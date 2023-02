Η Ευρώπη ετοιμάζεται να (ξανα)πυροβολήσει τα πόδια της κι αυτό δεν είναι υπερβολή.

Εμφανώς ανακουφισμένοι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι από το ότι δεν επιβεβαιώθηκαν τα “μαύρα” σενάρια καταστροφής γι’ αυτόν το χειμώνα και μένοντας στη “βουτιά” της τιμής του φυσικού αερίου σε σχέση με τα απίστευτα ρεκόρ του περασμένου καλοκαιριού, ζητάνε από τις κυβερνήσεις να “μαζέψουν” τα μέτρα στήριξης μέσα στους επόμενους μήνες!

Η αλήθεια είναι ότι από το Δεκέμβριο και μετά, η τιμή του φυσικού αερίου κατρακυλά. Έχοντας αγγίξει τα 340 ευρώ τον Αύγουστο και προκαλώντας ενεργειακό χάος στην Ευρώπη, η συνέχεια δεν ήταν αυτή που φοβούνταν οι περισσότεροι. Αντί για ένα παρατεταμένο διπλό σοκ υψηλών τιμών και ενεργειακών ελλείψεων- ακόμα και οι Γάλλοι προετοιμάζονταν για κυλιόμενες διακοπές ρεύματος- το φυσικό αέριο “βούτηξε” στα επίπεδα των 50 ευρώ, δηλαδή στα χαμηλότερα επίπεδα από το Σεπτέμβριο του 2021. Το αποτέλεσμα στις πληθωριστικές πιέσεις ήταν ευεργετικό.

Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup δεν μπορούσαν να κρύψουν την ικανοποίηση τους για το γεγονός ότι αποφεύχθηκε ο ενεργειακός εφιάλτης και η Ευρωζώνη δεν κινδυνεύει, πλέον, με ύφεση. Ωστόσο δια στόματος Τζεντιλόνι έκαναν μια ερμηνεία των αριθμών, που μάλλον επιχειρεί να κρύψει το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ποια ήταν τα στοιχεία που παρέθεσε ο Επίτροπος;

Η κατανάλωση αερίου τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο ήταν χαμηλότερη κατά 25% από το μέσο όρο της προηγούμενης 5ετίας, έναντι στόχου 15%

Τις πρώτες εβδομάδες του 2023 οι ροές αερίου από τη Ρωσία αντιστοιχούσαν στο 7,5% του συνόλου των εισαγωγών, έναντι 37% το 2021

Οι εισαγωγές LNG έφτασαν στο 41% από 20% το 2021

Η πληρότητα των αποθηκών αερίου στην Ευρώπη παραμένει γύρω στο 75%

Που αποδίδονται οι παραπάνω επιδόσεις; Στον ήπιο χειμώνα και στην… κοινή δράση των Ευρωπαίων! Η αλήθεια είναι, βεβαίως, πολύ διαφορετική. Κατ’ αρχάς, δεν μιλάμε για απλώς ήπιο χειμώνα, αλλά για υψηλές θερμοκρασίες- ρεκόρ, ειδικά για τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά. Όσο για την… κοινή δράση, εύκολα μπορούμε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας τις πολύμηνες, άκαρπες Συνόδους Κορυφής και υπουργικές συνάξεις, όπου δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία έστω για τα αυτονόητα. Όσο για τις εισαγωγές- ρεκόρ LNG οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επιμελώς αποφεύγουν να αναφερθούν στις υψηλές τιμές προμήθειας του, όπως επίσης στο γεγονός ότι η “απουσία” της Κίνας διευκόλυνε τον ανεφοδιασμό της Ευρώπης.

Θα παραμείνει άραγε τόσο ευνοϊκή η συγκυρία; Μάλλον όχι. Αφήνοντας κανείς στην άκρη το γεγονός ότι ακόμα και η σημερινή τιμή του φυσικού αερίου παραμένει 4πλάσια ή 5πλάσια από τα προ κρίσης επίπεδα, υπάρχει η επίσημη προειδοποίηση του ACER (European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators) στο Eurogroup ότι στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, οι τιμές της Ενέργειας θα πάρουν εκ νέου τον ανήφορο.

Ποια είναι η στρατηγική των Ευρωπαίων, απέναντι σε αυτήν την επίσημη εκτίμηση; Συμμάζεμα των μέτρων στήριξης και μάλιστα συντεταγμένα εντός των επόμενων μηνών!

“Η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας θα πρέπει να επιτρέψει στις κυβερνήσεις να αποσύρουν σταδιακά τα μέτρα ενεργειακής στήριξης και να κάνουν πιο στοχευμένα τα εναπομείναντα. Και τους ενθαρρύνουμε να το πράξουν. Υπάρχει ένα στενό παράθυρο ευκαιρίας τους επόμενους μήνες, για βελτίωση των μέτρων, αποσύροντας κατ’ αρχάς τα πιο δαπανηρά και λιγότερο αποτελεσματικά, όπως επίσης αυτά που δεν ενισχύουν τους πιο ευάλωτους”, ήταν το μήνυμα του Τζεντιλόνι, ενώ σε ανάλογο μήκος κύματος κινήθηκαν ο πρόεδρος της Ευρωομάδας και ο νέος επικεφαλής του ESM.

Με αυτά τα δεδομένα, η επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup προμηνύεται θυελλώδης, αν σκεφτεί κανείς ότι θα πρέπει να συμφωνηθούν και οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες, που θα ισχύσουν από το 2024…