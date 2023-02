Τσαπανίδου: «Οι προεκλογικές εξαγγελίες Μητσοτάκη υποτιμούν τη νοημοσύνη των πολιτών» «Παρακολουθήσαμε σε προχειροστημένη φιέστα, εξαγγελίες στα χνάρια του Μαυρογιαλούρου, που δεν στηρίζουν ουσιαστικά και σταθερά τους δικαιούχους», τονίζει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ «Τα μέτρα της κυβέρνησης υποτιμούν την νοημοσύνη των πολιτών, που ξεκάθαρα βλέπουν τον προεκλογικό τους χαρακτήρα. Παρακολουθήσαμε σε προχειροστημένη φιέστα, εξαγγελίες στα χνάρια του Μαυρογιαλούρου, που δεν στηρίζουν ουσιαστικά και σταθερά τους δικαιούχους», τονίζει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου σχολιάζοντας τις νέες εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη για τους συνταξιούχους. «Μάλιστα, πριν ακόμη οι κύριοι του οικονομικού επιτελείου ολοκληρώσουν τη φιέστα τους, τα βοηθήματα του κ. Μητσοτάκη τα είχε «φάει» ήδη ο πληθωρισμός, που σήμερα ανακοινώθηκε ότι καλπάζει με 15,4% στα τρόφιμα», υποστηρίζει ακόμη η κυρία Τσαπανίδου. Ειδήσεις σήμερα: Ο Πούτιν έτοιμος να πατήσει το κουμπί της νέας επίθεσης στην Ουκρανία – Συγκεντρώνει στα σύνορα μαχητικά αεροσκάφη Αφροδισιολόγος στο «Συγγρός» ο 65χρονος που συνελήφθη – Έκλεινε στη 12χρονη ραντεβού στο ιατρείο του Κούρδοι πέταξαν τρικάκια στο Ευρωκοινοβούλιο – Εκκενώθηκε η ολομέλεια, φυγάδευσαν την Μετσόλα (βίντεο) BEST OF NETWORK 15.02.2023, 18:07 15.02.2023, 16:52 10.02.2023, 16:16 15.02.2023, 16:29 15.02.2023, 16:28 15.02.2023, 16:00

