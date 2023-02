Καραμανλής: Διανύουμε μία νέα άνοιξη υποδομών

Στην εκδήλωση για την ίδρυση του πρώτου Επαγγελματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών για τη Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με τον Όμιλο Εταιρειών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μίλησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής. Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε πως όταν το υπουργείο Υποδομών είχε παρουσιάσει το 2019 το σχέδιο για επενδύσεις στον τομέα των υποδομών ύψους 10 με 12 δισ. ευρώ, πολλοί το είχαν θεωρήσει υπέρμετρα αισιόδοξο ή και ως μια ακόμα προεκλογική εξαγγελία. «Λογικό, από μια μεριά, να σκεφτούν έτσι κάποιοι. Γιατί, πριν από το 2019, μέσα σε 4,5 χρόνια, το ύψος των συμβάσεων σε έργα υποδομών ήταν μόλις 800 εκατομμύρια ευρώ», σχολίασε ο κ. Καραμανλής και προσέθεσε: «Σήμερα, όμως, τριάμισι χρόνια από την ανάληψη αυτού του χαρτοφυλακίου, τα έργα που έχουμε δημοπρατήσει ξεπερνούν τα 10 δισ. ευρώ και από αυτά, πάνω από 5 δισ. έχουν ήδη συμβασιοποιηθεί, που σημαίνει ότι υλοποιούνται». Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προκάλεσε μάλιστα όποιον θέλει να ανατρέξει σε εκείνο το πρόγραμμα και να συγκρίνει τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, με τα πεπραγμένα της. «Γιατί οι πολιτικοί πρέπει εν τέλει να κρινόμαστε από τις πράξεις μας και όχι από τα λόγια μας», υπογράμμισε. Ο κ. Καραμανλής υπενθύμισε ότι από το 2019 το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε να αντιμετωπίσει νομοθετικές στρεβλώσεις, έλλειψη ωριμότητας σε μελέτες και περίπλοκα προβλήματα που έκαναν μεγάλα έργα να βαλτώνουν ως εκείνη τη στιγμή. Υπενθύμισε, επίσης, ότι ο κλάδος των κατασκευών βρισκόταν σε βαθιά ύφεση, ως αποτέλεσμα της συνολικής υποεπένδυσης στον τομέα των μεγάλων έργων. «Πλέον, η αρνητική αυτή εικόνα για τον κλάδο, έχει αναστραφεί πλήρως. Το ανεκτέλεστο των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων ξεπέρασε τα 10 δισ. ευρώ το 2022, ενώ οι προβλέψεις για το 2023 είναι ότι θα αγγίξει τα 15 δισ. ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για επίπεδα ρεκόρ, τόσο συνολικά για τον κλάδο, όσο και ξεχωριστά για κάθε όμιλο ή εταιρεία», σημείωσε ο κ. Καραμανλής. «Σύμφωνα μάλιστα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, το ποσοστό της συνεισφοράς των κατασκευών θα φτάσει στο 8,1% του ΑΕΠ το 2025, όταν το 2020 ήταν μόνο στο 4%» ανέφερε επίσης ο κ. Καραμανλής και προσέθεσε: «Διανύουμε, λοιπόν, μια νέα άνοιξη των υποδομών. Γιατί ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν είχαν δημοπρατηθεί τόσα πολλά έργα, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα». Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έκανε λόγο για ένα «επενδυτικό σοκ» στον τομέα των κατασκευών, που ξύπνησε τον κλάδο από ένα μακρύ και επίπονο λήθαργο. «Και όλα αυτά τα έργα, σημαίνουν σταθερότητα, ασφάλεια και βέβαια σημαίνουν δυνατότητα μακροχρόνιου σχεδιασμού για τις εταιρείες. Σημαίνουν όμως και κάτι ακόμα πολύ σημαντικό. Νέες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας», είπε. Χαρακτήρισε σημαντική τη συνεργασία μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που ξεκινά και επισήμως σήμερα. Επισήμανε ειδικότερα πως επιβεβαιώνεται στην πράξη ότι εξαιτίας ακριβώς αυτής της έκρηξης των υποδομών, η δουλειά του μηχανικού, κάθε ειδικότητας, είναι και πάλι ένα επάγγελμα ελκυστικό. Σημείωσε, δε, ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο και οι απόφοιτοί του αξίζουν να έχουν ανάλογη επαγγελματική αποκατάσταση και λαμπρή σταδιοδρομία. «Και αυτή η σταδιοδρομία θέλουμε να λαμβάνει χώρα εδώ, στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό, όπου αναγκάστηκαν να καταφύγουν πολλοί Μηχανικοί κατά τα προηγούμενα χρόνια», είπε και τόνισε: «Τώρα βέβαια η κατάσταση αυτή μέρα με τη μέρα αναστρέφεται και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλουμε σε αυτό. Που καταφέρνουμε δηλαδή, το brain drain, να μετατρέπεται σε braingain. Χρειαζόμαστε όμως και νέους Μηχανικούς. Χρειαζόμαστε και άλλα, νέα, λαμπρά μυαλά που θα δώσουν την ορμή και τη δυναμική τους στον κλάδο. Που θα μεταφέρουν τη νέα τεχνογνωσία στο πεδίο των έργων». Επιπλέον, ανέφερε ότι το μεταπτυχιακό αυτό, είναι το πρώτο σε εφαρμογή του νέου Νόμου, που δίνει τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να χρηματοδοτήσει τη δημιουργία Επαγγελματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, βάσει των ζητούμενων της αγοράς. «Συνεπώς, οι νέοι μηχανικοί που θα ολοκληρώσουν αυτό το Μεταπτυχιακό θα έχουν εκπαιδευτεί όχι μόνο βάσει των πιο σύγχρονων εξελίξεων της επιστημονικής γνώσης, αλλά και βάσει της εξειδίκευσης που χρειάζεται ο κλάδος τώρα, αυτή τη στιγμή», σημείωσε ο κ. Καραμανλής, καλώντας και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αιχμής -στις κατασκευές, στην ενέργεια, στην τεχνολογία- να αγκαλιάσουν αυτή τη δυνατότητα που δίνει πλέον ο νόμος, ώστε να ενώσουν δυνάμεις ο ιδιωτικός τομέας με την επιστημονική κοινότητα. Ειδήσεις σήμερα: Τούρκος δημοσιογράφος: Οι «ξένες δυνάμεις» βοήθησαν τον Ερντογάν – Η Ελλάδα δεν είναι εχθρός «Σωστή κατεύθυνση, περιμένουμε τη ρύθμιση» – Οι αντιδράσεις των καλλιτεχνών μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη Η Μιχαηλίδου απομάκρυνε νοσηλεύτρια που έδινε… ηρεμιστικά ζελεδάκια σε παιδιά

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )