Ποιοι ακούγονται για το Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ – Οι γυναίκες και οι «σίγουροι» για τις λίστες

Στα τέλη της εβδομάδας θα ανακοινώσει ο ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο μέρος της λίστας με τους υποψηφίους βουλευτές του κόμματος για τις εθνικές εκλογές, ενώ κυκλοφορούν ήδη ονόματα για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας: Εκτός από την Πόπη Τσαπανίδου – που ως εκπρόσωπος του κόμματος προβλέπεται να είναι στο Επικρατείας προκειμένου να μπορεί να συμμετέχει στις τηλεμαχίες χωρίς περιορισμό εμφανίσεων – ακούγονται τα ονόματα του Οθωνα Ηλιόπουλου και του ναυάρχου Ευάγγελου Αποστολάκη. Σημειώνεται ότι στα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορούν και άλλα ονόματα, όπως της Έλενας Ακρίτα και της Τάνιας Τσανακλίδου. Βεβαίως, προεκλογική εκστρατεία έχουν ξεκινήσει όσοι είχαν λάβει ατύπως το χρίσμα από την ηγεσία για να τρέξουν για σταυρούς, όπως για παράδειγμα ο Φαραντούρης στην Κεφαλονιά, η Μαρία Κουβέλη, η Τζένη Αρσένη και ο Νάσος Ηλιόπουλος στην Α’ Αθήνας, ο Στέφανος Τζουμάκας και ο Γιάννης Μαντζουράνης στον Νότιο Τομέα, ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου στον Βόρειο Τομέα, η Μάγκυ Δούση και ο Γιώργος Καραμέρος στην Ανατολική Αττική, η Εφη Αχτσιόγλου και η Ρένα Δούρου στον Δυτικό Τομέα, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης και η Σοφία Λάγιου στην Αιτωλοακαρνανία και αρκετοί άλλοι ανά την επικράτεια. Το πιθανότερο είναι ότι στα τέλη της εβδομάδας θα γνωρίζουμε τους 300 από τους 433 που, σύμφωνα με τον νόμο, μπορεί το κάθε κόμμα να έχει υποψήφιους – δηλαδή περίπου το 80% όσων θα δώσουν τη μάχη του σταυρού. Στους 300 περιλαμβάνονται οι 88 βουλευτές (86 συν οι δύο βουλεύτριες (!) που… μετακόμισαν από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του Γιάνη Βαρουφάκη σε αυτήν του ΣΥΡΙΖΑ), άλλοι τόσοι πολιτευτές που πήγαν σχετικά καλά στις προηγούμενες εκλογές και περίπου 100 που έχουν λάβει ατύπως το χρίσμα και κάνουν ήδη προεκλογικές συγκεντρώσεις. Επιπροσθέτως, ο Τσίπρας θέλει ορισμένα «hot» ονόματα να τα ανακοινώσει τμηματικά ο ίδιος έπειτα από συνάντηση με καθέναν/καθεμία από τους «εκλεκτούς» του και φυσικά την απαραίτητη φωτογραφία ώστε να εντυπωθεί στην κοινή γνώμη η αμφίπλευρη διεύρυνση που επιδιώκει με ικανούς και «λαμπερούς» ανθρώπους ο τέως πρωθυπουργός. Τα «κουκιά» Να σημειώσουμε ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει δεύτερο κόμμα, όπως προφητεύουν οι δημοσκόποι, θα αυξήσει ελάχιστα (με 5-6 βουλευτές) την κοινοβουλευτική του δύναμη, εφόσον το ποσοστό του είναι στην περιοχή του 30%. Εξυπακούεται ότι μεγάλος χαμένος με την απλή αναλογική θα είναι η Ν.Δ., η οποία στην περίπτωση που είναι πρώτο κόμμα, με ποσοστό 33%-34%, όπως αποφαίνονται οι καταμετρητές των επιθυμιών των ψηφοφόρων, θα χάσει περίπου το 1/3 της κοινοβουλευτικής της δύναμης. Από το σημείο αυτό αρχίζουν και τα σενάρια που στα πολιτικά παρασκήνια σβήνονται και γράφονται καθημερινά και τα οποία σχετίζονται κυρίως με το ΠΑΣΟΚ. Εφόσον το κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου και τώρα επικεφαλής του είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν λάβει διψήφιο ποσοστό, τότε είναι σίγουρο πως θα οδηγηθούμε σε δεύτερες εκλογές. Ακόμη και αν η Ν.Δ. «σκαρφαλώσει» στο 35-36%, όπως ονειρεύονται ορισμένοι αθεράπευτα kyriakistas, και πάλι δεν θα μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση, αφού τα δύο κόμματα δεν θα αθροίζουν 151 βουλευτές, την πλειοψηφία δηλαδή της δεδηλωμένης. Ομως, ακόμη και στην περίπτωση που αριθμητικά τα «κουκιά» έβγαιναν, η πλειοψηφία θα ήταν οριακή, ενός ή δύο βουλευτών, η οποία όμως θα ήταν εύθραυστη, αφού τουλάχιστον Γιώργος Παπανδρέου και Χάρης Καστανίδης δεν θα συμφωνούσαν σε κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κυριότερο όμως είναι ότι ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα ήθελε να βρεθεί όμηρος του ΠΑΣΟΚ και όποιων άλλων (πολιτικών, επιχειρηματιών, συμφερόντων εγχώριων ή της αλλοδαπής) επιθυμούν μια ασταθή και ευάλωτη σε εκβιασμούς κυβέρνηση, προκειμένου να κάνουν οι ίδιοι κουμάντο στον τόπο. Ειδήσεις σήμερα: «Μας συγκλόνισαν οι φωνές των θαμμένων ζωντανών» – Οι άνδρες της ΕΜΑΚ μίλησαν για όσα βίωσαν Tέλος στα ΙΧ με βενζίνη και diesel από το 2035, ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο «Ο γιος μου το έκανε» λέει γυναίκα για την αρπαγή της 12χρονης στα Πατήσια

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )