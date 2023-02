Μάντζος: Οι εξαγγελίες εφάπαξ επιδόματος από τον κ. Μητσοτάκη είναι ένα vote pass πριν την κάλπη «Η ΝΔ έχει επιδοθεί επισήμως σε έναν εμπαιγμό μέσω των pass», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ο Δημήτρης Μάντζος, εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σχολιάζοντας στο ACTION 24 το έκτακτο επίδομα 300 ευρώ για τους συνταξιούχους που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, σημείωσε ότι «όταν έρθει η ώρα, θα αξιολογήσουμε τη νομοθετική πρωτοβουλία και θα σταθούμε το ίδιο αξιακά και υπεύθυνα όπως έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλλειψη συνέπειας επισημαίνοντας ότι «εξελέγη μεταξύ άλλων και για να καταργήσει ή έστω να τροποποιήσει τον νόμο Κατρούγακλου. Τρεισήμισι χρόνια μετά, όχι μόνο δεν κατήργησε την προσωπική διαφορά, αλλά οικοδόμησε πάνω σε αυτή και έχει και το δικαίωμα τώρα ο κ. Χατζηδάκης να τάζει αυξήσεις τις οποίες στα ATM οι συνταξιούχοι δεν τις βλέπουν». Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, «η ΝΔ έχει επιδοθεί επισήμως σε έναν εμπαιγμό μέσω των pass. Αυτό το επίδομα το οποίο δίνεται πάλι εφάπαξ και στη μορφή μιας έκτακτης παροχής, είναι ένα vote pass πριν την κάλπη, το οποίο επ’ ουδενί δεν μπορεί να καλύψει το κενό που υπάρχει λόγω της προσωπικής διαφοράς». Παρουσίασε, παράλληλα, το πλαίσιο θέσεων που αντιπροτείνει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής το οποίο περιλαμβάνει «άμεση κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 01/01/2024 με παροχή έως τότε ενός εφάπαξ επιδόματος, πραγματικού όμως, το οποίο να ανταποκρίνεται στις πληθωριστικές πιέσεις του σήμερα». Ο κ. Μάντζος επισήμανε ότι «καλλιεργείται μια κουλτούρα επιδοματικής πολιτικής και ενός προτύπου πολίτη-πελάτη ο οποίος απλώνει το χέρι ως επαίτης, παίρνει το μικρό επίδομα και λέει ευχαριστώ στην κάλπη». «Η κυβέρνηση θεωρεί ότι, δίνοντας προεκλογικά επιδόματα, ”εξαγοράζει” την εύνοια του εκλογικού σώματος» σημείωσε. Ειδήσεις σήμερα: Εκτός ελέγχου στο δικαστήριο 25χρονη που αποκεφάλισε τον εραστή της και ασέλγησε στη σορό Ο σεισμός της Τουρκίας άγγιξε το 12 σε ένταση – Γιατί δεν θα έχουμε τέτοια καταστροφή στην Ελλάδα Έρχεται ξανά βαρυχειμωνιά από την ερχόμενη εβδομάδα BEST OF NETWORK 15.02.2023, 12:45 15.02.2023, 08:02 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 16:29 15.02.2023, 16:28 15.02.2023, 16:00

