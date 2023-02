«Ψεκασμένα σενάρια», κανείς δεν ζήτησε άρση ασυλίας του Νίκου Ανδρουλάκη, λέει το ΠΑΣΟΚ Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ μιλά αύριο στο ευρωκοινοβούλιο για τις παρακολουθήσεις Φώφη Γιωτάκη 14.02.2023, 21:33 “Κανείς δεν ζήτησε άρση της ασυλίας του Νίκου Ανδρουλάκη από το ευρωκοινοβούλιο, ούτε ο πρόεδρος και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζήτησε προστασία ασυλίας, όπως υποστηρίζουν τα ψεκασμένα σενάρια” Αυτό υποστηρίζουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη κατηγορώντας το Μέγαρο Μαξίμου αλλά και την Κουμουνδούρου με αφορμή “διαρροές” και σενάρια που κυκλοφορούν γύρω από την υπόθεση παρακολούθησης του κ. Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ και την ασυλία που έχει ως ευρωβουλευτής. “Τις τελευταίες μέρες το Μέγαρο Μαξίμου και οι επικοινωνιακοί του βραχίονες πήραν τη σκυτάλη από την Εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου και τον Παύλο Πολάκη, πρωταγωνιστώντας σε ψεκασμένες και επικίνδυνες διαρροές βουτηγμένες στη λάσπη”, τονίζουν χαρακτηριστικά στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτουν ότι: “Την απάντηση θα δώσει αύριο από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συζήτηση που θα διεξαχθεί κατόπιν πρωτοβουλίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών με θέμα: «Η διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα: Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης». Μάλιστα τα ίδια στελέχη κάνουν λόγο για επιχείρηση διαστρέβλωσης της πραγματικότητας και υπενθυμίζουν ότι: “Στις 21 Νοεμβρίου του 2022 στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων , που παραχώρησαν ο Προέδρου του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, οι δικηγόροι του και ο ομότιμος καθηγητή συνταγματικού δικαίου Ν. Αλιβιζάτος ανακοινώθηκαν δυο νομικές ενέργειες: Α) η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Β)η αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου JURI προκειμένου να αποφανθεί αν η νομική επισύνδεση της ΕΥΠ το 2021 ήταν σύμφωνη και συμβατή με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς ασυλίας των ευρωβουλευτών”. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη λοιπόν, “ο κ. Ανδρουλάκης δεν ζήτησε προστασία ασυλίας όπως υποστηρίζουν τα ψεκασμένα σενάρια αλλά αντιθέτως ζήτησε τη νομική άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας αν η ΕΥΠ και οι ελληνικές αρχές έδρασαν νόμιμα ή παράνομα”. Αυτή η αίτηση -σύμφωνα με πληροφορίες- θα εξεταστεί τις επόμενες ημέρες και θα υπάρξει η απόφαση της ειδικής επιτροπής. Ο κ. Ανδρουλάκης στην ίδια συνεδρίαση έχει ζητήσει και θα παραστεί με Βέλγο δικηγόρο για να περιγράψουν από κοινού το τι συνέβη και αν τούτο έγινε με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ειδήσεις σήμερα: Εγκληματική οργάνωση: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία 11 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές Σεισμός στην Τουρκία: Συγκλονιστικά βίντεο από τις επιχειρήσεις διάσωσης της ΕΜΑΚ Μαριάνα Βαρελά – Φαμπιόλα Βαλεντίν: Γιορτάζουν για πρώτη φορά τον Άγιο Βαλεντίνο ως παντρεμένες Φώφη Γιωτάκη 14.02.2023, 21:33 BEST OF NETWORK 14.02.2023, 16:30 14.02.2023, 16:45 14.02.2023, 10:36 14.02.2023, 19:03 14.02.2023, 19:03 14.02.2023, 16:45

