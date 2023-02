Βέμπερ: Εγκληματίας πολέμου ο Πούτιν – Θέλει να καταστρέψει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής «Στεκόμαστε δίπλα στους Ουκρανούς φίλους μας που αναζητούν, βιώνουν και υπερασπίζονται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής», είπε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος O Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να καταστρέψει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, τόνισε ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) Μάνφρεντ Βέμπερ μιλώντας στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, χαρακτηρίζοντας τον ρώσο πρόεδρο «εγκληματία πολέμου». «Για εμάς, ως ΕΛΚ, ήταν ξεκάθαρο από την αρχή: στεκόμαστε δίπλα στους Ουκρανούς φίλους μας που αναζητούν, βιώνουν και υπερασπίζονται τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Ο Πούτιν θέλει να τον καταστρέψει. Είναι το αντίθετο. Τον μισεί. Η δικατορία του στηρίζει την καταστολή, τη λογοκρισία, τα εγκλήματα πολέμου, τον ολοκληρωτισμό. Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου και πρέπει να χάσει αυτόν τον πόλεμο», σημείωσε ο κ. Βέμπερ. Παράλληλα τόνισε ότι αυτός ο πόλεμος ταρακούνησε την Ευρώπη στον πυρήνα της, ωστόσο εκείνη έδειξε ότι είναι πιο ισχυρή και πιο ενωμένη από ποτέ. Επίσης αναφέρθηκε στον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα ήταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. «Ο Πρόεδρος Ζελένσκι, ο στρατός του και οι πάνω από 40 εκατομμύρια συμπατριώτες του στέκονται ενωμένοι. Μας δείχνουν τι σημαίνει να ακολουθείς τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Οι Ουκρανοί φίλοι μας μάς δείχνουν καθημερινά τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος. Μας δείχνουν πως, αν οι άνθρωποι έχουν επιλογή, επιλέγουν τη δημοκρατία από την απολυταρχία, το κράτος δικαίου από την κυριαρχία των λίγων και την ελευθερία από την τυραννία. Και αυτό ονομάζεται ευρωπαϊκός τρόπος ζωής», επισήμανε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΕΛΚ. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε για τον «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής» περίπου 20 φορές στην ομιλία του ενώ, όπως είπε ο κ. Βέμπερ, οι σοσιαλιστές και οι Πράσινοι ήταν κατά του χαρτοφυλακίου της Κομισιόν για την προώθηση και την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής. «Ως ΕΛΚ παλέψαμε γι’ αυτό και σήμερα είναι (…) πιθανότατα το κίνητρο των Ουκρανών φίλων μας», υπογράμμισε ο Μάνφρεντ Βέμπερ. Ειδήσεις σήμερα: Εκτός ελέγχου στο δικαστήριο 25χρονη που αποκεφάλισε τον εραστή της και ασέλγησε στη σορό Ο σεισμός της Τουρκίας άγγιξε το 12 σε ένταση – Γιατί δεν θα έχουμε τέτοια καταστροφή στην Ελλάδα Αυξάνει συνεχώς ο τραγικός απολογισμός σε Τουρκία και Συρία – Στους 41.000 οι νεκροί BEST OF NETWORK 15.02.2023, 10:30 15.02.2023, 08:00 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 09:22 15.02.2023, 09:24 14.02.2023, 16:00

