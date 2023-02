Κυριάκος Μητσοτάκης: H συνάντηση του Πρωθυπουργού και της Μαρέβας Μητσοτάκη με κατασκευαστή αμαξιδίων για ΑμεΑ «Η ζωή τρέχει, τρέξε μαζί μου» – Ο Αχιλλέας Τσαλκιτζίδης κατάφερε να συμμετέχουν ΑμεΑ με αμαξίδιο στους ελληνικούς μαραθωνίους Μια πολύ ξεχωριστή συνάντηση είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παραμονή του στη Δυτική Μακεδονία. Πιο συγκεκριμένα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από τη συζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη επισκέφθηκαν το κατάστημα που διατηρεί στην περιοχή της Πτολεμαΐδας ο κ. Αχιλλέας Τσαλκιτζίδης ο οποίος με δική του πρωτοβουλία κατάφερε να συμμετέχουν ΑμεΑ με αμαξίδιο στους ελληνικούς μαραθωνίους. Ας σημειωθεί ότι ο κ. Τσαλκιτζίδης ήταν ο μόνος μαραθωνοδρόμος που έτρεξε με ΑμεΑ συναθλητή το 2013, ενώ σήμερα συμμετέχουν στους ελληνικούς μαραθωνίους περίπου 150 αθλητές ΑμεΑ. Έχει κατασκευάσει μόνος του τα ειδικά αμαξίδια που χρησιμοποιούνται στους μαραθωνίους και μαζί με τον συναθλητή του Γιάννη Mητρούλη, ο οποίος τώρα είναι φοιτητής 22 ετών και έχουν τρέξει μαζί σχεδόν σε όλους τους μαραθώνιους από το 2013. «Συγκινούμαι πάρα πολύ όταν βλέπω ανθρώπους οι οποίοι κάνουν αυτή την παραπάνω προσπάθεια και για τους συγγενείς τους και για τα παιδιά τους, εν προκειμένω, αλλά και για να ευαισθητοποιήσουν όλη την ελληνική κοινωνία. Να βλέπουμε πια τα άτομα με αναπηρία μέσα από μια διαφορετική ματιά. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε είναι πραγματικά τρομερά συγκινητικές. Και νομίζω ότι πραγματικά άνοιξες το δρόμο και ξέρω ότι σε ακολούθησαν πάρα πολλοί άλλοι», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός στη συνομιλία του με τον κ. Τσαλκιτζίδη. Ειδήσεις σήμερα: Εκτός ελέγχου στο δικαστήριο 25χρονη που αποκεφάλισε τον εραστή της και ασέλγησε στη σορό Ο σεισμός της Τουρκίας άγγιξε το 12 σε ένταση – Γιατί δεν θα έχουμε τέτοια καταστροφή στην Ελλάδα Αυξάνει συνεχώς ο τραγικός απολογισμός σε Τουρκία και Συρία – Στους 41.000 οι νεκροί BEST OF NETWORK 15.02.2023, 11:33 15.02.2023, 08:00 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 09:22 15.02.2023, 09:24 15.02.2023, 12:00

