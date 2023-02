Κύπρος: Χριστοδουλίδης και Νεοφύτου «έθαψαν τα τσεκούρια» και έδωσαν τα χέρια «Δεν υπάρχουν τα αισθήματα» που πήραν προεκλογικώς, όταν ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ειχε χαρακτηρίσει τον Νίκο Χριστοδουλιδη, “αποστάτη” και “προδότη” Μανώλης Καλατζής 15.02.2023, 17:11 Nερό στο κρασί του έβαλε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ Νεοφύτου, κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον εκλεγμένο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλιδη. Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση ανέφερε στο Νίκο Χριστοδουλιδη πως είναι ο νέος τιμονιέρης και όταν λαμβάνει σωστές αποφάσεις «θα βάζουμε και εμείς πλάτες. Εμείς πρώτα από όλα βάζαμε το καλό της χώρας». «Και θέλω να σε διαβεβαιώσω», συνεχισε ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου, «ότι μπορείς να στηρίζεσαι στον ΔΗΣΥ και να μην έχεις έγνοια για την υπερψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Έχουμε συγκεκριμένες αρχές και αξίες στον ΔΗΣΥ». Ο κ. Νεοφύτου κατέστησε σαφές οτι όταν λαμβάνονται σωστες αποφάσεις η κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΣΥ θα τις υποστηρίζει στη Βουλή και συνεπώς «να μην έχει αυτή την έγνοια». Σημείωσε πως τέλειωσαν οι εκλογές και «δεν υπάρχουν τα αισθήματα» που πήραν προεκλογικώς, καθώς ο κ. Νεοφύτου ειχε χαρακτηρίσει τον Νίκο Χριστοδουλιδη, “αποστάτη” και “προδότη”. Ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ ανακοίνωσε επίσης πως θα στηρίξει την πρόθεση του κ. Χριστοδουλιδη να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και είχε σχετική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βεμπερ. Και πρόσθεσε: «Όπως σας είπα για εμάς είναι ένας αγώνας για μια επανενωμένη Κύπρο. Εάν θα προχωρήσετε στη σύσταση ομάδας Κυπριακού βεβαίως θα συμμετέχει ο ΔΗΣΥ. Θα ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη που επανέλαβε ότι δεν θα γίνουν κινήσεις για το υπουργικό συμβούλιο που θα ενοχλήσουν στελέχη του κόμματος. Είναι επιβεβαίωση του πολίτικού ήθους και μετεκλογικά». Ειδήσεις σήμερα: Τούρκος δημοσιογράφος: Οι «ξένες δυνάμεις» βοήθησαν τον Ερντογάν – Η Ελλάδα δεν είναι εχθρός «Σωστή κατεύθυνση, περιμένουμε τη ρύθμιση» – Οι αντιδράσεις των καλλιτεχνών μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη Η Μιχαηλίδου απομάκρυνε νοσηλεύτρια που έδινε… ηρεμιστικά ζελεδάκια σε παιδιά Μανώλης Καλατζής 15.02.2023, 17:11 BEST OF NETWORK 15.02.2023, 12:45 15.02.2023, 16:52 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 16:29 15.02.2023, 16:28 15.02.2023, 16:00

