Σεισμός στην Τουρκία – Δένδιας: Είμαστε απολύτως δεσμευμένοι να βοηθήσουμε τον λαό της γειτονικής χώρας

Το μήνυμα πως η Ελλάδα δεν θα φεισθεί προσπαθειών να βοηθήσει τους λαούς της Τουρκίας και της Συρίας, εξέπεμψε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, σε κοινές δηλώσεις με τον Γεωργιανό ομόλογό του μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα. «Η Ελλάδα και η ελληνική κυβέρνηση είναι απολύτως δεσμευμένη στην προσπάθεια της να βοηθήσει τον λαό και την κοινωνία της Τουρκίας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που περνάει η γειτονική χώρα μετά τους τεράστιους καταστροφικούς σεισμούς» σημείωσε. Σε ό,τι αφορά τη Συρία, ανέφερε πως υπάρχουν ακόμα μεγάλες δυσκολίες «για να δούμε πώς η βοήθεια θα μπορέσει να φτάσει» και επισήμανε: «Συνομιλούμε με τον Πατριάρχη Αντιοχείας για να βρούμε τρόπο υποδοχής τής βοήθειας που προσπαθούμε να στείλουμε στους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται». Ευρύτερα, υπογράμμισε πως το πανανθρώπινο καθήκον μας είναι να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο την ώρα του πόνου και της ανάγκης, και οι όποιες διαφορές υπάρχουν μπορούν να εξεταστούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Παράλληλα, ο Νίκος Δένδιας κατέστησε σαφές πως οι αναθεωρητισμοί, οι χρήση βίας, η αλλαγή των συνόρων, δεν είναι δυνατό να είναι παραδεκτό. Στη συνέχεια, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ελλάδας με τη Γεωργία, εκφράζοντας την κοινή βούληση να ενδυναμώσουν τη συνεργασία τους και «πάντα σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, σεβασμού και κατανόησης», αλλά και την προσήλωση των δύο χωρών στις αρχές του Χάρτη του ΟΗΕ. Επίσης, διατύπωσε την πεποίθηση ότι η ανταλλαγή επισκέψεων σε υψηλό επίπεδο θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις διμερείς σχέσεις. Εστιάζοντας στις διμερείς σχέσεις, επισήμανε πως έχουν συμπληρωθεί τριάντα χρόνια από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων και ότι η Ελλάδα έχει θερμά αισθήματα για τη Γεωργία. «Από την πρώτη στιγμή της ανεξαρτησίας της, έχουμε βοηθήσει όσο μπορούσαμε από την αρχή» προσέθεσε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νίκος Δένδιας στην παρουσία της ελληνικής μειονότητας στη Γεωργία και στη γεωργιανή Διασπορά στην Ελλάδα ως γέφυρα των σχέσεων των δύο χωρών. Αποτελούν και οι δύο συστατικό της γέφυρας μεταξύ των δύο χωρών, διαμήνυσε. Σε ό,τι αφορά τις εμπορικές σχέσεις, υπογράμμισε την ανάγκη εντατικοποίησής τους και επισήμανε πως η Επιτροπή Οικονομικών Σχέσεων πρέπει να συνέλθει το γρηγορότερο δυνατό, όπως επίσης και για τις πολιτικές διαβουλεύσεις. Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν μια σειρά από διεθνή και περιφερειακά ζητήματα, ειδικότερα για την κατάσταση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, καθώς και για τις εξελίξεις στον Καύκασο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Πέραν τούτων, συζήτησαν για τις σχέσεις της Γεωργίας με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, με τον Νίκο Δένδια να εκφράζει το ειδικό ελληνικό ενδιαφέρον για την περιοχή του Καυκάσου. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθύμισε πως πρόσφατα διορίστηκε ο πρέσβης Δημήτρης Καράμπαλης ως επικεφαλής της αποστολής της ΕΕ στη Γεωργία, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα υποστηρίζει την ευρωπαϊκή της προοπτική. Επίσης, αναφέρθηκε και στη σημασία της ευθυγράμμισης των ανατολικών εταίρων της Ελλάδας, και της Γεωργίας, στις αποφάσεις και δηλώσεις της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Περαιτέρω, ο Νίκος Δένδιας ευχαρίστησε τον ομόλογό του για τη στήριξη της Γεωργίας στην υποψηφιότητα της Ελλάδας για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και τον συνεχάρη για την εκλογή της χώρας του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Σας υποστηρίξαμε γι’ αυτό, είμαστε πολύ χαρούμε για την επιτυχία σας» συμπλήρωσε και ευχαρίστησε τον Γεωργιανό ομόλογό του για την καθαρή δέσμευση της Γεωργίας να υποστηρίξει την Ελλάδα στο να εκλεγεί στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επιπλέον, ανακοίνωσε πως η Ελλάδα θα υποστηρίξει τη Γεωργία για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας το 2040-2041. Τέλος, ο υπουργός Εξωτερικών γνωστοποίησε πως έχει την πρόθεση, έπειτα από την πρόσκληση του Γεωργιανού ομολόγου του, να επισκεφτεί την Τιφλίδα στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα για να εμβαθύνουν τη συνεργασία και ειδικά στην προσπάθεια που καταβάλει η Γεωργία να γίνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. ΥΠΕΞ Γεωργίας: Ανάγκη προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας Την ευχή ότι η πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα θα καταφέρει να συμβάλλει στην ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων, φιλικών δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και της Γεωργίας, εξέφρασε ο Γεωργιανός υπουργός Εξωτερικών Ιλία Νταρκιασβίλι, έχοντας στο πλάι του τον Νίκο Δένδια. Ανέδειξε τους ιστορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς της Ελλάδας και της Γεωργίας και σημείωσε στην αρχή των δηλώσεων του: «Είναι χαρά μου που βρίσκομαι στην Αθήνα, την κοιτίδα της Δημοκρατίας, τα επιτεύγματα της οποίας τόσο στην πολιτική όσο και στη φιλοσοφία, επιστήμη και τέχνη έχουν αποτελέσει έμπνευση για τον δυτικό πολιτισμό». Ταυτόχρονα, εξέφρασε τις ευχαριστίες του στην ελληνική κυβέρνηση για την «σταθερή στήριξη όσον αφορά στην εθνική κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας, καθώς και στην ιδιαίτερη συνεισφορά στην αποστολή επιτήρησης της ΕΕ», όπως ανέφερε. Εξίσου, ευχαρίστησε για τη βοήθεια του ελληνικού λαού και του ελληνικού κράτους προς τους πολίτες της Γεωργίας στην Ελλάδα και ανέφερε πως «είναι ανεκτίμητη», εκφράζοντας ευγνωμοσύνη. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, είπε πως με τον Νίκο Δένδια συζήτησε την ανάγκη αύξησης της οικονομικής συνεργασίας. Επίσης, εξέφρασε την βαθιά εκτίμηση της χώρας του στην Ελλάδα για την ισχυρή υποστήριξή της ως προς την ένταξη της Γεωργίας στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. Υπό αυτό το πρίσμα, ενημέρωσε τον Νίκο Δένδια για τις μεταρρυθμίσεις και την πρόοδο της Γεωργίας για την εκπλήρωση των συμφωνιών για τη Ζώνη Ελεύθερου Εμπορίου στην ΕΕ, καθώς επίσης και για τις 12 προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με την αίτηση προσχώρηση της Γεωργίας στην ΕΕ. Επιπλέον, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την ανάγκη αύξησης της συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Θάλασσας, ως κοινή τους προτεραιότητα. Στο πλαίσιο τής συζήτησης για την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, η έμφαση δόθηκε στην ανάγκη τής προστασίας της παγκόσμιας τάξης, των αρχών τής εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών της Γεωργίας και προσέθεσε: «Πληροφόρησα τον Έλληνα ομόλογό μου σχετικά με τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της Γεωργίας και εστίασα στη δύσκολη από ανθρωπιστική άποψη κατάσταση που επικρατεί, καθώς και στα προβλήματα που δημιουργούνται σε αυτές τις περιοχές». Εν κατακλείδι, ο Ιλία Νταρκιασβίλι δήλωσε βέβαιος πως οι φιλικές σχέσεις των δύο χωρών στο προσεχές μέλλον θα γίνουν ακόμα πιο βαθιές. Μετά το πέρας των κοινών δηλώσεων στον Τύπο, ο Νίκος Δένδιας παρέθεσε γεύμα εργασίας στον υπουργό Εξωτερικών της Γεωργίας. Ειδήσεις σήμερα: Ο Πούτιν έτοιμος να πατήσει το κουμπί της νέας επίθεσης στην Ουκρανία – Συγκεντρώνει στα σύνορα μαχητικά αεροσκάφη Αφροδισιολόγος στο «Συγγρός» ο 65χρονος που συνελήφθη – Έκλεινε στη 12χρονη ραντεβού στο ιατρείο του Κούρδοι πέταξαν τρικάκια στο Ευρωκοινοβούλιο – Εκκενώθηκε η ολομέλεια, φυγάδευσαν την Μετσόλα (βίντεο)

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )