 μέχρι και το τέλος 2022, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως «θα διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δυσκολεύονται μετά την πανδημία». 2. Επέκταση παλαιότερης ρύθμισης 36-72 δόσεων: η ίδια δυνατότητα θα δοθεί και σε όσους είχαν χρέη αλλά τα ρύθμισαν και τα πλήρωναν κανονικά όσο διαρκούσε η πανδημία. Ουσιαστικά αναβιώνει και διευρύνεται η ρύθμιση για τα χρέη της πανδημίας, που είχε περιλάβει τις οφειλές από τον Μάρτιο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, μόνο όμως για όσους ήταν συνεπείς στις καταβολές τους. 3. Αναβίωση των 100-120 δόσεων: αφορά αποκλειστικά τους σχεδόν μισό εκατομμύριο οφειλέτες που είχαν αρχικά ενταχθεί στις 100 ή 120 δόσεις από το 2014 και μετά, αλλά τις απώλεσαν τα περασμένα χρόνια. Θα τους δοθεί και δεύτερη ευκαιρία να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν. Όρος θα είναι να πληρώσουν μαζεμένες 2 δόσεις και μετά να συνεχίσουν να πληρώνουν όλες τις επόμενες μέχρι το τέλος του προγράμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά το τέλος των προγραμματισμένων 100 ή 120 δόσεων, θα πρέπει να συνεχίζουν να πληρώνουν και τις δόσεις εκείνες που άφησαν απλήρωτες, από τότε που σταμάτησαν να εξυπηρετούν τη ρύθμιση μέχρι σήμερα. Στην περίπτωση αυτή τα πρόστιμα θα διαγράφονται, τα χρέη θα επιστρέφουν εκεί που ήταν πριν αναβιώσουν οι προσαυξήσεις και οι οφειλέτες θα λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα, ενώ σταματούν και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Όπως τόνισε ο ίδιος ο πρωθυπουργός «ήταν ένα από τα αιτήματα, αν έχω χάσει κάποια ρύθμιση, αν γίνεται να αναβιώσει. Η απάντηση είναι “Ναι” θα γίνεται. Θα γίνει και αυτή η ανακοίνωση. Με δύο μηνιαίες δόσεις θα μπορούν οι συμπολίτες μας να αναβιώσουν παλιές συμμετοχές τους σε ρυθμίσεις, από τις οποίες είχαν βγει» είπε. Οι ανακοινώσεις αναμένονται το μεσημέρι της Τετάρτης από τους αρμόδιους υπουργούς. Η ακριβής τοποθέτηση του πρωθυπουργού για τις 120 δόσεις: «Ένα από τα αιτήματα τα οποία μου έθεταν συχνά συμπολίτες μας είναι «τι γίνεται αν έχω χάσει κάποιες δόσεις από μία ρύθμιση των 120 ή των 72 δόσεων, γίνεται αυτές οι ρυθμίσεις με κάποιο τρόπο να αναβιώσουν»; Η απάντηση είναι ναι, ότι θα γίνεται από δω και στο εξής. Θα είναι κι αυτές ανακοινώσεις οι οποίες θα γίνουν από τους αρμόδιους Υπουργούς αύριο. Καταβάλλοντας δύο μηνιαίες δόσεις θα μπορούν οι συμπολίτες μας να αναβιώσουν παλαιές συμμετοχές τους σε ρυθμίσεις από τις οποίες είχαν βγει και θα περιμένετε αύριο τους αρμόδιους Υπουργούς να κάνουν κάποιες πιο λεπτομερείς εξαγγελίες». Η ακριβής τοποθέτηση του πρωθυπουργού για τις 36 έως 72 δόσεις: «Από την άλλη όμως, θέλω να τονίσω ότι δεν αρκεί μόνο η στήριξη στους συμπολίτες μας οι οποίοι δυσκολεύονται και χάνουν δόσεις από ρυθμίσεις. Υπάρχουν και συμπολίτες μας οι οποίοι ήταν απολύτως συνεπείς και οι οποίοι αυτή τη στιγμή δυσκολεύονται να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους μετά την πανδημία. Θέλουμε να κάνουμε κάτι και γι’ αυτούς. Είναι τα θύματα -θα έλεγα- της ενεργειακής κρίσης και να δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις νέες οφειλές τις οποίες δημιούργησαν. Και για αυτό θα υπάρχουν κάποιες εξαγγελίες αύριο, για νέα σχήματα από 36 έως 72 δόσεις. Τονίζω, για τους συνεπείς οφειλέτες οι οποίοι δημιούργησαν νέες οφειλές τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι είναι συμπληρωματικές παρεμβάσεις σημαντικές στα ζητήματα τα οποία αφορούν συνολικά τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους, όπου έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα από αυτή την κυβέρνηση, που δεν είχαν γίνει ποτέ στο παρελθόν». Ολόκληρη η συνέντευξη Τύπου του πρωθυπουργού: Γιατί τώρα η απόφαση Αιτία για την αναβίωση των ρυθμίσεων είναι η εκτίναξη των απλήρωτων οφειλών προς τις φορολογικές αρχές στα 113 δισ. ευρώ αλλά και η πληθώρα των αιτημάτων για νέες διευκολύνσεις αποπληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών χρεών, καθώς χιλιάδες είναι τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να μην μπορούν να πληρώσουν παλαιές οφειλές τους. Υπό το βάρος αυτό αποφασίστηκε να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε όσους έχασαν τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ώστε να επανενταχθούν σ’ αυτές και να συνεχίσουν να αποπληρώνουν τα χρέη τους σε πολλές δόσεις. Παράδειγμα Έτσι εάν κάποιος οφειλέτης δεν έχει πληρώσει 15 δόσεις μιας ρύθμισης 120 δόσεων, εφόσον πληρώσει τουλάχιστον δύο δόσεις θα επανεντάσσεται ξεκινώντας από την δόση που θα πλήρωνε κανονικά αν ήταν συνεπής και οι μηνιαίες δόσεις που θα έχουν παραμείνει απλήρωτες θα προστίθενται στο τέλος της χρονικής περιόδου της αρχικής ρύθμισης. Δηλαδή, η χρονική περίοδος εξόφλησης του χρέους, όπως είχε προσδιοριστεί με την αρχική ρύθμιση, θα επεκτείνεται κατά το χρονικό διάστημα που αναλογεί στις απλήρωτες δόσεις. Τα στοιχείαΣημειώνεται ότι στη ρύθμιση των 120 δόσεων που εφάρμοσε η κυβέρνηση είχαν ενταχθεί πάνω από 600.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις. Ωστόσο στην πορεία αρκετοί και για διάφορους λόγους απώλεσαν τη ρύθμιση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης, οφειλές ύψους 5,3 δισ. ευρώ έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση (100 δόσεις, 120 δόσεις, χρεών πανδημίας σε έως 72 δόσεις και πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών 24-48 δόσεις). Από το ρυθμισμένο υπόλοιπο το 53,5% προέρχεται από φυσικά πρόσωπα ενώ το υπόλοιπο 46,5% από νομικά πρόσωπα. Το 36,4% του ρυθμισμένου υπολοίπου (1,932 δισ. ευρώ) προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 5.001-50.000 ευρώ, ενώ το 26,2% του ρυθμισμένου υπολοίπου προέρχεται από οφειλέτες με βασική οφειλή 50.001-300.000 ευρώ. 