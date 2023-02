Τσίπρας: «Καμιά κυβέρνηση δεν σώθηκε από εφάπαξ παροχές» Η μεσαία τάξη σήμερα ζει με κουπόνια ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμός Alpha – Δεσμεύθηκε για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας Γεωργία Σαδανά 14.02.2023, 20:31 Ως μια «παλαιοκομματική λογική» περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας την εφάπαξ παροχή προς τους συνταξιούχους, την οποία ανακοίνωσε σήμερα από τη Δυτική Μακεδονία ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. «Εμείς είχαμε θεσμοθετήσει ως μόνιμες και όχι εφάπαξ και πριν τις εκλογές» ανάλογες παροχές παρατήρησε ο κ. Τσίπρας και τόνισε πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη στέρησε 7 δις ευρώ από τους συνταξιούχους». «Εμένα αυτό μου ακούγεται ως μια παλαιοκομματική λογική» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπογραμμίζοντας επιπλέον πως «καμία κυβέρνηση δε σώθηκε από αυτό». Ο ίδιος εμφανίστηκε εξαιρετικά μετριοπαθής ως προς το πρόγραμμα παροχών του κόμματός του, λέγοντας πως «είμαστε δεδομένων των συνθηκών πάρα πολύ φειδωλοί και καθόλου σπάταλοι σε αυτά που προτείνουμε», καθώς «έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των δυνατοτήτων», όπως είπε. Στον αντίποδα, εγκάλεσε την κυβέρνηση γιατί δεν μειώνει τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα καύσιμα, ως μέσο πάταξης της αισχροκέρδειας. Αναφορικά με τα πεπραγμένα της διακυβέρνησής του, «κατηγορούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ για εισοδηματική πολιτική, αλλά έδινε στους ευάλωτους. Σήμερα η μεσαία τάξη ζει με κουπόνια» αντέτεινε ο κ. Τσίπρας και εξήγησε από πλευράς του πως «ο ΣΥΡΙΖΑ του 2015-8 ήταν μια κυβέρνηση που συγκυβερνούσε με την τρόικα. Δεν ήταν δικές μας όλες οι επιλογές, όπως δεν ήταν και των προηγούμενων». Κληθείς να τοποθετηθεί για το ζήτημα των πλειστηριασμών, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκανε λόγο για την «μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου που έχει δει η χώρα από τον πόλεμο και μετά», ενώ υπενθύμισε ότι την προστασία της πρώτης κατοικίας την είχε επεκτείνει το κόμμα του μέχρι το τέλος του 2019. «Είπα εγώ ότι δεν έγιναν πλειστηριασμοί;» ανταπάντησε για ανάλογες καταστάσεις επί των ημερών του, επισημαίνοντας πως οι πλειστηριασμοί της διακυβέρνησής του αφορούσαν στρατηγικούς κακοπληρωτές, ενώ «25.000 πλειστηριασμοί δεν είναι πολλοί», σημείωσε. Ακόμη, υπενθύμισε πως «αυτό που προστάτευε την ελληνική περιουσία της μεσαίας τάξης ήταν ο νόμος Κατσέλη που αργότερα έγινε νόμος Σταθάκη» με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2020, ασκώντας κριτική προς την κυβέρνηση ότι έκτοτε ακολούθησε εσκεμμένα την στρατηγική των ανεξέλεγκτων πλειστηριασμών χωρίς τη δυνατότητα ρύθμισης. «Το κρίσιμο είναι αυτός ο πτωχευτικός κώδικας που εισήγαγε η κυβέρνηση της ΝΔ να παρθεί πίσω» ανέφερε ο κ. Τσίπρας και δεσμεύτηκε ότι θα επαναφέρει την προστασία της πρώτης κατοικίας, φέρνοντας ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο με κοινωνικά κριτήρια, αλλά και επιδότηση της δόσης από το δημόσιο για τους πολύ ευάλωτους. Ως προς το ενδεχόμενο πρόωρης προσφυγής στις κάλπες, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σχολίασε πως «θα έπρεπε κάποια στιγμή σε αυτή την χώρα να έχουμε μια πολιτισμένη αντιπαράθεση και να γνωρίζουμε δυο μήνες πριν πότε θα γίνουν οι εκλογές», ενώ ερωτηθείς για την απόφαση του κόμματός του να απέχει από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες, «εμείς αποφασίσαμε την αποχή σε ένδειξη διαμαρτυρίας» είπε, προκρίνοντας μια θεσμική οδό, μετά και την κατάθεση πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, «εγώ δεν μπορώ να μπω σε μια τέτοια συζήτηση» σχολίασε στα περί «εκβιασμού» του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, ενώ διευκρίνισε πως «αυτό που είπε η Πόπη Τσαπανίδου, ένα ερώτημα έθεσε», εκτιμώντας ακόμη πως ο κ. Μητσοτάκης άκουγε τον κ. Ανδρουλάκη για να τον έχει σε ομηρεία. «Άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν την πάπια, οι υπουργοί της ΝΔ» δήλωσε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε πως «μακριά από εμάς η αντίληψη ότι εμείς θέλουμε να υπονοήσουμε οτιδήποτε». Ερωτηθείς για τις μετεκλογικές συνεργασίες στην προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης από τις πρώτες εκλογές, «δεν μας χαλάει το αφήγημα, θα μπορούσα να πω ότι μας το ενισχύει κιόλας» αντέτεινε ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας πως «για να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κερδίσει τις εκλογές», ενώ χαρακτήρισε στο ίδιο πλαίσιο τις εκλογές μονές και όχι διπλές. Απαντώντας στα περί στήριξης μιας κυβέρνησης μειοψηφίας, «πιστεύω στην κυβέρνηση της προοδευτικής συνεργασίας, που θα είναι κυβέρνηση νικητών το βράδυ των εκλογών» ξεκαθάρισε ο κ. Τσίπρας, περιγράφοντάς ως το «μοναδικό σενάριο που μπορεί να δώσει μια σταθερή κυβέρνηση μακράς πνοής». «Θα είναι μια κυβέρνηση προοδευτικής συνεργασίας που μπορεί να προκύψει το βράδυ της απλής αναλογικής με το ΣΥΡΙΖΑ πρώτο» σημείωσε και αποτίμησε ως μη ασφαλές εργαλείο πρόβλεψης τις δημοσκοπήσεις. Αντίθετα, «οι εκλογές θα κριθούν από το ποιοι θα πάνε στην κάλπη» σχολίασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, προβλέποντας ότι η εκλογική μάχη δεν θα είναι «μια καθαρά ιδεολογική μάχη», αλλά πως το εκλογικό αποτέλεσμα θα κριθεί «στα θέματα που αφορούν στην κοινωνική προστασία, στην ακρίβεια». «Όταν το διακύβευμα είναι η επιβίωση και όταν το διακύβευμα είναι η δημοκρατία, η μάχη δεν είναι αμιγώς ιδεολογική» σημείωσε, σε αντίθεση με το 2019. «Για εμάς υπάρχει η καθαρή νίκη στις πρώτες εκλογές που θα δώσει τη δυνατότητα μιας σταθερής κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας» απάντησε αναφορικά με τον εκλογικό πήχη, ενώ «εγώ έχω θέσει τους προσωπικούς μου στόχους κάθε φορά με βάση αυτό που είναι ωφέλιμο για την παράταξη και τη χώρα» ανέφερε αναφορικά με τις προσωπικές του επιδιώξεις. Ειδικά για την παρούσα συγκυρία, ο κ. Τσίπρας εκτίμησε πως «βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή» και ευχήθηκε να διεξαχθεί ένας «γόνιμος πολιτικός διάλογος» προεκλογικά. «Η τοξικότητα υπάρχει όταν δεν διασταυρώνονται οι απόψεις και τα επιχειρήματα», κατέληξε.

