Επίσκεψη Κατσανιώτη στο ΣΕΦ για την ανθρωπιστική βοήθεια στην Τουρκία Ο υφυπουργός Εξωτερικών συνοδευόταν από τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα – Έως τις 13 Φεβρουαρίου είχαν συγκεντρωθεί 160 φορτηγά Τις εγκαταστάσεις του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, όπου εθελοντές συλλέγουν είδη πρώτης ανάγκης προκειμένου να σταλούν άμεσα στους πληγέντες από καταστροφικούς σεισμούς σε Τουρκία και Συρία, επισκέφτηκαν ο υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης και ο πρεσβευτής της Τουρκίας στην Ελλάδα Τσαγατάι Ερτσιγιές. Τον υφυπουργό και τον πρέσβη υποδέχθηκε ο πρόεδρος της δράσης «Όλοι Μαζί Μπορούμε» Γιάννης Σπανολιός, σημειώνεται σε ανάρτηση του Ανδρέα Κατσανιώτη. Έως τις 13 Φεβρουαρίου είχαν συγκεντρωθεί στο ΣΕΦ 160 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια από όλους τους δήμους της Ελλάδας. Σύμφωνα με το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, η παράδοση των προσφορών στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας γίνεται καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι, έως και την Παρασκευή 17/2. Η βοήθεια που συγκεντρώθηκε από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε συνεργασία με τις 13 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (ΠΕΔ) την Περιφέρεια Αττικής και με την υποστήριξη της Πρωτοβουλίας «Όλοι Μαζί Μπορούμε», αναχώρησε σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά προς τους σεισμόπληκτους στην Τουρκία. Παράλληλα, η ΚΕΔΕ, συνεχίζει και υποδέχεται τα πρόσθετα είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώνονται από τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και τους Δήμους όλης της χώρας ώστε σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ να οργανωθούν οι επόμενες αποστολές της ανθρωπιστικής βοήθειας σε μια πρωτοφανή πανελλαδική συστράτευση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς ανακούφιση των πληγέντων από τον καταστροφικό σεισμό. Η σημερινή αποστολή του ανθρωπιστικού υλικού συλλέχθηκε από τους Δήμους της Αττικής, και θα φτάσει στο λιμάνι της Αλεξανδρέττας. Θα ακολουθήσει τις επόμενες ημέρες και η αποστολή του υλικού που συλλέγεται από τις υπόλοιπες 12 Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε, μεταξύ άλλων, από το σημείο αναχώρησης του πλοίου για την Τουρκία: «Κάνουμε το χρέος μας πράξη. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η ανθρωπιστική κρίση, ως Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος κινητοποιηθήκαμε άμεσα με στόχο τη συγκέντρωση βοήθειας προκειμένου να στηρίξουμε τις πρώτες δύσκολες μέρες τους συνανθρώπους μας στη γειτονική Τουρκία και στην Συρία. Είναι συγκινητική η ανταπόκριση όλων των Δήμων και των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών σε αυτό το κάλεσμα ανθρωπιάς, γεγονός που αποδεικνύει για μια ακόμη φορά το πλεόνασμα αλληλεγγύης που διαθέτει ο ελληνικός λαός». Ειδήσεις σήμερα: Ο Πούτιν έτοιμος να πατήσει το κουμπί της νέας επίθεσης στην Ουκρανία – Συγκεντρώνει στα σύνορα μαχητικά αεροσκάφη Αφροδισιολόγος στο «Συγγρός» ο 65χρονος που συνελήφθη – Έκλεινε στη 12χρονη ραντεβού στο ιατρείο του Κούρδοι πέταξαν τρικάκια στο Ευρωκοινοβούλιο – Εκκενώθηκε η ολομέλεια, φυγάδευσαν την Μετσόλα (βίντεο) BEST OF NETWORK 15.02.2023, 18:07 15.02.2023, 16:52 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 16:29 15.02.2023, 16:28 15.02.2023, 16:00

