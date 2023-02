Στη νέα μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα ο Μητσοτάκης – «Μετάβαση σε ένα πιο πράσινο μέλλον»

Τον νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ «Πτολεμαΐδα 5», επισκέφτηκε το πρωί της Τρίτης ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. «Είναι ένα πολύ σπουδαίο, ένα πολύ σημαντικό έργο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, για τη ΔΕΗ, ένα έργο με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία», τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. «Η μονάδα αυτή θα αποτελέσει στο μέλλον μονάδα στρατηγικής εφεδρείας για τη χώρα, αλλά είναι μία μονάδα η οποία θα έλεγα ότι κλείνει έναν κύκλο σχεδόν 70 ετών παρουσίας της ΔΕΗ εδώ στην περιοχή της Πτολεμαΐδας. Θα λειτουργεί για πολλά χρόνια ακόμα με αυτήν την μορφή και θα εξακολουθεί βέβαια να δίνει και δουλειές για πολλά χρόνια ακόμα, όχι μόνο στους εργαζόμενους στη μονάδα, αλλά και σε όσους εργάζονται στα ορυχεία τα οποία θα τροφοδοτούν τη μονάδα αυτή με λιγνίτη». «Η στρατηγική της μετάβασης προς ένα πράσινο μέλλον είναι δεδομένη και θα έλεγα ότι είναι και αδιαπραγμάτευτη. Αλλά ταυτόχρονα δεν πρέπει να ξεχνάμε τη σημασία που αποδίδουμε στην στρατηγική επάρκεια της χώρας σε καύσιμα τα οποία είναι εγχώρια», επισήμανε επίσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός συνεχάρη τη διοίκηση της εταιρείας για την εξυγίανσή της και τη συμμετοχή της στην πράσινη μετάβαση: «Είναι μια στρατηγική η οποία υπηρετείται σήμερα και από την ίδια τη ΔΕΗ η οποία κάνει με τη σειρά της τη δική της μετάβαση προς ένα πιο πράσινο μέλλον, επενδύοντας σημαντικά σε μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως το μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο το οποίο κατασκευάζεται κοντά σε αυτή τη μονάδα», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσω εδώ, στη Δυτική Μακεδονία, τι θα σήμαινε για την τοπική οικονομία μια ενδεχόμενη χρεοκοπία της ΔΕΗ, πέραν από τις καταστροφικές επιπτώσεις που θα είχε συνολικά για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Αυτό το ενδεχόμενο όχι μόνο το αποτρέψαμε, αλλά καταφέραμε πραγματικά κάτι πολύ εντυπωσιακό, προσθέτοντας κεφάλαια στη ΔΕΗ και δίνοντάς της την δυνατότητα σήμερα να μπορεί να συζητάει και σημαντικές επενδύσεις εκτός Ελλάδος», σημείωσε ο Πρωθυπουργός. «Πτολεμαΐδα 5»: 43% περισσότερη ενέργεια με 7% λιγότερο καύσιμο Η «Πτολεμαΐδα 5», ισχύος 660 MW, είναι η πιο σύγχρονη και αποδοτική λιγνιτική μονάδα που διαθέτει η Ελλάδα. Χάρη στην αξιοποίηση των βέλτιστων τεχνολογιών στον σχεδιασμό της είναι ικανή να ανταγωνιστεί μονάδες που χρησιμοποιούν φυσικό αέριο, με τις ελάχιστες δυνατές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ μπορεί να παράγει 43% περισσότερη ενέργεια με 7% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου. Η νέα μονάδα θα συμβάλλει στη θωράκιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ελλάδας, ειδικά δεδομένων των προκλήσεων στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δίχως να επηρεάζεται η σταθερή υλοποίηση της πράσινης μετάβασης. Με τη λειτουργία της «Πτολεμαΐδας 5» δημιουργούνται 800 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή, ενώ στην κατασκευή της απασχολήθηκαν 2.000 άτομα και συμμετείχαν περισσότερες από 100 ελληνικές επιχειρήσεις. Η μονάδα διανύει περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας και αναμένεται να ενταχθεί πλήρως στο δίκτυο εντός των επόμενων τριών μηνών, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να παρέχει θερμική ενέργεια για την τηλεθέρμανση της πόλης της Πτολεμαΐδας. Ειδήσεις σήμερα:O Πούτιν προετοιμάζεται για περισσότερο πόλεμο, προειδοποιεί ο Στόλτενμπεργκ Τσαβούσογλου: Μετά τον σεισμό ανοίξαμε νέα σελίδα με την ΕλλάδαO Ζεράρ Πικέ παραδέχεται είναι… «μαριονέτα» της Κλάρα Κία – «Η κοπέλα μου διαλέγει τα ρούχα μου»

