Oρκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Κασσελάκης – Στη θέση του Μανούσου Βολουδάκη Ο γιατρός Γιάννης Κασσελάκης ήταν δεύτερος επιλαχών Ο Ιωάννης Κασσελάκης θα αντικαταστήσει τον αείμνηστο Μανούσο Βολουδάκη, ως βουλευτής Χανίων Ο γιατρός Γιάννης Κασσελάκης, ο οποίος ήταν δεύτερος επιλαχών, δέχτηκε να αναλάβει τη θέση που έμεινε κενή, λόγω του θανάτου του Μανούσου Βολουδάκη. Πριν την ορκωμοσία του κ. Κασσελάκη, ο προεδρεύων Χαράλαμπος Αθανασίου ανέγνωσε, ενώπιον της Oλομέλειας, την επιστολή του υποψηφίου βουλευτή Χανίων Δημήτρη Φραγκάκη. «Παρόλο που στις εκλογές του 2019 ήμουν πρώτος επιλαχών, δεν θα αναλάβω την έδρα στο νομό Χανίων, λόγω των σημαντικών υποχρεώσεών μου στον ΕΟΤ, αλλά και την ήδη δεδηλωμένη απόφαση να μην είμαι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής», ανέφερε στην επιστολή του ο κ. Φραγκάκης.

