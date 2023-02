Ο Λαφαζάνης μιλά για «όργιο» πλειστηριασμών επί ΣΥΡΙΖΑ Οι ελεύθεροι επαγγελματίες «ήταν στο έλεος των τραπεζών τότε, τα funds τα εγκαινίασε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ» είπε ο κ. Λαφαζάνης Για όργιο πλειστηριασμών επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Κινήματος Εθνικής Απελευθέρωσης, Παναγιώτης Λαφαζάνης, που σημείωσε ότι το ίδιο κόμμα εγκαινίασε τα funds. «Εμείς εγκαινιάσαμε ως κίνημα την υπόθεση του αγώνα κατά των πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Αυτοί οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας ξεκίνησαν να έχουν μαζικό τρόπο και μαζική έκταση επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Καμμένου ξεκίνησε αυτή την λαίλαπα των πλειστηριασμών, γενικώς και ειδικότερα πρώτης κατοικίας. Κυνικά και θα έλεγα με έναν τρόπο ας πούμε απόλυτα βάρβαρο», είπε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στον realfm 97,8. Στην επισήμανση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι επί ημερών του δεν υπήρξε πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας, ο κος Λαφαζάνης ανέφερε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει χονδροειδή ψέματα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι απλώς υπήρξαν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας αλλά κάθε Τετάρτη γινόταν όργιο πλειστηριασμών αυτής της κατηγορίας και ιδιαίτερα στους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτούς που δεν μπορούσαν να υπαχθούν με κανένα τρόπο στο νόμο Κατσέλη. Αυτοί ήταν στο έλεος των τραπεζών τότε, τα funds τα εγκαινίασε στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας λόγω του κινήματος αυτού που είχε αναπτυχθεί ήταν πολύ δύσκολο να γίνουν, σχεδόν αδύνατον, διότι υπήρχαν σιγά σιγά καταλήψεις κάθε Τετάρτη των ειρηνοδικείων, όπου γίνονταν πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας από το κίνημα αυτό κατά των πλειστηριασμών». Ειδήσεις σήμερα: «Μας συγκλόνισαν οι φωνές των θαμμένων ζωντανών» – Οι άνδρες της ΕΜΑΚ μίλησαν για όσα βίωσαν Tέλος στα ΙΧ με βενζίνη και diesel από το 2035, ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο «Ο γιος μου το έκανε» λέει γυναίκα για την αρπαγή της 12χρονης στα Πατήσια BEST OF NETWORK 14.02.2023, 11:55 14.02.2023, 14:25 14.02.2023, 10:36 14.02.2023, 14:31 14.02.2023, 14:32 14.02.2023, 11:00

