«Κλείνουν» τα γαλάζια ψηφοδέλτια – Γρίφος η εκ νέου συμμετοχή του Κώστα Καραμανλή

Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία συμπλήρωσης των ψηφοδελτίων του κυβερνώντος κόμματος, καθώς όλα δείχνουν ότι «κλείδωσε» το εκλογικό χρονοδιάγραμμα που οδηγεί σε κάλπες την Κυριακή των Βαΐων 9 Απριλίου. Τις τελευταίες μέρες υπήρξε επιτάχυνση των διαδικασιών επιλογής των γαλάζιων υποψηφίων και συγκλίνουσες πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου και την Πειραιώς αναφέρουν ότι η «τρόικα» των συνεργατών του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκης που έχει αναλάβει την κατάρτιση των συνδυασμών σε όλη τη χώρα, δηλαδή ο υφυπουργός Γιάννης Μπρατάκος, ο γραμματέας του κόμματος Παύλος Μαρινάκης και ο σύμβουλος Θανάσης Νέζης, έχουν συμπληρώσει τις λίστες με τους υποψήφιους σε ποσοστό άνω του 90%. Από επίσημες, μάλιστα, διαρροές, αλλά και από ανεπίσημες κινήσεις που κάνουν αρκετοί από όσους πήραν άτυπο «πράσινο φως», έχουν γίνει γνωστά τα περισσότερα ονόματα όσων θα μπουν στη μάχη του σταυρού. Ελάχιστα είναι, για παράδειγμα, τα κενά που έχουν απομείνει στα γαλάζια ψηφοδέλτια των οκτώ περιφερειών του Λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας. Γι΄ αυτό και οι υποψήφιοι σε Αθήνα, Πειραιά, Ανατολική και Δυτική Αττική έχουν κληθεί σήμερα, Τετάρτη, για «προθέρμανση» στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην οδό Πειραιώς. Η εκκρεμότητα του Καραμανλή Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ θα είναι εκ νέου υποψήφιοι. Η μοναδική εκκρεμότητα η οποία υπάρχει αφορά τη συμπερίληψη του πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης. Επί του θέματος τηρείται εκατέρωθεν σιωπή, καθώς δεν έχουν εκφραστεί οι προθέσεις ούτε του ίδιου του κ. Καραμανλή ούτε της ηγεσίας του Μεγάρου Μαξίμου. Σύμφωνα με την εκτίμηση που επικρατεί μεταξύ γαλάζιων αξιωματούχων ως πιθανότερη εξέλιξη θεωρείται ότι ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει μια ακόμη -ενδεχομένως την τελευταία, όπως λέγεται- κοινοβουλευτική θητεία, αφού η εκλογή του γίνεται χωρίς σταυρό. Αρκετοί μάλιστα προεξοφλούν ότι η επίσημη ανακοίνωση για το τι μέλλει γενέσθαι θα γίνει αφού προηγηθεί συνάντηση των κυρίων Μητσοτάκη και Καραμανλή. Ειδήσεις σήμερα: Καρύδης – Λέκκας: Σεισμό σαν της Τουρκίας δεν πρόκειται να δούμε ποτέ στην Ελλάδα Γύρισαν πόρνο στο γήπεδο της Νις εν ώρα αγώνα – Νομικά θα κινηθεί ο γαλλικός σύλλογος Survivor All Star: Το καρέ του τάκου και οι… Βαλεντίνοι – Δείτε βίντεο

