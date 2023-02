Σγουρός: Η υποψηφιότητα για την Αττική που μπορεί να ενώσει ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προβληματίζει την Τρικούπη Εκδήλωση για τα 20 χρόνια της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» στην Παλαιά Βουλή Διεργασίες που είναι δυνατό να οδηγήσουν είτε σε συνεργασία το ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ στις τοπικές εκλογές του Οκτωβρίου για την περιφέρεια της Αττικής, κόντρα στον Γιώργο Πατούλη, είτε σε συγκρούσεις ακόμα και εντός του Κινήματος, προκαλεί η ανακοίνωση του Γιάννη Σγουρού ότι θα κατέβει υποψήφιος ανεξάρτητα από το εάν θα πάρει ή όχι το χρίσμα από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής, ο οποίος έχασε μόλις για λίγο την είσοδό του στο δεύτερο γύρο των εκλογών του 2019, έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι υποψήφιος και μάλιστα εκμεταλλευόμενος την αποχώρηση από την περιφέρεια της Ρένας Δούρου, είναι από τα ονόματα που καλοβλέπει και η Κουμουνδούρου για να στηρίξει, ει δυνατόν στο πλαίσιο μίας συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ, στις εκλογές του φθινοπώρου. Ο κ. Σγουρός διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και είναι χαρακτηριστικό ότι στην προχθεσινή εκδήλωση, που οργάνωσε για τα είκοσι χρόνια του συνδυασμού του στην τοπική αυτοδιοίκηση της Αττικής, παραβρέθηκαν στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με πρώτον τον βουλευτή Γιώργο Τσίπρα. Ωστόσο, από την πλευρά της Χ. Τρικούπη υπάρχει μέχρι τώρα στάση αναμονής και μάλλον μία επιφύλαξη για την υποψηφιότητα του κ. Σγουρού. Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δείχνει να θέλει να αναζητήσει κάποιο άλλο πρόσωπο, για την περιφέρεια της Αττικής και μάλιστα έχουν ακουστεί ονόματα όπως αυτό του προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, για τον οποίο έχει επίσης ακουστεί το σενάριο να υποστηριχθεί από κοινού με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η συζήτηση στο παρασκήνιο για τη συνεργασία των δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης, προκειμένου να διεκδικήσουν με μία κοινή υποψηφιότητα τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, έχει πάντως αποδυναμωθεί τελευταία εξαιτίας της κακής σχέσης ανάμεσα σε Κουμουνδούρου και Χ. Τρικούπη. Από την άλλη, το γεγονός ότι στο πλευρό του κ. Σγουρού τάσσονται πάρα πολλά στελέχη του Κινήματος, ενδεχομένως προκαλεί πονοκέφαλο στην ηγεσία του, καθώς αναπτύσσονται δυναμικές και το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να εμφανιστεί διχασμένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην προχθεσινή εκδήλωση ήταν δεκάδες υψηλόβαθμα στελέχη του Κινήματος, ενώ ο κ. Σγουρός έστειλε μήνυμα για ευρύτερες συνεργασίες, ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών, μιλώντας για «δημοκρατική συμπαράταξη» που θα πετύχει την «αλλαγή στην Περιφέρεια Αττικής που έχει μετατραπεί σε ένα ελιτίστικο κλαμπ ολίγων, ημετέρων και αρεστών». «Σεβόμαστε την υπόσταση των κομμάτων, αλλά θέλουμε να σέβονται και αυτά την αυτονομία μας. Είμαστε εδώ για να ενώσουμε τους πολίτες ανεξαρτήτως πεποιθήσεων» πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Αφού ανακοίνωσε τα πρώτα 55 ονόματα υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων και παρουσίασε μέρος του προγράμματός του για την περίοδο 2023-2028, ο κ. Σγουρός απένειμε στον σύζυγο της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέα Τσούνη, βραβείο για την προσφορά της αείμνηστης πολιτικού, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Κώστας Λαλιώτης, ο Ανδρέας Λοβέρδος, ενώ μήνυμα συμπαράστασης και στήριξης στον Γιάννη Σγουρό απέστειλε ο Χάρης Καστανίδης. Παρέστησαν επίσης οι πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, Δημήτρης Ρέππας, Τηλέμαχος Χυτήρης, Φίλιππος Σαχινίδης, Κατερίνα Μπατζελή, Δημήτρης Αλαμπάνος, Ντίνος Ρόβλιας, Μιχάλης Καρχιμάκης, Λουκάς Αποστολίδης, οι πρώην βουλευτές, Αργύρης Γιαννόπουλος, Ηλίας Καρανίκας, Ραχήλ Μακρή, καθώς και ο συνταγματολόγος Γιώργος Σωτηρέλης. Ακόμα ο πρώην Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος βουλευτής Στέφανος Ξεκαλάκης και οι υποψήφιοι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης, Παναγιώτης Βλάχος, Δώρα Παπαδάκη, Μανώλης Αϊβαλιώτης, Δημήτριος Στάμου, Δημήτρης Διαμαντίδης, Λεωνίδας Αθανασιάδης, Λάζαρος Αθανασιάδης, Μαργαρίτα Ακαμμιωτάκη, Γιάννης Κανελάκης, Κωνσταντίνα Αντερριώτη, Βασίλης Κατσαφάδος, καθώς και η Αθηνά Μπούτση μέλος Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ και, η Ζέφη Δημαδάμα Αντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και μέλος της Κ.ΠΕ. του ΠΑΣΟΚ. Από το χώρο της αυτοδιοίκησης παρέστησαν: Ο Νίκος Ζενέτος Δήμαρχος Ιλίου, ο Ανδρέας Ευθυμίου Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, Από την Περιφερειακή Παράταξη «Δύναμη Ζωής» οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Στέλιος Κοροβέσης Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, Χρίστος Καραμάνος πρώην Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Τάκης Χατζηπέρος πρώην Αντιπεριφερειάρχης Νήσων, Ζωή Βαρέλη – Στεφανίδη, Γιώργος Γαβρίλης πρώην Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Άρης Βρούστης πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος. Ο Δημήτρης Καρύδης Αντιδήμαρχος Πειραιά, Τάκης Αβραμίδης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, Τέμου Λέχτινεν Αντιδήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Κώστας Ασκούνης πρώην Δήμαρχος Καλλιθέας, Σταύρος Κασιμάτης πρώην Δήμαρχος Κορυδαλλού, Στέργιος Κατηχωρίτης πρώην Νομάρχης Αχαϊας, Βαγγέλης Χριστοφιλάκης πρώην Δήμαρχος Άνω Λιοσίων, Στέφανος Χρήστου πρώην Δήμαρχος Κορυδαλλού και Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Γιώργος Αναγνωστόπουλος πρώην Αντιδήμαρχος Αθηναίων, Γρηγόρης Φελώνης τέως πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αθηνών, Γιάννης Τζανετάκος δημοσιογράφος, τέως Νομαρχιακός Σύμβουλος Αθηνών, Δημήτρης Σαράφογλου πρώην Δήμαρχος Κερατσινίου, Θεόδωρος Δημητρακόπουλος πρώην Δήμαρχος Περιστερίου, Γιώργος Κουτελάκης πρώην Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Κανέλλος Τούντας Υποψήφιος Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Κωστής Παπαναστασόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ζωγράφου, Θοδωρής Μαξούρας Υποψήφιος Δήμαρχος Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Ζωή Γιαννάκη Υποψήφια Δήμαρχος Μαρκοπούλου, και δεκάδες πρώην περιφερειακοί σύμβουλοι Αττικής και δημοτικοί σύμβουλοι από όλους τους Δήμους της Αττικής. Και τέλος: ο Βενιαμίν Αλμπάλας πρώην πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου, Τάκης Κασκαμπάς ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Σωτήρης Μάνεσης στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Ευθύμιος Δημητρίου από την Ομοσπονδία Περιφέρειας Αττικής Ελλήνων ΡΟΜΑ, Βασιλική Γιαννάκη μέλος Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Αν. Αττικής, Παναγιώτης Τζανέτος Γραμματέας Σ.Ε. ΠΑΣΟΚ ΒΒΒ, Λιάνα Θεολόγου Πρόεδρος του Συλλόγου ΠΝΟΗ ΑΓΑΠΗΣ. Οι δικηγόροι Αθηνών Δημήτρης Μπούρλος και Δημήτρης Λυμπέρης, ο Φοροτεχνικός Βαγγέλης Αμπελιώτης. Ο Ολυμπιονίκης Πέτρος Γαλακτόπουλος, ο πρώην προπονητής Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Μιχάλης Κυρίτσης, ο Πέτρος Συναδινός, Αρχιτέκτονας και μέλος Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, η Ηρώ Ζερβάκη, Πρόεδρος του ΠΕΝ Καλλιθέας και ο Δημήτρης Τσακνάκης πρώην Αρχηγός Ελληνικής Αστυνομίας. 