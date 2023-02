Ελίζα Βόζεμπεργκ: Εμμονική και σκόπιμη η στοχοποίηση της Ελλάδας στο εξωτερικό από την αντιπολίτευση Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε, εξ ονόματος του ΕΛΚ, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο έκανε, εξ ονόματος του ΕΛΚ, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελίζα Βόζεμπεργκ – Βρυωνίδη, προκειμένου να αποκαταστήσει, όπως είπε, την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, που «κάποιοι επιδιώκουν συντονισμένα με fake news και προπαγάνδα να πλήξουν». Στη σχετική συζήτηση για το κράτος δικαίου και την ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα, που προκλήθηκε ύστερα από αίτημα των Σοσιαλιστών, η Ελληνίδα ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες εμμονικά στοχοποιούν τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στη χώρα. Αντικρούοντας τους αυθαίρετους ισχυρισμούς τους, η κυρία Βόζεμπεργκ αναφέρθηκε στο ενισχυμένο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει πλέον στη χώρα με νομοθετικές πρωτοβουλίες της Ελληνικής κυβέρνησης σχετικά με την απαγόρευση κατοχής, εμπορίας και χρήσης κακόβουλου λογισμικού. Η κυρία Βόζεμπεργκ στην παρέμβασή της τόνισε χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα ανέβηκε εννέα θέσεις στον δείκτη δημοκρατίας του Economist το 2022 και 16 θέσεις στον παγκόσμιο Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς σε σχέση με το 2018. Δεν παρέλειψε επίσης να επισημάνει ότι η αντιπολίτευση στηρίζεται στη ΜΚΟ Reporters Without Borders που χωρίς κριτήρια και επιστημονική βάση κατατάσσει την Ελλάδα κάτω το Τσαντ και την Μογγολία, περιφρονώντας την Έκθεση για την ελευθερία της έκφρασης της Media Pluralism Μonitor, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αξιολογεί την Ελλάδα πάνω από χώρες με μακρά παράδοση στον τομέα αυτό. Το κείμενο της παρέμβασης της Ελίζας Βόζεμπεργκ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Αξιότιμη Επίτροπε, Αγαπητοί συνάδελφοι, Εδώ και αρκετούς μήνες σε κάθε Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες εμμονικά στοχοποιούν την Ελλάδα. Σοβαρά πιστεύετε ότι υπάρχει διάβρωση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα; Να μιλήσουμε με δεδομένα: Η υπόθεση των υποκλοπών εκκρεμεί ενώπιον την ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία είναι η μόνη αρμόδια. Άλλωστε η κυβέρνηση διευκρίνισε ρητά ότι δεν έχει καμία σχέση με παράνομα λογισμικά ούτε υπάρχουν στοιχεία περί του αντιθέτου. Οι νόμιμες επισυνδέσεις για λόγους ασφάλειας είναι αυτονόητο ότι είναι αποκλειστική εθνική υπόθεση κάθε χώρας. Σημειώνω ότι με νέο νόμο της κυβέρνησης η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της ΕΕ που θεσμοθέτησε απαγόρευση κατοχής, εμπορίας και χρήσης κακόβουλου λογισμικού. Εννέα θέσεις ανέβηκε το 2022 η Ελλάδα στον δείκτη δημοκρατίας σύμφωνα με τον Economist. Είναι μια από τις καλύτερες επιδόσεις! Και κατά την έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Ελλάδα εμφανίζει σημαντική άνοδο στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς. Ανέβηκε 16 θέσεις σε σχέση με το 2018. Η ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, ενώ επίσης σήμερα κυκλοφορούν περισσότερες εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα από ποτέ. Γνωρίζετε ότι υπάρχουν Μέσα που φθάνουν να καθυβρίζουν ακόμα την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό και δεν τα έχει ενοχλήσει ποτέ κανείς; Η αντιπολίτευση στηρίζεται στη ΜΚΟ reporters without borders που κατατάσσει την Ελλάδα κάτω το Τσαντ και την Μογγολίας. Χωρίς κριτήρια, μεθοδολογία, και επιστημονική βάση, ενώ, περιφρονεί την Έκθεση για την ελευθερία της έκφρασης της Media Pluralism Μonitor, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αξιολογεί την Ελλάδα πάνω από χώρες με παράδοση. Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα και το γνωρίζετε Με την υιοθέτηση αυθαίρετων ισχυρισμών και με αθέμιτες παρεμβάσεις κατά την προεκλογική περίοδο, κάποιοι επιδιώκουν να πλήξουν την ελληνική κυβέρνηση στηρίζοντας την προεκλογική καμπάνια της αντιπολίτευσης. Αυτή είναι η αλήθεια». Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Δέκα ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησής της, λέει η Le Soir Ρωσία: «Μου έκαναν άγνωστη ένεση» – Στέλνουν σε γκούλαγκ Ρωσίδα δημοσιογράφο που μίλησε κατά του Πούτιν Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και «σύμβολο του σεξ», Ράκελ Γουέλς BEST OF NETWORK 15.02.2023, 18:07 15.02.2023, 18:45 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 21:34 15.02.2023, 21:32 15.02.2023, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )