Πιερρακάκης: «Το μέλλον είναι ψηφιακό» – «Η Ελλάδα αποτελεί έμπνευση» δηλώνει η Βεστάγκερ Την επόμενη τετραετία θα ψηφιοποιηθούν 5.000 διαδικασίες, ανέφερε στην εκδήλωση για τα τρία χρόνια του gov.gr ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Είναι ημέρα μεγάλης χαράς και συγκίνησης» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης στο πλαίσιο της εκδήλωσης στο Μέγαρο Μουσικής για την συμπλήρωση των τριών χρόνων λειτουργίας του gov.gr «Ένα κράτος ψηφιακό, η Ελλάδα σε κίνηση» και αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο του υπουργείου και την λειτουργία του gov.gr. Μίλησε για τις ψηφιακές συναλλαγές που έφτασαν το 2020 το 1,2 δις, ενώ έκανε μια αναδρομή στο παρελθόν για να παρουσιάσει την σημερινό άλμα που επετεύχθη στο θέμα του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας Διευκρίνισε ότι το αρχικό πρότυπο, καλύτερο παράδειγμα ήταν αρχικά εκείνο της Μ. Βρετανίας. «Οι μεταρρυθμίσεις όμως δεν είναι απλά αντιγραφές. Έπρεπε να χαρτογραφήσουμε τα δικά μας μητρώα που πρέπει να διασυνδεθούν και έτσι έγινε μια σιωπηρή οργανωσιακή δουλειά και την επόμενη μέρα των εκλογών δημιουργήθηκε το υπουργείο, μια νέα δομή που μπορούσε να κάνει μια σειρά από αλλαγές» είπε χαρακτηριστικά. «Οι αλλαγές ξεκίνησαν αμέσως γιατί τα γεγονότα είναι πάντα αμείλικτα. Έτσι το 112 ετέθη πρώτη προτεραιότητα», στα διόδια χρησιμοποιείται ο ίδιος πομποδέκτης, έγινε απλούστευση της δήλωσης γέννησης του παιδιού, καταργήθηκε το φαξ, «επιταχύναμε, όμως, λόγω covid την πλατφόρμα και έτσι το gov.gr ήρθε δυο μήνες νωρίτερα από ό,τι το περιμεναμε». Ο υπουργός συνέχισε την διαδρομή της ψηφιακής πύλης θυμίζοντας το 13033, την άυλη συνταγογράφηση, την Βίβλο ψηφιακού μετασχηματισμού, η μετάβαση στο 5G έγινε με καινοτόμα δημοπρασία, «ενώ ξεκινήσαμε στη σταθερή τηλεφωνία έχουμε την οπτική ίνα με κάλυψη 1,3 εκατ. γραμμών μέχρι σήμερα και πρέπει να φτάσουμε 4,8 μέχρι το 2027», ενώ μίλησε για το ΚΕΠ live (τηλεδιάσκεψη με υπάλληλο του ΚΕΠ) και για το σύστημα εθνικού εμβολιασμού που στήθηκε μέσα σε λίγες βδομάδες. «Υπήρξαν πολλές επενδύσεις από ξένες εταιρείες, όπως Amazon, Microsoft, google, το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό covid που το εισηγηθήκαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το My Health που είναι το πρόπλασμα ιατρικού φακέλου, ο τρόπος χορήγησης των επιδομάτων, οι «έξυπνες πόλεις» με πρόγραμμα για τους 332 δήμους για να κάνουν και οι δήμοι την μετάβαση. Και βέβαια με το ΜΙΤΟΣ η Ελλάδα γίνεται η πρώτη χώρα που μετράει τον ευατό της καθ’ ολοκληρίαν, μετράμε τις διαδικασίες και έχουμε ήδη αποτιμήσει πάνω από 5.000 διαδικασίες, οι οποίες την επόμενη τετραετία θα ψηφιοποιηθούν όλες. Και βέβαια το wallet, «το Chat gpt και η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη στην ζωή μας, οι διάδρομοι 5G, τα drones είναι εδώ «το μέλλον ή το σχεδιάζεις ή το υφίστασαι. Είναι μια οριζόντια πολιτική, αφορά όλα τα υπουργεία, είναι κτήμα όλης της δημόσιας διοίκησης». Τέλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη είπε ότι «στο έργο που παρουσιάζεται από το πρωί, την πνοή την δώσατε εσείς. Νωρίτερα, η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργκρέτε Βεστάγκερ εξήρε το έργο του υπουργείου λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αποτελεί έμπνευση πόσο γρήγορα προχώρησε η Ελλάδα χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών. Μίλησε για μια πολιτοκεντρική πολιτική που ακολουθήθηκε. «Η πρόοδος που επιτύχατε είναι ενθαρρυντική όχι μόνο για τους Έλληνες, αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες» είπε και πρόσθεσε ότι οι πολίτες μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικά, έγγραφα με ένα κλικ οι οποίοι βλέπουν άμεσα τα οφέλη των ψηφιακών λύσεων. Υπογράμμισε μάλιστα την εμπιστοσύνη στην τεχνολογία που δομήθηκε, ενώ έκανε λόγο για ανάγκη εκπαίδευσης ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν προτεραιότητα για την ΕΕ. Μάλιστα είπε ότι «η Ελλάδα σημειώνει σημαντική πρόοδο όσον αφορά την συνδεσιμότητα». Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος έκανε λόγο για μια τον ψηφιακό μετασχηματισμό που είναι μια «βαθύτατα προοδευτική πολιτική με έντονη πολιτική χροιά». Και αυτό αποδεικνύεται μέσα από το έργο του υπουργείου διότι, όπως υπογρράμμισε τα ΚΕΠ το 2022 εξέδωσαν 45.381 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, δηλαδή 98% λιγότερα διότι μπορούν να εκδοθούν ψηφιακά, το 112 που δημιουργήθηκε άμεσα για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών όταν υπάρχει κίνδυνος για την ζωή τους, το gov.gr wallet, το my Health, ενίσχυση τηλεπικοινωνιακών υποδομών κάθε σπίτι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχει πρόσβαση σε υψηλής ταχύτητας ίντερνετ σε χαμηλό κόστος, την οπτική ίνα στα σχολεία, την ψηφιοποίηση του Κτηματολογίου, το πρόγραμμα ΜΙΤΟΣ. «Με την χρήση των νέων τεχνολογιών ενισχύεται η διαφάνεια και η λογοδοσία, όλες οι διαδικασίες διεξάγονται απευθείας» είπε χαρακτηριστικά, ενώ αναφέρθηκε και στην διάθεση των ανοιχτών δεδομένων. «Είναι προοδευτική πολιτική διότι κανείς δεν μένει πίσω, τα ΚΕΠ αναβαθμίζονται, εκσυγχρονίζονται, εκπαιδεύονται καλύτερα οι υπάλληλοι ώστε να εξυπηρετούν όσοι προτιμούν τα φυσικά κανάλια του Δημοσίου». Όπως ανέφερε το έργο του υπουργείου δεν έχει ολοκληρωθεί, διότι όλες οι συναλλαγές του Έλληνα πολίτη με το Δημόσιο θα μπορούν να γίνονται ψηφιακά. Μητσοτάκης: Σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη «Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος που σέβεται τον πολίτη και χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης. Το εγχείρημα της ψηφιακής διακυβέρνησης έχει τυχει πιστεύω καθολικής αναγνώρισης» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην εκδήλωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα 3 χρόνια gov.gr. O πρωθυπουργός στον χαιρετισμός του σημείωσε επίσης πως όταν σχεδιάστηκε το μέλλον της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είπαμε ότι το πρώτο θα ήταν να δημιουργήσουμε υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης και πρόσθεσε: «Οι συναρμόδιοι υπουργοί ήταν όλοι χαρούμενοι. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι ότι είχαμε πάρει ένα κομμάτι των αρμοδιοτήτων τους». Ο κ. Μητσοτάκης αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας ανέφερε επίσης ότι μπορέσαμε και μετατρέψαμε τις αντιξοότητες σε ευκαιρίες. Προτάξαμε το ζήτημα του 112. Σήμερα το 112 είναι συλλογικό κτήμα και δεν είναι μόνο ψηφιακό εργαλείο, αλλά ολόκληρη κουλτούρα πολιτικής προστασίας. «Ακούστηκαν πολλά γαλλικά από εμένα για να καταφέρουμε να στείλουμε τα sms για το 112 και το καταφέραμε» είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Χαρδαλιά που εκείνη την εποχή είχε την ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας. Αυτή ήταν η πρώτη κατάκτηση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ελλάδα έγινε ένα πρόπλασμα και για ευρωπαικές λύσεις όπως το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό με το οποίο αργότερα στηρίξαμε τον τουρισμό μας» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε: «Μετά ήρθε η πανδημία η οποία μας υποχρέωσε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που είχαμε στη διάθεσή μας όπως τα sms. Μετά πειραματιστήκαμε με πιο προχωρημένες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσουμε εργαλείο για να αξιοποιήσουμε τα λίγα τεστ που είχαμε το πρώτο καλοκαίρι στη διάθεση μας. Και μετά βέβαια ακολούθησε η διαδικασία του εμβολιασμού, στην οποία το κράτος πήγε στον πολίτη και όχι ο πολίτης στο κράτος Σας συνιστώ όσοι δεν έχετε κατεβάσει το myhealth να το κάνετε. Δημιουργούμε πρόπλασμα ενός ψηφιακού φακέλου υγείας. Η τεχνολογία δεν σταματά. Είτε θα μας ξεπεράσει, είτε θα την αξιοποιήσουμε. Είναι ήδη εδώ τεχνολογίες που απαιτούν μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα. Η χώρα μετατρέπεται σε πόλο υψηλής τεχνολογίας. Θέλω να αναδείξω ιδιαίτερα τον προοδευτικό χαρακτήρα αυτής της μεταρρύθμισης. Με ένα τρόπο ευνοεί τους λιγότερο προνομιούχους, όσους είναι σε απομακρυσμένα νησιά, τους ανάπηρους, την εργαζόμενη γυναίκα. Η τεχνολογία συνδέεται με τη μείωση της διαφθοράς, με τη διαφάνεια. Έχουμε πετύχει πολλά αυτά τα 3,5 χρόνια και θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημόσιους λειτουργού που συνέβαλαν. Είμαστε μόνο στην αρχή. Να είστε σίγουροι ότι μπορούμε να τρέξουμε με την τεχνολογία. Η επόμενη τετραετία προδιαγράφεται ακόμα πιο συναρπαστική σε μια σειρά από πεδία. Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε. Μιλουσα πρόσφατα με την Εσθονή πρωθυπουργό. Στην Εσθονία οι μισοί πολίτες ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Θα ήθελα να γίνει και εδώ. Τουλάχιστον όσοι ζουν εκτός Ελλάδος να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Στην επίσκεψη μου πρόσφατα στον Κορυδαλλό συνάντησα μια ηλικιωμένη κυρία που μάθαινε τα μυστικά της χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την ρώτησα γιατί τα μαθαίνει και μου είπε «δεν θέλω να είμαι εξαρτημένη από τον εγγονό μου για να μπαίνω στο gov.gr».

