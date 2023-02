Μαξίμου: «Σωστή κατεύθυνση, περιμένουμε τη ρύθμιση» – Οι αντιδράσεις των καλλιτεχνών μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη

Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης η συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τους εκπροσώπους καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών σχολών και σπουδαστών με στόχο την εκτόνωση της κρίσης που έχει ξεσπάσει τους τελευταίους δύο μήνες στον χώρο του Πολιτισμού, με αφορμή το Προεδρικό Διάταγμα 85 που κατατάσσει τους αποφοίτους των καλλιτεχνικών σχολών στην βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ). Η συζήτηση, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, διεξήχθη σε θετικό κλίμα. Η πρόταση που έφερε στο τραπέζι ο πρωθυπουργός, δεν αποσύρει μεν το επίμαχο προεδρικό διάταγμα 85, προβλέπει, όμως, την άμεση κατάθεση μιας νέας νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα εξασφαλίζει πως οι απόφοιτοι καλλιτεχνικών σχολών, ανεξαρτήτως έτους αποφοίτησης, εξισώνονται μισθολογικά στο προσοντολόγιο του Δημοσίου με αυτούς της επαγγελματικής βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Η ολοκληρωμένη πρόταση του Μεγάρου Μαξίμου θα κατατεθεί και γραπτώς προκειμένου να την επεξεργαστούν τα σωματεία και να δώσουν τις επίσημες απαντήσεις τους. Μέχρι τότε συνεχίζουν κανονικά τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει. «Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για τη σημερινή συνάντηση αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα προς την εξεύρεση μια συνολικής λύσης στα προβλήματα της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης που χρονίζουν. Το Εθνικό Θέατρο προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπημένη στάση με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος ώστε να αρθούν τα αδιέξοδα και να επανέλθει η κανονικότητα» δήλωσε στο thetimes|-.gr ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Μόσχος. «Περιμένουμε να δούμε τις λεπτομέρειες της νέας αυτής νομοθετικής ρύθμισης. Εάν πράγματι, υπερισχύει του προεδρικού διατάγματος και εξασφαλίζει τη μισθολογική κατάταξη των όλων των αποφοίτων των καλλιτεχνικών σχολών στα επίπεδα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τη βλέπουμε θετικά» δηλώνουν πηγές από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. «Αν υπάρξουν καλές προθέσεις από την Κυβέρνηση θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον σκόπελο» Εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου, δηλώσεις έκανε ο Κώστας Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος. Όπως είπε, η προκαθορισμένη για την Παρασκευή απεργία θα γίνει κανονικά, καθώς οι καλλιτέχνες αναμένουν μετά την συνάντηση εμπράκτως η κυβέρνηση να δείξει τις προθέσεις της. Όπως είπε απαντώντας σε ερωτήσεις, «καταθέσαμε το σύνολο των αιτημάτων μας για τα οποία ο Πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα φέρει νομοθετική ρύθμιση το περιεχόμενο της οποίας, συνολικά οι συλλογικοί φορείς θα εξετάσουμε και θα αποφασίσουμε αν μας καλύπτει. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξουν έμπρακτες αποφάσεις. Έχουμε προκηρύξει απεργία για την Παρασκευή». Ερώτηση: Η συνάντηση τώρα, θα μας πείτε τι έγινε, σε ποια θέματα σταθήκατε, πού υπήρξαν διαφωνίες; Κεχαγιόγλου Κώστας: Σταθήκαμε στο θέμα, ζητήσαμε το ΤΕ για όλους. Είναι ένα αίτημα το οποίο το έχουμε γράψει σε πολλές ανακοινώσεις μας. Εξετάζεται από πλευράς του Μεγάρου Μαξίμου. Αναμένουμε μέσα στην εβδομάδα να υπάρξει πρωτοβουλία. Ερώτηση: Είδατε ότι υπάρχει κάποια κατανόηση για εξεύρεση λύσης; Κεχαγιόγλου Κώστας: Θα το δούμε, πιστεύω, πολύ σύντομα. Ερώτηση: Απεργία έχετε την Παρασκευή; Κεχαγιόγλου Κώστας: Απεργία 24ωρη έχουμε κηρύξει όλος ο κλάδος την Παρασκευή. Ερώτηση: Υπάρχει σύγκλιση απόψεων; Το κλίμα πώς σας φάνηκε; Κεχαγιόγλου Κώστας: Έγινε ένας διάλογος ο οποίος κράτησε δυόμιση ώρες, εξαντλήσαμε τα επιχειρήματά μας και οι δύο πλευρές. Έγινε διάλογος και νομίζω ότι αν υπάρξουν καλές προθέσεις από την Κυβέρνηση θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τον σκόπελο στον οποίο βρισκόμαστε. (…): Ο αγώνας συνεχίζεται. Ερώτηση: Υπήρχαν σημεία σύγκλισης; Κεχαγιόγλου Κώστας: Σημεία σύγκλισης; Κοιτάξτε, ήταν μια συζήτηση δυόμισι ωρών. Περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση η οποία θα έρθει η οποία θα την εξετάσουμε όλοι μαζί. Ειδήσεις σήμερα: Ο Πούτιν έτοιμος να πατήσει το κουμπί της νέας επίθεσης στην Ουκρανία – Συγκεντρώνει στα σύνορα μαχητικά αεροσκάφη Αφροδισιολόγος ο 65χρονος που συνελήφθη – Έκλεινε στη 12χρονη ραντεβού στο ιατρείο του Κούρδοι πέταξαν τρικάκια στο Ευρωκοινοβούλιο – Εκκενώθηκε η ολομέλεια, φυγάδευσαν την Μετσόλα (βίντεο)

