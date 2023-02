ΕΕ: Πρόσκληση Βέμπερ στον Χριστοδουλίδη για συμμετοχή στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος O Βέμπερ συγχαίρει τον Χριστοδουλίδη για την εκλογή του και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές αρχές Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 15.02.2023, 19:36 Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βεμπερ, απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τον εκλεγμένο πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον προσκάλεσε στην επόμενη Σύνοδο του ΕΛΚ στις 23 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Στην επιστολή του που δημοσιεύει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Βέμπερ συγχαίρει τον κ. Χριστοδουλίδη για την εκλογή του και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι θα στηρίξει τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες του κόμματος κατά τη διάρκεια της θητείας του. Επίσης, εκφράζει την προσδοκία να συνεργαστεί στενά με τον κ. Χριστοδουλίδη για την αντιμετώπιση πολλών κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΕ, όπως η παράτυπη μετανάστευση και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. «Επιπλέον, η οικογένεια του ΕΛΚ παραμένει σταθερή στην υποστήριξη της κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι σε κάθε απειλή», σημειώνει ο κ. Βέμπερ. Παράλληλα ο κ. Βέμπερ καλεί τον νέο Πρόεδρο της Κύπρου να παραστεί ως προσκεκλημένος στην επόμενη Σύνοδο του ΕΛΚ, η οποία πραγματοποιείται στις 23 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, στην ατζέντα της οποίας θα βρεθεί η προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της ίδιας ημέρας. Τέλος, του εύχεται κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντά του και αναφέρει ότι ανυπομονεί να τον καλωσορίσει στη Σύνοδο του ΕΛΚ. Ο κ. Χριστοδουλίδης επιθυμεί την συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά αυτή θα πρέπει να εγκριθεί και από τον ΔΗΣΥ. Το πρόβλημα αυτό φαίνεται να ξεπεράστηκε με παρέμβαση του κ. Βέμπερ και ο ΔΗΣΥ δεν θα έχει αντίρρηση όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου. Ειδήσεις σήμερα: Τούρκος δημοσιογράφος: Οι «ξένες δυνάμεις» βοήθησαν τον Ερντογάν – Η Ελλάδα δεν είναι εχθρός «Σωστή κατεύθυνση, περιμένουμε τη ρύθμιση» – Οι αντιδράσεις των καλλιτεχνών μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη Η Μιχαηλίδου απομάκρυνε νοσηλεύτρια που έδινε… ηρεμιστικά ζελεδάκια σε παιδιά Μανώλης Καλατζής – Λευκωσία 15.02.2023, 19:36 BEST OF NETWORK 15.02.2023, 18:07 15.02.2023, 16:52 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 16:29 15.02.2023, 16:28 15.02.2023, 16:00

