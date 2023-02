Περικλής Μαντάς (ΝΔ): Ψεύδη και συκοφαντίες Πολάκη, ουδέποτε συμμετείχα σε offshore O βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ κάνει λόγο για δολοφονία χαρακτήρων και κυνήγι μαγισσών που έχει εξαπολύσει ο ΣΥΡΙΖΑ Διαψεύδει ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ Περικλής Μαντάς τις κατηγορίες του Tομέα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και του Παύλου Πολάκη ότι κατέχει εταιρεία Offshore. Στη δήλωσή του ο κ. Μαντάς σημειώνει: «Ο κύριος Πολάκης για ακόμη μια φορά ακολουθεί την αγαπημένη του τακτική, προσπαθώντας να πολιτευτεί με όπλα του τη συκοφαντία και τη λάσπη. Καθαρές κουβέντες. Ουδέποτε εγώ ή μέλος της οικογένειάς μου είχα οποιαδήποτε σχέση με offshore εταιρεία, όπως ψευδώς αναφέρει ο κ. Πολάκης. Ουδέποτε εγώ και η σύζυγός μου είχαμε τέτοιου τύπου δραστηριότητες ή σχέσεις με εταιρίες που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους. Ουδέποτε ήμουν «μέτοχος» της AEGIR SERVICES CO. Κάθε επιχειρηματική μου δραστηριότητα μέχρι σήμερα ήταν απόλυτα διαφανής και κάθε εταιρία στην οποία συμμετείχα είχε έδρα στην Ελλάδα. Οι πολίτες της Μεσσηνίας με γνωρίζουν πολύ καλά. Ξέρουν ότι πολιτεύομαι με γνώμονα την ειλικρίνεια και τιμώ με όλες μου τις δυνάμεις την εντολή που μου έδωσαν. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Απέναντι στη δολοφονία χαρακτήρων και στο κυνήγι μαγισσών που έχει εξαπολύσει για μια ακόμη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς συνεχίζουμε να απαντούμε με θετικό λόγο μακριά από τακτικές πόλωσης, που στόχο έχουν να δημιουργήσουν τοξικό κλίμα λίγους μήνες πριν τις εκλογές». Ειδήσεις σήμερα: Τούρκος δημοσιογράφος: Οι «ξένες δυνάμεις» βοήθησαν τον Ερντογάν – Η Ελλάδα δεν είναι εχθρός «Σωστή κατεύθυνση, περιμένουμε τη ρύθμιση» – Οι αντιδράσεις των καλλιτεχνών μετά τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη Η Μιχαηλίδου απομάκρυνε νοσηλεύτρια που έδινε… ηρεμιστικά ζελεδάκια σε παιδιά BEST OF NETWORK 15.02.2023, 18:07 15.02.2023, 18:45 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 16:29 15.02.2023, 16:28 15.02.2023, 16:00

