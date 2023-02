Σεισμός Τουρκία – Hyrriyet: «Efharisto poli file» Τι γράφει η εφημερίδα για τη συνδρομή της Ελλάδας προς τις περιοχές που έπληξε ο φονικός σεισμός – Ύμνοι για τους άνδρες της ΕΜΑΚ Παναγιώτης Σαββίδης 14.02.2023, 08:48 Με πρωτοσέλιδο τίτλο «EFHARISTO POLI FILE» η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα Hyrriyet ευχαριστεί την Ελλάδα για τη συνδρομή και τη βοήθεια προς τις περιοχές που έπληξε ο φονικός σεισμός της προπερασμένης Δευτέρας. Το δημοσίευμα αναφέρεται στην επιστροφή των ομάδων της ΕΜΑΚ στην Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της αποστολής τους. «Η ελληνική ομάδα έρευνας και διάσωσης που ήρθε να βοηθήσει την Τουρκία μετά τον σεισμό, ολοκλήρωσε το έργο της και επέστρεψε στην Ελλάδα μια εβδομάδα αργότερα» αναφέρει, προβάλλοντας τη δήλωση του επικεφαλής της 1ης ΕΜΑΚ Δημήτρη Ρούσσου στα ΜΜΕ: «Αξιωματούχος της ελληνικής ομάδας, που έζησε πολύ συγκινητικές στιγμές, αποχαιρετώντας, είπε: ’’Ό,τι κάνουμε για τη χώρα μας, το ίδιο κάναμε και για την Τουρκία’’». Η Ηurriyet σημειώνει το περιστατικό, δημοσιεύοντας σχετικό φωτογραφικό στιγμιότυπο, όταν άνδρες της ΕΜΑΚ ξέσπασαν σε επιφωνήματα χαράς και εναγκαλισμούς, μετά τη διάσωση 6χρονου κοριτσιού από τα συντρίμμια στην Αντιόχεια, την επομένη του σεισμού. Η επιστροφή της ΕΜΑΚ στην Ελλάδα προβάλλεται επίσης στο σύνολο σχεδόν των τουρκικών ΜΜΕ. «Σαν ήρωες υποδέχτηκαν στην Αθήνα, την ελληνική ομάδα διάσωσης (ΕΜΑΚ), που διέμειναν στην Τουρκία για μια εβδομάδα και έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις διάσωσης», σημειώνουν μεταξύ άλλων. Ειδήσεις σήμερα: Τι σημαίνει για την υπερασπιστική γραμμή της Καϊλή η πρόσληψη του «δικηγόρου του διαβόλου» Μπόνους σε 850.000 συνταξιούχους έως το τέλος Μαρτίου Survivor All Star: Στον τάκο Μελίνα και Ασημακόπουλος… βόμβα από τον Κόρο – Δείτε βίντεο Παναγιώτης Σαββίδης 14.02.2023, 08:48 BEST OF NETWORK 13.02.2023, 18:10 14.02.2023, 07:10 14.02.2023, 08:04 13.02.2023, 22:55 13.02.2023, 22:55 13.02.2023, 12:00

