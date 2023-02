Ψηφοδέλτια ΝΔ: Οι υποψήφιοι σε όλη τη χώρα – Από τις «πράσινες» μεταγραφές στις «γαλάζιες» εκπλήξεις Εκλογικός πυρετός στη Ν.Δ. με τη συντριπτική πλειονότητα των ψηφοδελτίων να έχει κλείσει – Σε ποια πρόσωπα έχει γίνει προσέγγιση για τις μεγάλες περιφέρειες, πού θα είναι υποψήφιος ο Μητσοτάκης Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη Γιώργος Ευγενίδης 14.02.2023, 17:03 Πόσος χρόνος απομένει ως τις εκλογές κανείς δεν ξέρει με ασφάλεια, οι εκλογικές προετοιμασίες στη Ν.Δ., όμως, είναι στο φουλ. Το κυβερνών κόμμα, μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα έσπευσε να κάνει τρεις νέες προσθήκες που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, με μεσαία στελέχη του κόμματος που θα κατευθυνθούν στις λίστες της Ν.Δ., κάτι που καταδεικνύει και το πρόβλημα που αντιμετωπίζει πλέον το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Στις αρχές της εβδομάδας και συγκεκριμένα την περασμένη Τρίτη, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τρία πρώην «πράσινα» στελέχη: τον Σπύρο Καρανικόλα, άλλοτε αναπληρωτή εκπρόσωπο Τύπου επί Φώφης Γεννηματά και εκπρόσωπο του Ανδρέα Λοβέρδου στις εσωκομματικές εκλογές, τον Απόστολο Σπυρόπουλο, γιο του μακαρίτη Ροβέρτου Σπυρόπουλου, ο οποίος προ ημερών παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και την τέως υπεύθυνη Νησιωτικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ Ελευθερία Φτακλάκη. Ο κ. Σπυρόπουλος θα είναι υποψήφιος στην Αρκαδία, ενώ η κυρία Φτακλάκη θα είναι στο ψηφοδέλτιο των Δωδεκανήσων. Για τον κ. Καρανικόλα δύσκολα θα υπάρξει θέση σε ψηφοδέλτιο με σταυρό, αλλά δεν αποκλείεται να βρεθεί σε μη εκλόγιμη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας. Απρίλιος ή Μάιος; Και ενώ οι διεργασίες για τα ψηφοδέλτια εντείνονται, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος ως προς τον χρόνο των εκλογών. Διότι, μπορεί οι εκλογές στις αρχές Απριλίου να έχουν σχεδόν προεξοφληθεί και το εκλογικό επιτελείο της Ν.Δ. να δουλεύει με ορίζοντα τη 2α ή την 9η Απριλίου ως ημερομηνία της πρώτης κάλπης, ο κ. Μητσοτάκης, όμως, θέλει να κρατά τις επιλογές του ανοιχτές. Κάπως έτσι επανακάμπτουν τα σενάρια περί πρώτης κάλπης στα μέσα ή προς τα τέλη Μαΐου, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του στους συνεργάτες του. «Κάποιες εκλογές θα γίνουν πάντως τον Μάιο», απαντά σιβυλλικά ο πρωθυπουργός. Υπέρ του σεναρίου του Μαΐου θα μπορούσαν να συνηγορούν μια σειρά στοιχείων. Αρχικά, το σενάριο η Τουρκία να επιχειρήσει κάποια προβοκάτσια στο μεσοδιάστημα των δικών μας εκλογών, λόγω του σεισμού όμως φαντάζει όλο και πιο αδύναμο. Αυτή είναι και η άποψη στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια. Παράλληλα, η αίσθηση στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ της Ν.Δ. και όχι εναντίον της, ενώ το Μέγαρο Μαξίμου θεωρεί ότι έλαβε ένα απρόσμενο δώρο με την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να απουσιάζει από τη Βουλή και να μην ψηφίζει μια σειρά θετικών μέτρων. Την περασμένη Τετάρτη, πάντως, και ενώ τελείωνε το ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Μετανάστευσης Νότης Μηταράκης επιχείρησε να… εκμαιεύσει από τον πρωθυπουργό κάτι περισσότερο ως προς τον χρόνο των εκλογών, ρωτώντας αν το επόμενο ραντεβού θα είναι στο προγραμματισμένο ΚΥΣΕΑ του Απριλίου (σημ.: γίνεται πλέον τακτικά ανά δίμηνο). «Εσύ πας να εκμαιεύσεις ημερομηνία εκλογών», του απάντησε ο κ. Μητσοτάκης, χωρίς να κάνει τους παριστάμενους σοφότερους. Δεν είναι, πάντως, λίγα εκείνα τα στελέχη της Ν.Δ. που έχουν γίνει κοινωνοί του σεναρίου «παράτασης» του χρόνου των πολιτικών εξελίξεων. Και το Μέγαρο Μαξίμου, παράλληλα, σκοπίμως δεν βάζει φρένο σε κανένα σενάριο, καθώς η «γρήγορη ετοιμότητα» είναι κάτι που βολεύει σε κάθε σενάριο το κυβερνητικό επιτελείο. Την ίδια ώρα, όπως έχει γράψει εδώ και μέρες το «ΘΕΜΑ», τα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. είναι σε φάση τελικής κατάρτισης, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των ονομάτων έχει κλειδώσει και μάλιστα αρκετοί έχουν ενημερωθεί και έχουν ξεκινήσει τον αγώνα. Για κάποια ονόματα, πάντως, περί τα 30-40, πρέπει να δώσει την τελική του έγκριση ο κ. Μητσοτάκης, μια και υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Δεύτερη ευκαιρία Για παράδειγμα, με προσωπική του απόφαση, ο πρωθυπουργός έδωσε προ καιρού δεύτερη ευκαιρία σε δύο πρώην βουλευτές να διεκδικήσουν ξανά την έδρα τους, στον Δημήτρη Κυριαζίδη στη Δράμα και στον εκ του ΠΑΣΟΚ προερχόμενο Δημήτρη Σαλτούρο στην Ξάνθη. Εκκρεμεί, πάντως, η περίφημη «τελική σύσκεψη», η οποία μπορεί να γίνει τις επόμενες μέρες. Παράλληλα, η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του βουλευτή Χανίων Μανούσου Βολουδάκη φέρνει ανακατατάξεις στο τοπικό ψηφοδέλτιο. Πέραν του υποψήφιου περιφερειάρχη το 2019 Αλέξανδρου Μαρκογιαννάκη, υποψήφιος θα είναι και ο γιατρός Γιάννης Κασσελάκης που θα καταλάβει την έδρα του εκλιπόντος βουλευτή, μια και ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης, που ήταν ο πρώτος επιλαχών, έχει αποφασίσει να μην πολιτευτεί. Κρούση για την Α’ Θεσσαλονίκης έχει δεχθεί ο παραολυμπιονίκης Αντώνης Τσαπατάκης, ενώ ο πρώην υπουργός Γιώργος Ορφανός είχε προ ημερών ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου και αποφασίστηκε να παραμείνει στο μετερίζι του δήμου. Ο στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αναμένεται να κατευθυνθεί προς τον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών, ενώ στον Βόρειο Τομέα έχει ξεκινήσει την καμπάνια της η αθλητικογράφος Αρια Αγάτσα και αναμένεται να «κλειδώσει» και η εργατολόγος Ολια Νικολοπούλου. Στο ψηφοδέλτιο της Ηλείας προσανατολίζεται ο πρώην υπουργός και Επίτροπος στην Ε.Ε. Δημήτρης Αβραμόπουλος, εφόσον θελήσει να διεκδικήσει σταυρό. Στο Ηράκλειο Κρήτης επανακάμπτει ο πρώτος επιλαχών του 2019 Γρηγόρης Πασπάτης, ο οποίος εκλεγόταν ως τις 2 τα ξημερώματα, ενώ λογικά υποψήφιος θα είναι και το μέλος της Π.Ε. της Ν.Δ. Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης. Για την Κοζάνη ακούγεται η δραστήρια Καλλιόπη Σεμερτζίδου, ενώ στην Καρδίτσα «κλείδωσε» ο ΟΝΝΕΔίτης Φώτης Βρέκος. Το ψηφοδέλτιο Επικρατείας Για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας, ο μόνος σίγουρος θεωρείται ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ενώ θα γίνει και μια συζήτηση με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Χρήστο Στυλιανίδη. Βεβαίως, το εν λόγω ψηφοδέλτιο κλείνει τελευταίο. Οσο για τον κ. Μητσοτάκη, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στον Εβρο, λογικά στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών, και μένει ακόμα μια τρίτη περιφέρεια. Γιώργος Ευγενίδης 14.02.2023, 17:03 BEST OF NETWORK 14.02.2023, 16:30 14.02.2023, 16:45 14.02.2023, 10:36 14.02.2023, 14:31 14.02.2023, 14:32 14.02.2023, 16:45

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )