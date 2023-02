Anadolu: Ο σεισμός μετέτρεψε τα νερά του Αιγαίου σε δίαυλο επικοινωνίας Η καταστροφή έκανε τα θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα δίαυλο αδελφοσύνης σημειώνει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων O φονικός σεισμός, που έπληξε την περασμένη εβδομάδα την Τουρκία, δείχνει να έχει προκαλέσει μια αλλαγή στις σχέσεις της χώρας αυτής με την Ελλάδα, καθώς τα θαλάσσια ύδατα μεταξύ των δύο χωρών έχουν γίνει σήμερα δίαυλος αδελφοσύνης που φέρνει ομάδες διασωστών στην τουρκική επικράτεια, σχολιάζει σε τηλεγράφημά του το επίσημο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu. Το τηλεγράφημα συνεχίζει με μια αναφορά στους έλληνες διασώστες που σπεύδουν στη νότια Τουρκία για να βοηθήσουν στις επιχειρήσεις ανεύρεσης επιζώντων στα συντρίμμια «διαπλέοντας μια θάλασσα που έχει υπάρξει μόνιμη πηγή εντάσεων μεταξύ της Αθήνας και της Άγκυρας». Μια ομάδα από 35 έλληνες διασώστες, επισημαίνεται στο τηλεγράφημα, βρίσκεται στην επαρχία της νότιας Τουρκίας Καχραμάνμαράς αναζητώντας τυχόν επιζώντες. Έφθασε εκεί το βράδυ του Σαββάτου, αφού ταξίδεψε 30 ώρες από την Αθήνα, γράφει το πρακτορείο. Στο τηλεγράφημά του, το Anadolu αναφέρεται στις μέχρι σήμερα εντάσεις στις σχέσεις των δύο χωρών σημειώνοντας ωστόσο πως “η τραγωδία του σεισμού φαίνεται ότι άλλαξε ‘τις καιρικές συνθήκες’ στις διμερείς σχέσεις”. Επισημαίνει εξάλλου την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια την Κυριακή στην Τουρκία λέγοντας ότι ήταν ο πρώτος κορυφαίος διπλωμάτης από χώρα της ΕΕ που πραγματοποίησε επίσκεψη αλληλεγγύης στην Τουρκία στον απόηχο της καταστροφής. Ειδήσεις σήμερα:Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου: Η λαμπερή και η… σκοτεινή πλευρά της γιορτής του έρωταΤι λένε οι ειδικοί για την εκδοχή του ντόμινο και την πιθανότητα μεγάλου σεισμού στην Ελλάδα Λήστεψε για τον… έρωτά του 19χρονος στη Λάρισα – Η 14χρονη Τουρκάλα και η φυλακή BEST OF NETWORK 14.02.2023, 11:55 14.02.2023, 07:12 14.02.2023, 10:36 14.02.2023, 14:31 14.02.2023, 14:32 14.02.2023, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )