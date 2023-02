Σακελλαροπούλου: «Ο παιδικός καρκίνος δεν είναι αήττητος»

Μήνυμα στήριξης των παιδιών που παλεύουν με τον καρκίνο αλλά και των οικογενειών τους θέλησε να στείλει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, τονίζοντας ότι «ο παιδικός καρκίνος δεν είναι αήττητος. Η επιστήμη, η έρευνα, η γνώση έχουν ανοίξει από καιρό τον δρόμο προς τη θεραπεία». Με ανάρτησή της στο Facebook, η κ. Σακελλαροπούλου αναφέρθηκε στην επίσκεψή της στους ξενώνες της «Φλόγας», του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, όπου φιλοξενούνται παιδιά που παλεύουν με τη νόσο και υπογραμμίζει τη δύναμη και το ψυχικό σθένος τόσο των παιδιών όσο και των γονέων τους. «Είναι ένας αγώνας που δίνεται κάθε μέρα. Ενάντια στην ασθένεια, τον πόνο, τον φόβο και την αποθάρρυνση, ενάντια στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, ένα από τα πιο οδυνηρά πλήγματα που μπορεί να υποστεί ένα παιδί, ένας γονέας, μια οικογένεια», υπογράμμισε. «Η “Φλόγα”, εδώ και σαράντα χρόνια, βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας των ογκολογικών τμημάτων των παιδιατρικών νοσοκομείων, είναι πολύτιμος αρωγός σ’ αυτόν τον αγώνα» έγραψε προσθέτοντας: «Η δράση της «Φλόγας» λειτουργεί συμπληρωματικά προς το έργο των γιατρών και των νοσηλευτών και μας γεμίζει θαυμασμό και αισιοδοξία. Στεκόμαστε ολόψυχα στο πλευρό των ηρωικών, εθελοντών γονέων που προσφέρουν χρόνο, χρήμα και φροντίδα για να παραμείνει άσβεστη η “Φλόγα” της αγάπης και της αλληλεγγύης». Ειδικότερα, στην ανάρτησή της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει: «Είναι ένας αγώνας που δίνεται κάθε μέρα. Ενάντια στην ασθένεια, τον πόνο, τον φόβο και την αποθάρρυνση, ενάντια στον καρκίνο της παιδικής ηλικίας, ένα από τα πιο οδυνηρά πλήγματα που μπορεί να υποστεί ένα παιδί, ένας γονέας, μια οικογένεια. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου, επισκέφθηκα παιδιά που παλεύουν με τη νόσο και φιλοξενούνται στους ξενώνες της “Φλόγας”, του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια. Και είδα με δέος, μια ακόμη φορά, το σθένος με το οποίο αντιμετωπίζουν τη δοκιμασία τους, τόσο τα ίδια όσο και οι οικογένειές τους, την πίστη και την ελπίδα που τους στηρίζει στη μακρά και δύσκολη πορεία προς την ίαση. Γιατί ο παιδικός καρκίνος δεν είναι αήττητος. Η επιστήμη, η έρευνα, η γνώση έχουν ανοίξει από καιρό τον δρόμο προς τη θεραπεία. Και η “Φλόγα”, εδώ και σαράντα χρόνια, βασικός πυλώνας στήριξης της λειτουργίας των ογκολογικών τμημάτων των παιδιατρικών νοσοκομείων, είναι πολύτιμος αρωγός σ’ αυτόν τον αγώνα. Πρόσβαση των νεαρών ασθενών σε προηγμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις, φιλοξενία και στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά οικογενειών τους, δημιουργία του προγράμματος “Νοσηλεία στο σπίτι” και οργάνωση καλοκαιρινών διακοπών σε θεραπευτικές κατασκηνώσεις στο εξωτερικό. Χρηματοδότηση για την προμήθεια εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού στα παιδιατρικά νοσοκομεία, καθώς και ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από την ασθένεια: η δράση της “Φλόγας” λειτουργεί συμπληρωματικά προς το έργο των γιατρών και των νοσηλευτών και μας γεμίζει θαυμασμό και αισιοδοξία. Στεκόμαστε ολόψυχα στο πλευρό των ηρωικών, εθελοντών γονέων που προσφέρουν χρόνο, χρήμα και φροντίδα για να παραμείνει άσβεστη η “Φλόγα” της αγάπης και της αλληλεγγύης». Ειδήσεις σήμερα: Εκτός ελέγχου στο δικαστήριο 25χρονη που αποκεφάλισε τον εραστή της και ασέλγησε στη σορό Ο σεισμός της Τουρκίας άγγιξε το 12 σε ένταση – Γιατί δεν θα έχουμε τέτοια καταστροφή στην Ελλάδα Αυξάνει συνεχώς ο τραγικός απολογισμός σε Τουρκία και Συρία – Στους 41.000 οι νεκροί

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )