Ηρώ Διώτη: H πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ υποψήφια στις εκλογές με το ΜέΡΑ 25

Παρούσα στις επερχόμενες εκλογές θα είναι η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ηρώ Διώτη. Η άλλοτε «αμαζόνα του Τσίπρα», όπως την αποκαλούσαν παλιοί της σύντροφοι στην Κουμουνδούρου, η οποία δεν είχε ψηφίσει το τρίτο Μνημόνιο και ακολούθως παραιτήθηκε και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να ταχθεί στο πλευρό του Γιάνη Βαρουφάκη και του ΜέΡΑ 25. Βαρουφάκης: Οι δρόμοι μας συναντιούνται πάλι «Εδώ στη Λάρισα, η συστράτευση προχωράει με προσωπικότητες όπως η πρώην βουλευτής Ηρώ Διώτη, αλλά και ο Δημήτρης Μπαμπαλής που, ως γιατρός, στηρίζει την εντατική στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάνης Βαρουφάκης κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη θεσσαλική πόλη και συμπλήρωσε πως «σημασία έχει να επανέλθει η ελπίδα σε αυτόν τον τόπο». Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση πως είναι τιμή του ΜέΡΑ25 να πλαισιώνεται από τέτοιους ανθρώπους. «Προσωπικά, είναι μεγάλη η συγκίνηση μου. Το 2015 ήμασταν μαζί με την Ηρώ Διώτη στη Βουλή και τώρα οι δρόμοι μας συναντιούνται και πάλι» υπογράμμισε, και κατέληξε πως είναι τεράστια η χαρά που η Ηρώ Διώτη θα είναι υποψήφια του ΜέΡΑ25 εδώ στη Λάρισα. Από την πλευρά της η Ηρώ Διώτη ανέφερε πως εκτιμούσε τον Γραμματέα του ΜέΡΑ25 από το 2015 που εξιστορούσε τα γεγονότα από τις διαπραγματεύσεις και όχι τα συμπεράσματα. «Μετά το 2015 με την συνθηκολόγηση μείναμε στο περιθώριο με την μεγάλη ήττα τότε” επισήμανε η Ηρώ Διώτη και συμπλήρωσε πως το 2019 που ψήφισε το ΜέΡΑ25 το παρατηρούσε απέξω και όταν είδε πως δεν το ρούφηξε η “μικροεξουσία”, αντίθετα ριζοσπαστοκοποίηθηκε και εξέφρασε πράγματα που μπορούσαν να φέρουν τον κόσμο κοντά, οδήγησε στο να “βλέπουμε πλέον λίγο από τον εαυτό μας πλέον εκεί γιατί εκφράζει πράγματα που πιστεύουμε». «Το ΜέΡΑ25 είναι η πιο μαζική προσπάθεια στην Αριστερά που δεν έχει συνθηκολογήσει. Επέλεξε να μην είναι η Αριστερά της ήττας και γι’ αυτό μπορεί να συμβάλει σε μια αναγέννηση ενός κινήματος που μπορεί να ξαναζωντανέψει σε όλα τα επίπεδα» ανέφερε ακόμα η Ηρώ Διώτη και κατέληξε λέγοντας: «με χαρά θα βοηθήσω σε αυτή την προσπάθεια από όπου μπορώ και σε αυτή την αναμέτρηση της υποψηφιότητας μου. Δηλώνω παρούσα». Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ιστοσελίδα του κόμματος του Γιάνη Βαρουφάκη: «Η Ηρώ Διώτη γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα και μεγάλωσε στη Λάρισα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και συμμετείχε από νωρίς στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες. Το 2009 σε ηλικία 30 ετών εξελέγη βουλευτίνα Λάρισας με τον ΣΥΡΙΖΑ και εκπροσώπησε τους πολίτες της Λάρισας μέχρι το 2015, όποτε και παραιτήθηκε ενάντια στην μνημονιακή μεταστροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε επικεφαλής του τομέα Περιβάλλοντος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από το 2012 και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής το 2015. Την περίοδο της κοινοβουλευτικής της δράσης, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου. Η Ηρώ Διώτη επιπλέον, υπήρξε υποψήφια Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υποστηριζόμενη από το ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014. Από το 2016 εργάζεται στο προσφυγικό, ενώ είναι μητέρα ενός δεκάχρονου αγοριού. Χαρακτηριστικά που την έκαναν γνωστή και αγαπητή στην κοινωνία της Λάρισας, της Θεσσαλίας, αλλά και ολόκληρης της ελληνικής επικράτειας, είναι η επιμονή της στις αρχές της Αλληλεγγύης και της προσφοράς, η αφοσίωση στον αγώνα για το Περιβάλλον, τα πολιτικά, ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, η ενεργή συμμετοχή της στο αντιρατσιστικό κίνημα, η συνέπεια της στην έκφραση των αναγκών αυτών που δεν έχουν φωνή και η ανιδιοτέλεια. Η Ηρώ, μαζί με άλλους κι άλλες που δεν λύγισαν το 2015, είναι το ζωντανό παράδειγμα μιας γενιάς που αντιστέκεται, που δεν συμβιβάζεται, που παλεύει για ολόκληρο το περιεχόμενο της ζωής των ανθρώπων αυτού του τόπου». Ειδήσεις σήμερα: Ο Πούτιν έτοιμος να πατήσει το κουμπί της νέας επίθεσης στην Ουκρανία – Συγκεντρώνει στα σύνορα μαχητικά αεροσκάφη Αφροδισιολόγος ο 65χρονος που συνελήφθη – Έκλεινε στη 12χρονη ραντεβού στο ιατρείο του Κούρδοι πέταξαν τρικάκια στο Ευρωκοινοβούλιο – Εκκενώθηκε η ολομέλεια, φυγάδευσαν την Μετσόλα (βίντεο)

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )