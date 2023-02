Ανδρουλάκης: Μιλά για τις υποκλοπές στην Ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου

Σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του ευρωκοινοβουλίου θα μιλήσει σήμερα το μεσημέρι ο Νίκος Ανδρουλάκης, μετά την πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών να προτείνουν συζήτηση για το θέμα: «Η διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα: Το σκάνδαλο των υποκλοπών και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης». Ο αρχηγός και ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ θα παραθέσει τις απόψεις και τις προτάσεις του σχετικά με το όλο ζήτημα από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζουν καταρχάς ότι στις 21 Νοεμβρίου του 2022, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων , που παραχώρησαν ο κ. Ανδρουλάκης, οι δικηγόροι του και ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου Ν. Αλιβιζάτος ανακοινώθηκαν δυο νομικές ενέργειες: Α) η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Β)η αίτηση προς την αρμόδια υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου JURI προκειμένου να αποφανθεί αν η επισύνδεση της ΕΥΠ το 2021 ήταν σύμφωνη και συμβατή με το ευρωπαϊκό πλαίσιο που διέπει το καθεστώς ασυλίας των ευρωβουλευτών. Σύμφωνα με στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη που αναφέρονται σε «ψεκασμένες και επικίνδυνες διαρροές βουτηγμένες στη λάσπη» των τελευταίων ημερών, ο κ. Ανδρουλάκης «δεν ζήτησε προστασία ασυλίας όπως υποστηρίζουν τα ψεκασμένα σενάρια αλλά αντιθέτως ζήτησε τη νομική άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας αν η ΕΥΠ και οι ελληνικές αρχές έδρασαν νόμιμα ή παράνομα». Αυτή η αίτηση δε – λένε οι πληροφορίες- θα εξεταστεί τις επόμενες ημέρες και θα υπάρξει η απόφαση της ειδικής επιτροπής. Με αφορμή εν τω μεταξύ το εφάπαξ βοήθημα στους συνταξιούχους, στελέχη του ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι ο πρωθυπουργός, παρά τις αρχικές δεσμεύσεις, όχι μόνο διατήρησε την προσωπική διαφορά στις συντάξεις, αλλά επιχειρεί προεκλογικά να ρίξει στάχτη στα μάτια των συνταξιούχων, που δεν πήραν αύξηση». Και επισημαίνουν ότι είναι η ώρα για τις εξής καθαρές λύσεις: -Να καταργηθεί η προσωπική διαφορά από 1-1-2024 και ως τότε να δοθεί εφάπαξ ποσό, που θα καλύψει την απώλεια εισοδήματος με βάση τον πληθωρισμό του 2022. -Να αλλάξει ο νόμος Κατρούγκαλου/Βρούτση σε ότι αφορά στους συντελεστές αναπλήρωσης, δηλαδή να ενισχυθεί η ανταποδοτική σύνταξη και να αντιμετωπιστούν οι αδικίες που δημιούργησαν. -Να χορηγηθεί νέο ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, όπως προτείνουμε. -Να προωθηθούν τα επαγγελματικά ταμεία. -Να επανέλθει σε εθνικό έλεγχο το Υπερταμείο για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος για τη νέα γενιά. Όσον αφορά τα αιτήματα των καλλιτεχνών και τη σημερινή συνάντηση των εκπροσώπων τους με τον πρωθυπουργό και αρμόδια κυβερνητικά στελέχη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπογραμμίζουν μεταξύ άλλων από το ΠΑΣΟΚ: «Το τελευταίο διάστημα ο χώρος του πολιτισμού βιώνει μια πρωτοφανή επίθεση και απαξίωση από την κυβέρνηση. Μετά από 58 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων από όλους τους κλάδους των παραστατικών τεχνών που πλήττονται από το αιφνιδιαστικό ΠΔ 85/2022 της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και παραιτήσεων καθηγητών στο Εθνικό και στο Κρατικό Θέατρο, ο Πρωθυπουργός αποφάσισε επιτέλους να συναντηθεί με τους εκπροσώπους των φορέων των καλλιτεχνών. Τον καλούμε έστω και την ύστατη ώρα να αποσύρει το Π.Δ. που υποβαθμίζει τα πτυχία τους και να επαναφέρει τα επαγγέλματα των παραστατικών τεχνών στο καθεστώς ΤΕ για όλους. Παράλληλα, να ανοίξει η συζήτηση για να λυθούν όλα τα ζητήματα που χρόνια τώρα ταλανίζουν τους καλλιτεχνικούς κλάδους. Το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει εδώ και καιρό συγκεκριμένες προτάσεις στον δημόσιο διάλογο. Ο πολιτισμός είναι ζήτημα όλων μας!» Ειδήσεις σήμερα:Καταδιωκτικά των ΗΠΑ αναχαιτίζουν στρατιωτικά αεροσκάφη της Ρωσίας κοντά στην Αλάσκα Survivor All Star: Το καρέ του τάκου και οι… Βαλεντίνοι – Δείτε βίντεο Βούλγαρος κρατούμενος στις φυλακές Διαβατών κατηγορείται ότι πουλούσε αμερικανικά μικροτσίπ στους Ρώσους

