Αποκάλυψη Guardian – Team Jorge: Iσραηλινή ομάδα χειραγωγούσε εκλογές σε δεκάδες χώρες

Σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων αποκαλύπτει η βρετανική εφημερίδα «Guardian» ρίχνοντας φως στον κρυφό μέχρι τώρα ρόλο της ισραηλινής «Ομάδας Χόρχε» (Team Jorge) που κατηγορείται για υποκλοπές και χειραγώγηση εκλογών σε 33 χώρες . Η κοινοπραξία δημοσιογράφων που διενήργησε έρευνα για να αποκαλύψει το «πρόσωπο» της Ομάδας Χόρχε περιλαμβάνει ρεπόρτερς από 30 μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde», του γερμανικού περιοδικού «Der Spiegel» και της ισπανικής εφημερίδας «El País». Η έρευνα για τη βιομηχανία παραπληροφόρησης συντονίστηκε από μία γαλλική μη κερδοσκοπική οργάνωση, τη «Forbidden Stories», αποστολής της οποίας είναι να πραγματώσει έρευνες των δολοφονημένων, απειλούμενων ή φυλακισμένων δημοσιογράφων. «Eγκέφαλος» της ισραηλινής ομάδας φέρεται να είναι ο Ταλ Χανάν, ένας 50χρονος πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων που τώρα εργάζεται ιδιωτικά με το ψευδώνυμο «Χόρχε». Ο Χανάν φέρεται να έχει βάλει το… χεράκι του σε εκλογές που έχουν διεξαχθεί σε δεκάδες χώρες για περισσότερες από δύο δεκαετίες, όπως σχολιάζει το βρετανικό δημοσίευμα αναφερόμενο στην έρευνα που έχει ήδη ξεκινήσει προκειμένου να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση που αποκτά διαστάσεις σκανδάλου μεγατόνων. Ο Χάναν υποστήριξε στους δημοσιογράφους που τον προσέγγισαν, χωρίς καν να γνωρίζει την ιδιότητά τους, ότι οι υπηρεσίες του, τις οποίες άλλοι περιγράφουν ως «μαύρες επιχειρήσεις», ήταν διαθέσιμες σε υπηρεσίες πληροφοριών, πολιτικές εκστρατείες και ιδιωτικές εταιρείες που ήθελαν να χειραγωγήσουν κρυφά την κοινή γνώμη. Τα παράνομα μέσα παραπληροφόρησης της Ομάδας Χόρχε Ο ίδιος δεν δίστασε να παραδεχθεί ότι οι μέθοδοι της ομάδας του είχαν χρησιμοποιηθεί σε όλη την Αφρική, τη Νότια και Κεντρική Αμερική, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Μία από τις βασικές υπηρεσίες της «Ομάδας Χόρχε» (Team Jorge) είναι ένα εξελιγμένο πακέτο λογισμικού, «Advanced Impact Media Solutions» ή αλλιώς «Aims». Το πακέτο αυτό έχει υπό τον έλεγχό του έναν τεράστιο στρατό από χιλιάδες πλαστά προφίλ στα social media: το Twitter, το LinkedIn, το Facebook, το Telegram, το Gmail, το Instagram και το YouTube. Πώς αποκάλυψαν το σκάνδαλο οι δημοσιογράφοι Το βίντεο που έχει στα χέρια της η εφημερίδα Guardian, μαγνητοσκοπήθηκε από τρεις δημοσιογράφους, οι οποίοι προσέγγισαν την «Ομάδα Χόρχε» και παρουσιάστηκαν ως υποψήφιοι πελάτες. Μάλιστα, ο Ταλ Χανάν αναφέρει στην ομάδα των δημοσιογράφων που τον πλησίασε, ότι η οργάνωσή του έχει γραφεία και στην Ελλάδα. Στην αρχική του πρόταση προς τους πιθανούς πελάτες, ο Ισραηλινός πρώην πράκτορας των ειδικών δυνάμεων είπε χαρακτηριστικά: «Εμπλεκόμαστε σε εκλογές στην Αφρική… Έχουμε μια ομάδα στην Ελλάδα και μια ομάδα στα Εμιράτα. Ολοκληρώσαμε 33 εκστρατείες σε προεδρικό επίπεδο, 27 από τις οποίες ήταν επιτυχημένες». Εν συνεχεία, υποστήριξε ότι συμμετείχε σε δύο «μεγάλα έργα» στις ΗΠΑ, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν εμπλέκεται άμεσα στην πολιτική των ΗΠΑ. Στόχος της ομάδας ήταν η συλλογή πληροφοριών για τους αντιπάλους τους Σε κρυφά μαγνητοσκοπημένες συναντήσεις τους, ο Χάναν και η ομάδα του αναφέρθηκαν στους τρόπους με τους οποίους μπορούσαν να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τους αντιπάλους τους, μεταξύ άλλων χρησιμοποιώντας τεχνικές hacking για πρόσβαση σε λογαριασμούς Gmail και Telegram. Υπερηφανεύονταν για την προώθηση υλικού σε νόμιμα ειδησεογραφικά μέσα, τα οποία στη συνέχεια ενισχύονται από το λογισμικό διαχείρισης «bot Aims». Η στρατηγική τους επικεντρωνόταν κυρίως στη διατάραξη ή την υπονόμευση αντιπάλων εκστρατειών. Ο ομάδα Χόρχε ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων, ότι έστειλε ένα «sex toy» που παραδόθηκε μέσω Amazon στο σπίτι ενός πολιτικού, με στόχο να δώσει στη γυναίκα του την εσφαλμένη εντύπωση ότι είχε σχέση. Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που περιγράφονται από την ομάδα Χόρχε ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου για την έγκυρη ενημέρωση από τις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες, οι οποίες επί χρόνια αγωνίζονται να αποτρέψουν τους κακόβουλους παράγοντες να διαδίδουν ψέματα ή να παραβιάζουν την ασφάλειά τους . Η εμπλοκή της «Cambridge Analytica» Στο μεταξύ, τα - που διέρρευσαν στον Guardian αποκαλύπτοντας την ομάδα Χόρχε δείχνουν ότι ο Χανάν , το 2015 ζήτησε 160.000 δολάρια από τη βρετανική εταιρεία συμβούλων «Cambridge Analytica» που δεν λειτουργεί πλέον, για συμμετοχή σε μια εκστρατεία οκτώ εβδομάδων σε μια χώρα της Λατινικής Αμερικής. Το 2017, ο Ισραηλινός άρχισε να εργάζεται ξανά για την Cambridge Analytica, αυτή τη φορά στην Κένυα, αλλά απορρίφθηκε από την εταιρεία συμβούλων, η οποία είπε ότι «400.000-600.000 δολάρια το μήνα και πολύ περισσότερα για την αντιμετώπιση κρίσεων» ήταν πολύ περισσότερα από όσα θα πλήρωναν οι πελάτες της. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι καμία από αυτές τις εκστρατείες προχώρησε. Άλλα έγγραφα που διέρρευσαν από την έρευνα, αποκαλύπτουν ότι όταν η «ομάδα Χόρχε» εργάστηκε κρυφά στον προεδρικό αγώνα της Νιγηρίας το 2015, το έκανε μαζί με την «Cambridge Analytica». Ειδήσεις σήμερα: Ο Πούτιν έτοιμος να πατήσει το κουμπί της νέας επίθεσης στην Ουκρανία – Συγκεντρώνει στα σύνορα μαχητικά αεροσκάφη Αφροδισιολόγος στο «Συγγρός» ο 65χρονος που συνελήφθη – Έκλεινε στη 12χρονη ραντεβού στο ιατρείο του Κούρδοι πέταξαν τρικάκια στο Ευρωκοινοβούλιο – Εκκενώθηκε η ολομέλεια, φυγάδευσαν την Μετσόλα (βίντεο)

