Παναγιωτόπουλος: Η Ελλάδα έστειλε πυρομαχικά και 20 άρματα μάχης BMP-1 στην Ουκρανία Ο υπουργός Άμυνας συμμετείχε στη διάσκεψη της Ομάδας Επαφής για την Αμυνα στην Ουκρανία, η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν Στη διάσκεψη της Ομάδας Επαφής για την Αμυνα στην Ουκρανία, η οποία οργανώθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Αμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν, συμμετείχε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος. Όπως ανακοινώθηκε, στη διάσκεψη συμμετείχαν υπουργοί και άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από 54 χώρες. Συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη ταχείας παροχής αμυντικού εξοπλισμού, εκπαίδευσης του στρατιωτικού προσωπικού των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και της συνεργασίας μεταξύ των αμυντικών βιομηχανιών για την κάλυψη κενών σε αμυντικά συστήματα. Κατά την παρέμβασή του, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας τόνισε ότι η εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου, που υπονομεύει την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην Ευρώπη, ενώ υπογράμμισε τη σημασία του μεγέθους της καταστροφής και του ανθρώπινου πόνου που προκαλεί ο πόλεμος στο λαό της Ουκρανίας. Ο Ν. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική και αμυντική βοήθεια που έχει παρασχεθεί, από τη χώρα μας, στην Ουκρανία, όπως πυρομαχικά και, προσφάτως, 20 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης BMP-1 και τόνισε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να στηρίζει τον δίκαιο αγώνα του ουκρανικού λαού για την προστασία της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας. Στο περιθώριο της συνάντησης, o υπουργός Εθνικής Αμυνας είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του Λόιντ Όστιν.

