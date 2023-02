Κύπρος: Μετεκλογικοί κομματικοί τριγμοί στο ΔΗΣΥ με κόντρα Αναστασιάδη – Νεοφύτου

Το πλέον γνωστό σύνθημα που χαρακτηρίζει τις κομματικές συγκεντρώσεις του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗ.ΣΥ), είναι η στομφώδης ιαχή: «Σεισμός, σεισμός, Συναγερμός». Οι προεδρικές εκλογές και η ήττα του Προέδρου του κόμματος Αβέρωφ Νεοφύτου, έρχονται να καταστήσουν το σύνθημα περίπου κυριολεκτικό. Μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου γύρου των εκλογών, σημειώθηκε ένα βαθύ ρήγμα, μεταξύ των στελεχών του κόμματος με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και επίτιμο Πρόεδρο του κόμματος Νίκο Αναστασιάδη, στη μία πλευρά και τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου στην άλλη. O Αβέρωφ Νεοφύτου τάχθηκε και παρασκηνιακά εργάστηκε υπέρ της υποψηφιότητας του Ανδρέα Μαυρογιάννη που υποστηριζόταν από το ΑΚΕΛ. Ο ίδιος προσπάθησε να παρουσιάσει αυτή την στάση του ως υπέρβαση των ιδεολογικών αγκυλώσεων, αλλά στη πραγματικότητα ήταν ρεβανσισμός απέναντι στο Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο βάφτισε «αποστάτη» και «προδότη» επειδή αποφάσισε να θέσει υποψηφιότητα χωρίς να ακολουθήσει τις κομματικές διαδικασίες. Στη πραγματικότητα ο κ. Χριστοδουλίδης, γνώριζε πως ο κ. Νεοφύτου δεν ήταν εκλέξιμος και ότι θα μπορούσε να κερδίσει – όπως και κέρδισε – τις εκλογές χωρίς την επίσημη στήριξη του κόμματος του. Την ίδια άποψη φαίνεται πως είχε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Ουσιαστικά ο Αβέρωφ Νεοφύτου μέσα σε μια εβδομάδα ηττήθηκε δύο φορές. Δεν κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του ΔΗΣΥ να περάσει ως επίσημος υποψήφιος του κόμματος στο δεύτερο γύρο των εκλογών και τη δεύτερη δεν κατάφερε να αποτρέψει την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Fast track συνέδριο Πριν καν συζητηθούν οι αιτίες της ήττας στις εκλογές και πριν γίνει ανάλυση του αποτελέσματος, ο κ. Νεοφύτου είχε σπεύσει να ξεκαθαρίσει ότι ο ΔΗΣΥ θα είναι αντιπολίτευση, παρά το ότι το 75% των ψηφοφόρων του κόμματος ψήφισε τον νέο Πρόεδρο και παρά το ότι σημαντικά ιστορικά στελέχη εργάστηκαν για την εκλογή Χριστοδουλίδη. Με πρόταση του κ. Νεοφύτου η οποία εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο, στις 11 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί συνέδριο για εκλογή νέας ηγεσίας. Αυτή τη φορά, η επανεκλογή του κ. Νεοφύτου δεν θα είναι μια τυπική διαδικασία όπως συνέβη στο παρελθόν, καθώς είχε ανακηρυχθεί Πρόεδρος του ΔΗΣΥ χωρίς αντίπαλο. Στο Συνέδριο αναμένεται να δεχθεί εξοντωτική κριτική για τους χειρισμούς του, ως προ τη δική του υποψηφιότητα, αλλά και για τη στάση που τήρησε υπέρ του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Ο κ. Νεοφύτου, παλιά καραβάνα της πολιτικής, έχει ισχυρό μηχανισμό στήριξης του μέσα στο κόμμα, αλλά αυτή τη φορά θα έχει να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τον Νίκο Αναστασιάδη, μόλις 10 μέρες μετά την αποχώρηση του από το Προεδρικό Μέγαρο. Τρεις υποψήφιοι Εκτός από τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος θα διεκδικήσει επανεκλογή του, την απόφαση τους να διεκδικήσουν την ηγεσία του κόμματος, έχουν ανακοινώσει δύο ακόμα στελέχη. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος και πρώην υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου. Το ότι ο κ. Νεοφύτου θα έχει δύο αντίπαλους που τον αμφισβητούν μάλλον τον διευκολύνει, καθώς η εσωκομματική αντιπολίτευση θα είναι διασπασμένη. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου στη φαρέτρα των επιχειρημάτων του, έχει την θέση ότι κατάφερε με το 26% που εξασφάλισε στο Α’ γύρο των εκλογών να επιτύχει την υποστήριξη από ποσοστό ανάλογο με αυτό που είχε λάβει ο ΔΗΣΥ στις βουλευτικές εκλογές. Ως αιτίες της ήττας του, θεωρεί την δεκάχρονη φθορά από την διακυβέρνηση Αναστασιάδη, κυρίως λόγω των φαινομένων διαφθοράς, αλλά και την «αποστασία» του Νίκου Χριστοδουλίδη. Ο Χάρης Γεωργιάδης στη πρώτη τοποθέτηση του ανέφερε πως «αντί της νηφάλιας ανασκόπησης και της συνενωτικής προσέγγισης, επιλέγηκε η διχαστική όξυνση και οι παρεμβάσεις που έθεσαν την παράταξη μας μπροστά στον κίνδυνο της διάσπασης». Αυτό το γεγονός προφανώς το χρεώνει στον Αβέρωφ Νεοφύτου. Άφησε επίσης αιχμές προς το Πρόεδρο του κόμματος, λέγοντας πως δεν μπορεί να γίνεται αρνητική επίκληση των θέσεων του Νίκου Χριστοδουλίδη στο Κυπριακό, όταν κάποιοι τον είχαν υποστηρίξει ως υπουργό εξωτερικών. Ο Χάρης Γεωργιάδης δεσμεύτηκε για θητεία μόνο μιας πενταετίας. Ο Δημήτρης Δημητρίου, εκπρόσωπος της νέας γενιάς στελεχών, δεν έκρυψε τη δυσφορία του για την διαχείριση της ήττας του Α’ γύρου των εκλογών από τον κ. Νεοφύτου. Ο κ. Δημητρίου ο οποίος έχει αποκτήσει ισχυρές προσβάσεις στη βάση του κόμματος και ιδιαιτέρως στη νεολαία, δεν έχει «βαρίδια» του παρελθόντος, καθώς δεν μετείχε στη κυβέρνηση και ως εκπρόσωπος τύπου διαχειρίστηκε με επιτυχία τη δημόσια εικόνα του κόμματος, ακόμα και σε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές. Αναμονή Για τις θέσεις του αναπληρωτή Προέδρου και των τριών Αντιπροέδρων, δεν έχουν εκφραστεί προθέσεις αλλά είναι σίγουρο, ότι θα επαναδιεκδικήσουν εκλογή στην ηγεσία, η Πρόεδρος της Βουής Αννίτα Δημητρίου και ο βουλευτής Ευθύμιος Δίπλαρος. Τις προθέσεις του δεν έχει ανακοινώσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Τορναρίτης και ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συμπληρωθεί το παζλ των υποψηφιοτήτων, που θα τεθούν ενώπιον των 53.000 μελών του κόμματος που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εσωκομματικές εκλογές. 