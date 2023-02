Ολοκληρώθηκε μετά από 2,5 ώρες η συνάντηση Μητσοτάκη με τους καλλιτέχνες

Ολοκληρώθηκε μετά από 2,5 ώρες η συνάντηση του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου με τους εκπροσώπους των καλλιτεχνλων με θέμα το Προεδρικό Διάταγμα που αφορούσε στο Προσοντολόγιο του Δημοσίου.Μέσα στα επόμενα λεπτά θα γίνουν περισσότερα γνωστά αναφορικά με την έκβαση της συζήτησης. Στο ραντεβού τους καλλιτέχνες εκπροσώπησαν οι: Κωνσταντίνος Κεχαγιόγλου (Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος), αντί του Σπύρου Μπιμπίλα(Πρόεδρος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών), ο οποίος έχει να παραστεί όπως λέει σε μια κηδεία, θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο γγ του ΣΕΗ, Ορέστης Λάσκος, Μ. Ανανιάδου (Πρόεδρος Σωματείου εργαζομενων στο χορό), Βασίλης Παρασκευόπουλος (Πρόεδρος Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου), Γιάννης Μόσχος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικού Θεάτρου), Αστέρης Πελτέκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος), Δηώ Καγγελάρη (Διευθύντρια Σχολής Εθνικού Θεάτρου), Γιάννης Ρήγας (Διευθυντής Σχολής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος), και Θάνος Παπαδογιάννης, Εκπροσωπος σπουδαστών Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Τελικά η Πρώην Υπουργός Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου, δεν παρευρέθηκε , καθώς όπως λέει δεν έχει θεσμική ιδιότητα. Από μέρους της κυβέρνησης, στο ραντεβού συμμετείχαν οι υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης, η γενική γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιώργος Βούτσινος και η γενική γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη.Νωρίτερα, όπως έγραφε το thetimes|-.gr, ως προς τα μισθολογικά, σύμφωνα με πληροφορίες με δεδομένο ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα των καλλιτεχνών να επανέλθουν στη βαθμίδα Τ.Ε. (Τεχνικής Εκπαίδευσης) στο μισθολόγιο του Δημοσίου, μελετάται το ενδεχόμενο να θεσπιστεί μια νέα, ειδική κατηγορία που θα αφορά τους καλλιτέχνες και θα είναι ενδιάμεση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.) και την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (Π.Ε.) Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του thetimes|-.gr, αυτή τη λύση έχουν προκρίνει και απόφοιτοι του Εθνικού Θεάτρου, σε επαφή που είχαν με τον συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο, ενώ επαφή με τον κ. Αλιβιζάτο φαίνεται πως έχουν και κυβερνητικά στελέχη. Οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις ένταξης σε μια τέτοια, ενδιάμεση κατηγορία δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα, αλλά ένα τέτοιο εργαλείο θεωρείται χρήσιμο, ώστε ξεπεραστεί ο σκόπελος της αναφοράς σε Δ.Ε. που έχει γίνει «κόκκινο πανί» για τους καλλιτέχνες, αλλά και για να υπερβληθεί ο διαχωρισμός ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν αποφοιτήσει από σχολές πριν και μετά το 2003 (όταν εξισώθηκαν με ΤΕΙ).Προβληματισμός για τη διόγκωση Η διαχείριση της υπόθεσης των καλλιτεχνών, πάντως, έχει φέρει εσωτερικές συζητήσεις στο κυβερνών κόμμα και στο υπουργικό συμβούλιο. Και μπορεί η κοινή συνισταμένη πολλών υπουργών και βουλευτών της ΝΔ να είναι ότι το κόμμα δεν θα πάρει και πολλές ψήφους από τους καλλιτέχνες ούτως ή άλλως, αρκετά κυβερνητικά στελέχη, όμως, είναι της άποψης ότι το θέμα δεν θα έπρεπε να φτάσει στο επίπεδο του πρωθυπουργού, προκειμένου να λυθεί. Από το Μαξίμου, βεβαίως, αντιτείνουν ότι στους καλλιτέχνες προτάθηκε προ ημερών να γίνει ραντεβού με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο και τους δύο υπουργούς Επικρατείας, αλλά αυτοί αρνήθηκαν. Αυτό, πάντως, δεν αναιρεί το γεγονός ότι και πάλι ο κ. Μητσοτάκης καλείται να λύσει ένα ζήτημα, το οποίο στην αρχή του αντιμετωπίστηκε ως ήσσονος σημασίας. Η εν λόγω υπόθεση, παράλληλα, έχει φέρει και εσωτερικά «τζαρτζαρίσματα», καθώς «στελέχη» του Μαξίμου εμφανίστηκαν να χρεώνουν «έλλειψη πολιτικότητας» σε πρόσωπα εκτός Μαξίμου που χειρίστηκαν την υπόθεση. Από την άλλη, οι ίδιοι οι διαμαρτυρόμενοι καλλιτέχνες βάλλουν αυτή τη φορά απευθείας εναντίον του Μαξίμου και όχι κατά άλλων ενδιάμεσων. Ειδήσεις σήμερα: Ο Πούτιν έτοιμος να πατήσει το κουμπί της νέας επίθεσης στην Ουκρανία – Συγκεντρώνει στα σύνορα μαχητικά αεροσκάφη Αφροδισιολόγος ο 65χρονος που συνελήφθη – Έκλεινε στη 12χρονη ραντεβού στο ιατρείο του Κούρδοι πέταξαν τρικάκια στο Ευρωκοινοβούλιο – Εκκενώθηκε η ολομέλεια, φυγάδευσαν την Μετσόλα (βίντεο)

