Στυλιανίδης: Ξεπερνούμε τις φυσικές καταστροφές, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να σωθούν ζωές

«Στολίδι» της Πολιτικής Προστασίας χαρακτήρισε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, τις δυο ομάδες της ΕΜΑΚ που έσπευσαν πρώτες στην Τουρκία, για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις μετά τον ισχυρό σεισμό σε Τουρκία και Συρία. «Με την αυταπάρνηση και την ανθρωπιά τους όρισαν τι σημαίνει αλληλεγγύη» τόνισε χαρακτηριστικά μιλώντας στον ΣΚΑΪ κατά την οποία χαιρέτησε την πρωτοβουλία, για την ανθρωπιστική βοήθεια που εστάλη με πτήσεις της Aegean προκειμένου να στηθούν στην Τουρκία τα κινητά νοσοκομεία. «Ξεπερνούμε τις φυσικές καταστροφές, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να σωθούν ζωές», ανέφερε ο κ. Στυλιανίδης. Δήλωσε παράλληλα ότι αναγνωρίζεται από την Τουρκία η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να διοργανωθεί στις Βρυξέλλες, διάσκεψη δωρητών, για την υποστήριξη των σεισμόπληκτων σε Τουρκίας και Συρία. Ο υπουργός εξέφρασε φόβους ότι οι νεκροί στην Τουρκία, θα είναι πολλοί περισσότεροι επισημαίνοντας ότι το ίδιο φοβάται και για τους αγνοούμενους, καθώς ολόκληρες οικογένειες έχουν χαθεί κάτω από τα συντρίμμια και δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος τους, να τους δηλώσει. Ερωτηθείς για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο κ. Στυλιανίδης δήλωσε αισιόδοξος ότι υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» για την εξομάλυνσή τους «Δεν θεωρώ ότι τα προβλήματα που υπάρχουν επιλύονται από τη μία στιγμή στην άλλη», ανέφερε και συμπλήρωσε, «ωστόσο οφείλουμε να κρατήσουμε το κλίμα που έχουμε δημιουργήσει, προσέχοντας παράλληλα και το λεκτικό κομμάτι. Οι τόνοι θα πρέπει να κρατούνται και από τις δύο πλευρές χαμηλά», πρόσθεσε ο κ. Στυλιανίδης. Ειδήσεις σήμερα: Αίτημα άρσης ασυλίας του Κύρτσου για χρέη €459.000 στο Δημόσιο Πέθανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός Η τραγωδία μόλις άρχισε στην Τουρκία – Οργή κατά Ερντογάν για τους «φιλικούς εργολάβους»

