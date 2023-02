Ανάμεσα σε λαμπερά πρόσωπα και τεχνοκράτες τα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ – Οι 3 δεσμεύσεις Τσίπρα

Καλλιτέχνες, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, πολλές γυναίκες και νέοι αποτελούν το βασικό κορμό των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ για τις εθνικές εκλογές, από τα οποία δεν θα λείπουν οι ηχηρές παρουσίες. Για παράδειγμα, η ενθουσιώδης συμμετοχή της τραγουδοποιού, Τάνιας Τσανακλίδου στις κινητοποιήσεις για το Προεδρικό Διάταγμα 85 αναζωπύρωσε τις φήμες που την θέλουν να έχει δώσει τα χέρια με την Κουμουνδούρου για μια θέση στα ψηφοδέλτια της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς το όνομά της ακουγόταν έντονα το τελευταίο διάστημα για την Α’ Θεσσαλονίκης. Συνολικά, τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνοψίζονται στα: έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, διείσδυση σε πολλαπλά ακροατήρια, υψηλή αναγνωρισιμότητα και τεχνοκρατική γνώση, με βάση τα οποία βολιδοσκοπήθηκαν τους προηγούμενους μήνες πολλά πρόσωπα, μερικά εκ των οποίων ιδιαίτερα προσφιλή στην ελληνική κοινωνία. Πλην της μεγάλης απήχησης, η Κουμουνδούρου στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα, προκειμένου να συμπεριλάβει υποψηφίους διαφορετικών ιδιοτήτων και ηλικιών στα φετινά της ψηφοδέλτια. Υπό αυτό το πρίσμα, την ελληνική ομογένεια θα εκπροσωπεί, κατά πληροφορίες, στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Όθωνας Ηλιόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής και Κλινικός Ογκολόγος στο Harvard Medical School και μέλος του think tank του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Στο ίδιο ψηφοδέλτιο θα συμμετάσχουν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην υπουργός Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, αλλά και η Εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Πόπη Τσαπανίδου, αν και η κατάρτιση του ψηφοδελτίου Επικρατείας δεν έχει «κλειδώσει», σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου. Από τον καλλιτεχνικό χώρο, οι ηθοποιοί Μάριος Αθανασίου και Μαριάνα Τουμασάτου φέρονται να έχουν συζητηθεί για τις κομματικές λίστες, ενώ από το think tank του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο Καθηγητής Αιματολογίας, Γρηγόρης Γεροτζιάφας (με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη), ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Νικόλας Φαραντούρης για την Κεφαλονιά, ο πρώην Πρύτανης, Γιάννης Μυλόπουλος για την Α΄ Θεσσαλονίκης και η πρώην Αντιστράτηγος της ΕΛΑΣ, Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ίσως για τον Πειραιά. Υψηλή αναμένεται και η εκπροσώπηση του δημοσιογραφικού κόσμου, καθώς προς την Ανατολική Αττική φέρεται να οδεύει ο Γιώργος Καραμέρος, ενώ στα δημοσιογραφικά γραφεία ακούγεται και το όνομα της Έλενας Ακρίτα. Παράλληλα, μια θέση στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, είτε σε αυτά της Θεσσαλονίκης, είτε τιμητικά στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας αναμένεται να έχει η δημοσιογράφος, Δώρα Τσαμπάζη, σύζυγος του αργυρού Ολυμπιονίκη, Αλέξανδρου Νικολαΐδη, ενώ υποψήφια την επόμενη φορά στην Α΄ Θεσσαλονίκης αναμένεται να είναι και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία, ωστόσο, θα βρίσκεται στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας στις προσεχείς εκλογές. Οι εκλογικές λίστες της Κουμουνδούρου, άλλωστε, είναι έτοιμες από καιρό, αλλά οι σχετικές ανακοινώσεις έλαβαν αναβολή κατά μία εβδομάδα, καθώς η ξαφνική απώλεια του Βουλευτή και πρώην Αναπληρωτή Ναυτιλίας, Νεκτάριου Σαντορινιού μετέθεσε κάθε σχετική συζήτηση στην Κουμουνδούρου. Στον αντίποδα, ο «όλος ΣΥΡΙΖΑ» αναμένεται να βρεθεί σήμερα στις 2 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου της Ρόδου, προκειμένου να αποχαιρετίσει ένα ευρέως αγαπητό του στέλεχος. Για το λόγο αυτό, στο νησί θα καταφθάσει με ειδική πτήση πολυμελής αντιπροσωπεία του ελληνικού Κοινοβουλίου με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Βουλής, Κώστα Τασούλα, ενώ με πτήση τσάρτερ της Κουμουνδούρου θα αφιχθούν ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, αλλά και οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος, καθώς ο Νεκτάριος Σαντορινιός είχε ξεχωρίσει πολιτικά για την ανιδιοτέλεια, την αποτελεσματικότητα και την μετριοπάθειά του, εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ, όπως επισημαίνουν κορυφαία στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, και Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα η κηδεία του Βουλευτή και πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Νεκτάριου Σαντορινιού «θα τελεσθεί με δημόσια δαπάνη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφερε στον Λαό, στην Πατρίδα και στο Έθνος». Από πλευράς του, ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους συγγενείς και οικείους του εκλιπόντος, γνωστοποιώντας την απόφαση της Πολιτείας. «Δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές» Μετά το τριήμερο πένθος, οι προεκλογικοί ρυθμοί αναμένεται να ανέβουν εκ νέου στην Κουμουνδούρου από την Παρασκευή, οπότε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα περιοδεύσει στη Θεσσαλία, με όχημα τις τρείς δεσμεύσεις που διατύπωσε χθες, μιλώντας στο δελτίο ειδήσεων του Alpha. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε χθες στην κυβέρνηση, λέγοντας πως έχει στερήσει 7 δις από τους συνταξιούχους, στερώντας την 13η σύνταξη, την οποία έχει δεσμευθεί ότι θα επαναφέρει, εκτιμώντας παράλληλα πως «καμία κυβέρνηση δεν σώθηκε ποτέ έτσι. Το κλίμα δεν αλλάζει». Παρότι εμφανίστηκε «φειδωλός» ως προς τις προεκλογικές παροχές του κόμματός του, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εξαπέλυσε πυρά κατά του Μεγάρου Μαξίμου και για το θέμα των πλειστηριασμών, δεσμευόμενος για την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, σε περίπτωση «κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας, των νικητών το βράδυ των εκλογών», όπως είπε. Αναφερόμενος στο μετεκλογικό τοπίο, «για εμάς υπάρχει η καθαρή νίκη στις πρώτες εκλογές που θα δώσει τη δυνατότητα μιας σταθερής κυβέρνησης προοδευτικής συνεργασίας» απάντησε σχετικά με τον εκλογικό πήχη ο κ. Τσίπρας. Ταυτόχρονα, «δεν υπάρχουν δεύτερες εκλογές» είναι το μήνυμα που εκπέμπεται σε όλους τους τόνους τις τελευταίες ώρες από την Κουμουνδούρου, με στόχο την εξασφάλιση της πολιτικής σταθερότητας. Ξορκίζοντας εκλογές στο διηνεκές, οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα «σε περιπέτειες με τη σταθερότητα», δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αποτελεί, κατά τις ίδιες πηγές, η εκλογή κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή, ώστε την επομένη η χώρα να κυβερνηθεί, με την προϋπόθεση ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να κόψει πρώτος το νήμα, παράμετρος η οποία θα επανέρχεται, κατά πληροφορίες, όλο και συχνότερα στον προεκλογικό λόγο της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο εξής. Ειδήσεις σήμερα: Καρύδης – Λέκκας: Σεισμό σαν της Τουρκίας δεν πρόκειται να δούμε ποτέ στην Ελλάδα Γύρισαν πόρνο στο γήπεδο της Νις εν ώρα αγώνα – Νομικά θα κινηθεί ο γαλλικός σύλλογος Survivor All Star: Το καρέ του τάκου και οι… Βαλεντίνοι – Δείτε βίντεο

