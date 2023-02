Κωνσταντοπούλου: «Ο Τσίπρας είναι ψεύτης, μπροστά του ο Πινόκιο είναι υπόδειγμα φιλαλήθειας» Ο Τσίπρας «έφερε νομοθεσία το 2015, το 2017, το 2018 για να επιτρέπει στα funds να κάνουν τη διαδικασία», λέει η πρώην πρόεδρος της Βουλής – «Κακουργηματικές ευθύνες» για το Μάτι Δριμεία επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η πρώην πρόεδρος της Βουλής και επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, που τον χαρακτήρισε «ψεύτη» στο ζήτημα των πλειστηριασμών. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανέφερε στον Alpha 998 ότι ο κόσμος είναι απελπισμένος από την απόφαση του Αρείου Πάγου, ενώ η αίτηση ακύρωσης των πλειστηριασμών θα εκδικαστεί στις 28 Φεβρουαρίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η ίδια, από το 2016 μέχρι σήμερα, υπερασπίστηκε σειρά προσώπων που κινδύνευαν με πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας. «Σταματήσαμε πάρα πολλούς πλειστηριασμούς και τότε οι κ.κ. Τσίπρας και Κοντονής φέρανε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και δεν σταματώνται. Είναι μια τρομακτική διαδικασία κανείς δεν μπορεί να ελέγξει και να σταματήσει. Δεν έχει καμία δημοσιότητα, γίνονται πολλές παραβάσεις. Σε αυτή τη διαδικασία καταθέσαμε αίτηση ακύρωσης και θα εκδικαστεί στις 28 Φλεβάρη στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η μάχη δεν έχει τελειώσει θα είμαι εκεί όπως και ο πατέρας μου» είπε. Η κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε με έντονους χαρακτηρισμούς για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τις δηλώσεις του. «Ο κ. Τσίπρας είναι ψεύτης. Ο Πινόκιο μπροστά του είναι υπόδειγμα φιλαλήθειας. Έφερε νομοθεσία το 2015, το 2017, το 2018 για να επιτρέπει στα funds να κάνουν τη διαδικασία. Τολμά να μιλά σήμερα και να λέει ότι θα καταργήσουμε τους πλειστηριασμούς. Να μην ξεγελαστεί κανείς και τον ψηφίσει και μετά κλαίει. Έχει ξαναπεί ψέμματα. Να μην ξεχάσει ο κόσμος τι έχει συμβεί. Και για τον Μητσοτάκη να μην προσποιείται ότι έχει δεμένα τα χέρια του γιατί είναι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι νόμοι του ΣΥΡΙΖΑ και είναι στο χέρι του κ. Μητσοτάκη να τους καταργήσει. Τους εφαρμόζει μια χαρά, να μην κρύβεται ο ένας πίσω από τον άλλον» τόνισε. Όσον αφορά στη δίκη για το Μάτι, η κυρία Κωνσταντοπούλου έκανε λόγο για κακουργηματικές ευθύνες. «Πήγα στη δίκη αφού ολοκλήρωσα την κατάθεση μου και τα στοιχεία ότι πρόκειται για κακούργημα. 105 άνθρωποι πέθαναν όπως δεν πεθαίνεις ούτε στον πόλεμο. Οι ευθύνες είναι κακουργηματικές αφορούν την κυβέρνηση την τότε, αφορούν την περιφέρεια, του Δήμους, την Πυροσβεστική, την Αστυνομία. Ο κ. Πατούλης πληρώνει 300.000 ευρώ δικηγόρο για να υπερασπίζεται ότι δεν έχει ευθύνη η κα Δούρου στα ειδικά Δικαστήρια». Ειδήσεις σήμερα: «Συγγνώμη, λάθος» λένε τώρα οι ΗΠΑ για το… «Μπαλόνια-γκέιτ» Γύρισαν πορνό στο γήπεδο της Νις εν ώρα αγώνα – Νομικά θα κινηθεί ο γαλλικός σύλλογος «Εμείς οι Ρομά παντρευόμαστε νωρίς» λέει η 41χρονη για την αρπαγή και τον βιασμό της 12χρονης BEST OF NETWORK 15.02.2023, 12:45 15.02.2023, 08:02 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 09:22 15.02.2023, 09:24 15.02.2023, 12:00

