Ραντεβού στο Μαξίμου: Στα «σκαριά» πλαίσιο συμβιβασμού με τους καλλιτέχνες

Όταν πριν από μερικές εβδομάδες το Προεδρικό Διάταγμα που αφορούσε στο Προσοντολόγιο του Δημοσίου δινόταν στη δημοσιότητα, κανείς δεν περίμενε το κύμα αντίδρασης από τους καλλιτέχνες που θα είχε ως αποτέλεσμα να γίνεται σήμερα στις 12:00, στο Μέγαρο Μαξίμου, ραντεβού εκπροσώπων τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η όξυνση των πνευμάτων, συνεπώς, φέρνει το κυβερνητικό επιτελείο να επεξεργάζεται μια ακόμα παρέμβαση για τους καλλιτέχνες, ώστε να αντιμετωπιστούν ζητήματα που τους αφορούν και έχουν μείνει διαχρονικά άλυτα, αν και αρμόδιες κυβερνητικές πηγές διαμηνύουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει υπαναχώρηση από το Προεδρικό Διάταγμα εν γένει. Την εν λόγω λύση επεξεργάζονται το υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και σε ανοιχτή γραμμή με το Μέγαρο Μαξίμου. Ως προς τα μισθολογικά, σύμφωνα με πληροφορίες του thetimes|-.gr, με δεδομένο ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί το αίτημα των καλλιτεχνών να επανέλθουν στη βαθμίδα Τ.Ε. (Τεχνικής Εκπαίδευσης) στο μισθολόγιο του Δημοσίου, μελετάται το ενδεχόμενο να θεσπιστεί μια νέα, ειδική κατηγορία που θα αφορά τους καλλιτέχνες και θα είναι ενδιάμεση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.) και την Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (Π.Ε.) Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές του thetimes|-.gr, αυτή τη λύση έχουν προκρίνει και απόφοιτοι του Εθνικού Θεάτρου, σε επαφή που είχαν με τον συνταγματολόγο Νίκο Αλιβιζάτο, ενώ επαφή με τον κ. Αλιβιζάτο φαίνεται πως έχουν και κυβερνητικά στελέχη. Οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις ένταξης σε μια τέτοια, ενδιάμεση κατηγορία δεν έχουν «κλειδώσει» ακόμα, αλλά ένα τέτοιο εργαλείο θεωρείται χρήσιμο, ώστε ξεπεραστεί ο σκόπελος της αναφοράς σε Δ.Ε. που έχει γίνει «κόκκινο πανί» για τους καλλιτέχνες, αλλά και για να υπερβληθεί ο διαχωρισμός ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν αποφοιτήσει από σχολές πριν και μετά το 2003 (όταν εξισώθηκαν με ΤΕΙ). Κατά την ίδια γραμμή πληροφόρησης, στόχος της κυβέρνησης είναι να παράσχει διευκρινίσεις στους εκπροσώπους των καλλιτεχνών και για ζητήματα που τους ανησυχούν, όπως η δυνατότητα πτυχιούχων να γίνουν κατατακτήριες εξετάσεις, που από την κυβέρνηση διευκρινίζουν πως δεν θίγεται. Παράλληλα, θα γίνει συζήτηση και για την Ανώτατη Σχολή για τις Παραστατικές Τέχνες που προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, με ορόσημο το 2025, κάτι που αποτελεί ένα παλιό αίτημα του καλλιτεχνικού χώρου. Και μπορεί η ένταση όλο αυτό το διάστημα να σοβεί, συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη διευκρινίζουν ότι η κυβέρνηση προσέρχεται στη συζήτηση με εποικοδομητική διάθεση. Στο ραντεβού τους καλλιτέχνες θα εκπροσωπήσουν οι: Κωνσταντίνος Κεχαγιόγλου (Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος), Σπύρος Μπιμπίλας (Πρόεδρος Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Μ. Ανανιάδου (Πρόεδρος Σωματείου εργαζομενων στο χορό), Βασίλης Παρασκευόπουλος (Πρόεδρος Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου), Γιάννης Μόσχος (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Εθνικού Θεάτρου), Αστέρης Πελτέκης (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος), Δηώ Καγγελάρη (Διευθύντρια Σχολής Εθνικού Θεάτρου), Γιάννης Ρήγας (Διευθυντής Σχολής Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος), Λυδία Κονιόρδου, Πρώην Υπουργός Πολιτισμού και Θάνος Παπαδογιάννης, Εκπροσωπος σπουδαστών Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Από μέρους της κυβέρνησης, στο ραντεβού θα μετάσχουν οι υπουργοί Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης και Άκης Σκέρτσος, ο υφυπουργός Πολιτισμού Νικόλας Γιατρομανωλάκης, ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Θανάσης Κοντογεώργης, η γενική γραμματέας Ανθρωπίνου Δυναμικού Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιώργος Βούτσινος και η γενική γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού Ελένη Δουνδουλάκη. Προβληματισμός για τη διόγκωση Η διαχείριση της υπόθεσης των καλλιτεχνών, πάντως, έχει φέρει εσωτερικές συζητήσεις στο κυβερνών κόμμα και στο υπουργικό συμβούλιο. Και μπορεί η κοινή συνισταμένη πολλών υπουργών και βουλευτών της ΝΔ να είναι ότι το κόμμα δεν θα πάρει και πολλές ψήφους από τους καλλιτέχνες ούτως ή άλλως, αρκετά κυβερνητικά στελέχη, όμως, είναι της άποψης ότι το θέμα δεν θα έπρεπε να φτάσει στο επίπεδο του πρωθυπουργού, προκειμένου να λυθεί. Από το Μαξίμου, βεβαίως, αντιτείνουν ότι στους καλλιτέχνες προτάθηκε προ ημερών να γίνει ραντεβού με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο και τους δύο υπουργούς Επικρατείας, αλλά αυτοί αρνήθηκαν. Αυτό, πάντως, δεν αναιρεί το γεγονός ότι και πάλι ο κ. Μητσοτάκης καλείται να λύσει ένα ζήτημα, το οποίο στην αρχή του αντιμετωπίστηκε ως ήσσονος σημασίας. Η εν λόγω υπόθεση, παράλληλα, έχει φέρει και εσωτερικά «τζαρτζαρίσματα», καθώς «στελέχη» του Μαξίμου εμφανίστηκαν να χρεώνουν «έλλειψη πολιτικότητας» σε πρόσωπα εκτός Μαξίμου που χειρίστηκαν την υπόθεση. Από την άλλη, οι ίδιοι οι διαμαρτυρόμενοι καλλιτέχνες βάλλουν αυτή τη φορά απευθείας εναντίον του Μαξίμου και όχι κατά άλλων ενδιάμεσων. Ειδήσεις σήμερα: Οι άνδρες της ΕΜΑΚ μιλούν για όσα βίωσαν στην Τουρκία: «Μας συγκλόνισαν οι φωνές των θαμμένων ζωντανών» Tέλος στα ΙΧ με βενζίνη και diesel από το 2035, ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο Πατήσια: «Ο γιος μου την έκλεψε για να την παντρευτεί» λέει γυναίκα για την αρπαγή της 12χρονης

