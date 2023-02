Έλενα Ακρίτα: Κόντρα με το ΚΚΕ – Το κατηγόρησε για ομοφοβία, έντονη αντίδραση από τον Περισσό

Στα μαχαίρια βρίσκονται τις τελευταίες ώρες η Έλενα Ακρίτα με το ΚΚΕ, με αφορμή δηλώσεις που έκανε η δημοσιογράφος σε podcast για το θέμα των ηθοποιών και στις οποίες χαρακτήρισε το κόμμα του Περισσού «ομοφοβικό». Αφορμή για τις συγκεκριμένες αναφορές, στάθηκε, σύμφωνα με την κ. Ακρίτα, η στάση του Περισσού απέναντι στον πρόεδρο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρο Μπιμπίλα. Στην αρχική της τοποθέτηση στο podcast της, η κυρία Ακρίτα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν ο Σπύρος Μπιμπίλας βγήκε Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, το ΚΚΕ τότε -που κατά παράδοση είχε δικό του άνθρωπο σε αυτό το πόστο– τον είχε χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα και να τα λέμε… Και μάλιστα και με επιχειρήματα του τύπου ότι είναι gay, ότι είναι το ένα, είναι το άλλο, γιατί το ΚΚΕ σε αυτά τα θέματα, πραγματικά, να μην κρυβόμαστε είναι ξεκάθαρα ομοφοβικό κόμμα». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqju6b4khart) Η αντίδραση από το ΚΚΕ όταν ενημερώθηκε για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση ήταν άμεση. με επιστολή του προς το μέσο που φιλοξένησε το podcast της κυρίας Ακρίτα ζήτησε την αφαίρεση του αποσπάσματος αυτού και διευκρίνισε, μεταξύ άλλων, πως «τα παραπάνω δεν έχουν ουδεμία θέση με την αλήθεια. Ο κ. Κουτσούμπας έχει συναντηθεί με τον κ. Μπιμπίλα στο παρελθόν και έχει εκφράσει τη στήριξή του στον κλάδο». Η επιστολή διαμαρτυρίας του ΚΚΕ Η επιστολή διαμαρτυρίας του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του Κόμματος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Με την παρούσα επιστολή μας εκφράζουμε την οργή και τη διαμαρτυρία μας για το πλήθος άθλιων, ψευδών και συκοφαντικών χαρακτηρισμών που εξαπέλυσε κατά του ΚΚΕ η κα Έλενα Ακρίτα, στο podcast της για το News247, στις 15/2. Στο συγκεκριμένο podcast κι ενώ αναφερόταν στις κινητοποιήσεις των ηθοποιών της τρέχουσας περιόδου, η κα Ακρίτα υποστήριξε τα εξής ψευδή και συκοφαντικά: “Όταν ο Σπύρος Μπιμπίλας βγήκε Πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, το ΚΚΕ τότε, που κατά παράδοση είχε δικό του άνθρωπο σε αυτό το πόστο, τον είχε χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα και να τα λέμε… Και μάλιστα και με επιχειρήματα του τύπου ότι είναι gay, ότι είναι το ένα, είναι το άλλο, γιατί το ΚΚΕ σε αυτά τα θέματα, πραγματικά, να μην κρυβόμαστε είναι ξεκάθαρα ομοφοβικό κόμμα”. Τα παραπάνω δεν έχουν ουδεμία σχέση με την αλήθεια, ούτε φυσικά με τις θέσεις και την πολιτική αντιπαράθεση του ΚΚΕ. Κι αυτό είναι πασίγνωστο. Άλλωστε, ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας έχει συναντηθεί πολλές φορές το τελευταίο διάστημα με τον κ. Μπιμπίλα, ως Πρόεδρο του ΣΕΗ, κι έχει εκφράσει τη στήριξη του Κόμματος σε κινητοποιήσεις και αιτήματα των ηθοποιών. Πέραν αυτών, η κα Ακρίτα προχώρησε και σε μια πρωτοφανή κυριολεκτικά αθλιότητα, αναφερόμενη σε ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την προσωπική ζωή βουλευτών του ΚΚΕ. Προφανώς έτσι αντιλαμβάνεται η κα Ακρίτα την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων του καθενός και της καθεμιάς!!! Δεν είναι η πρώτη φορά που η κα Ακρίτα προβαίνει σε τέτοιες αθλιότητες και συκοφαντίες σε βάρος του ΚΚΕ σχετικά με το πρόσωπο του κ. Σπ. Μπιμπίλα -κι όχι μόνο- και για τις οποίες υπήρξε σχετική απάντηση. Ασφαλώς το ΚΚΕ δεν θα παρακολουθήσει τον κατήφορο και τις αντιΚΚΕ εμμονές της κας Ακρίτα. Ωστόσο, θεωρούμε αυτονόητο ότι οι σχετικές αναφορές στο συγκεκριμένο podcast πρέπει να αποσυρθούν από το site σας και από όλες τις πλατφόρμες που το αναπαράγουν, ζητώντας ταυτόχρονα τη δημοσίευση της επιστολής μας». Η απάντηση της Ακρίτα: Κοιτάξτε να φέρετε το κόμμα σας στον 21ο αιώνα, ή μείνετε στο 5% Το θέμα, όμως, δεν τελείωσε εκεί. Η κυρία Ακρίτα επανήλθε με νέα της δήλωση, μέσω των social media, στην οποία ξεκαθάρισε πως μετάνιωσε που έδωσε την έγκρισή της για να αφαιρεθεί το επίμαχο απόσπασμα από το podcast της, ενώ συνέχισε σε επιθετικό τόνο κατά του ΚΚΕ, σχολιάζοντας μεταξύ άλλων και τη στάση του απέναντι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα ανέφερε: «Οπα λίγο εκεί στο ΚΚΕ γιατί πολλά μάς τα ’πατε. 1. Ως κίνηση καλής θέλησης αφαίρεσα το απόσπασμα του podcast περι Μπιμπίλα που – όταν η προεδρία του ΣΕΗ κρίθηκε αναμεσα σε εκείνον και τον υποψηφιο του ΚΚΕ, σπουδαιότατο Δημήτρη Καταλειφό – ψηφοφόροι του κόμματος σας, αναφέρθηκαν σε αυτόν με μειωτικούς (όπως εκείνοι τους θεωρούν) χαρακτηρισμούς. Μεταξύ των οποίων και ‘γκει’ σαν να είναι κάτι ποινικά κολάσιμο. Ουδέποτε είπα ότι αυτό εκπορευτηκε απο την ηγεσία του ΚΚΕ. 2. Ότι το ΚΚΕ είναι ένα ομοφοβικό κόμμα δεν το λέω εγώ: το λεν οι πράξεις σας. Ποτέ δεν στηρίξατε τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, ποτέ δεν βαδίσατε δίπλα της όταν διεκδικούσε τα ίσα δικαιώματα της στον έρωτα, στο γάμο, στην οικογένεια, στις ίσες ευκαιρίες. 3. «Αφορίσατε» με τον τρόπο σας το σύμφωνο συμβίωσης στα ομόφυλα ζευγάρια. Ο Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας ‘τόνισε τη διαφωνία του με το δικαίωμα των γκέι να υιοθετούν παιδιά διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να υπάρχει ρατσιστική συμπεριφορά απέναντι τους’. 4. Κανένα προσωπικό δεδομένο δεν έθιξα όταν ειπα στο podcast ότι υπάρχουν ΛΟΑΤΚΙ στην κοινοβουλευτική σας ομαδα. Υπάρχουν. Ούτε όνοματα ανέφερα ούτε τίποτα. Και να προσθέσω εδώ μια εύλογη απορία: τα άτομα αυτά γιατί ποτέ δεν έδωσαν τη μάχη την καλή σε εποχές τόσο άγριες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσοι οι σημερινές. 5. Αν και δε σας ψηφίζω, χρόνια δίνω μαχες με την πένα μου για την συμβολή του ΚΚΕ στην απελευθέρωση της πατρίδας μας και τις ιστορικές σελίδες που έγραψε με το αίμα του. Αρθρογραφησα επανειλλημένα για τον ΕΑΜ, πρόσφατα μάλιστα μετά την κατάπτυστη δήλωση του πρωθυπουργού. 6. Έχω 45+ χρόνια στη Δημοσιογραφία. Δυο χρόνια πριν, παραιτήθηκα από τα ΝΕΑ για γιατί λογοκρίθηκε κείμενο μου. Τα μαθήματα δημοσιογραφίας αλλού όχι σε μένα, λοιπόν. Και οι βαρύτατοι χαρακτηρισμοί της επιστολής σας, οι άθλιοι και συκοφαντικοί, το ίδιο. 7. Μετανιώνω που ειπα στον διευθυντή του News 24/7 Μάνος Χωριανόπουλος να αποσύρει το ‘επίμαχο’ απόσπασμα. Έπρεπε να το είχα κρατήσει, σκέφτηκα ωστοσο ότι η χρονική συγκυρία δεν ενδεικνυται για να ανοίξουμε ένα ακόμα μετωπο. Έκανα λάθος. Αλλά έως εδώ. Εξετάσεις δημοσιογραφικού ήθους δεν δίνω παρά μόνον στους αναγνώστες μου. Έλα που θα συστηθουμε τώρα, σαράντα χρόνια φουρναραίοι. Έλα σε παρακαλώ πολύ. Y.Γ. Κοιτάξτε να φέρετε το κόμμα σας στον 21ο αιώνα, ή μείνετε στο 5%. Edit. Και κάτι ακόμα κύριε Γκιοκα που μού είστε και βουλευτής του ΚΚΕ. Όταν εχουμε θέμα με δημοσιογράφο, δεν τηλεφωνούμε στο ’’αφεντικό’’ να τον κάνει ντα. Στον δημοσιογράφο τηλεφωνούμε». Δεύτερη ανάρτηση της Ακρίτα: Συμφωνούν ή διαφωνούν με τον ‘αφορισμό’ του ΚΚΕ στο σύμφωνο συμβίωσης για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα; Η Έλενα Ακρίτα δεν αρκέστηκε στην παραπάνω ανάρτηση και, λίγες ώρες αργότερα, επανήλθε με μια νέα, μέσω της οποίας ζητούσε από τον Περισσό – με ευθεία αναφορά στον εκπρόσωπο του Γραφείου Τύπου της και βουλευτή του ΚΚΕ, Γιάννη Γκιόκα – μια ξεκάθαρη απάντηση, σχετικά με το αν είναι υπέρ ή κατά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Μάλιστα, αναφέρεται ονομαστικά στους Δημήτρη Κουτσούμπα και Μανώλη Συντυχάκη για τοποθετήσεις τους στη Βουλή. Συγκεκριμένα, η δημοσιογράφος έγραψε: «ΚΚΕ και ομοφοβία μέρος β’. Λέγεσαι Γκιόκας είσαι βουλευτής ενός κόμματος που παραδοσιακά στηρίζει τον εργαζόμενο και συγκρούεται με την εργοδοσία: και παίρνεις το ‘αφεντικό’ για να απειλήσεις με μήνυση κιόλας τον δημοσιογράφο. Καταπατάς όλες τις αρχες που πρεσβεύει η ιδεολογία σου και δε ντρέπεσαι. Στο μεταξύ με υβρίζουν χυδαιότατα – σε λίγο θα με βγάλουν και πράκτορα των αμερικάνων – αλλά για την ταμπακιερα βλ. ομοφοβία, αλλού βαρούν τα τούμπανα κι αλλού χορεύει η νύφη. Κιχ. Τους ΞΑΝΑρωτω λοιπόν: Συμφωνούν ή διαφωνούν με τον ‘αφορισμό’ του ΚΚΕ στο σύμφωνο συμβίωσης για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας; Συμφωνούν ή διαφωνούν με τη θέση του ΚΚΕ (Συντυχάκης στη Βουλή) «Το ΚΚΕ έχει άλλη αντίληψη και γι’ αυτό εκτιμάμε ότι η αναδοχή από ομόφυλα ζευγάρια δε θα πρέπει να προβλέπεται. Αποτελεί ένα ακόμη βήμα και για την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια». Συμφωνούν ή διαφωνούν με την φράση (Συντυχάκης στη Βουλή) «… [τα παδια] είναι απαραίτητο να μεγαλώσουν μέσα σε ένα πλαίσιο όπου είναι διακριτή η σχέση άνδρα – γυναίκας, πατέρα – μητέρας». Και τέλος Συμφωνούν με τον Γ.Γ. του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα ο οποίος ξεκάθαρα διαφώνησε με το δικαιωμα των ‘γκέι’ να υιοθετούν παιδιά; Δε μιλάμε, δε μιλάμε αλλά όλα έχουν ένα όριο. Εδώ λοιπόν. Να τα πούμε κάποτε όλα ανοιχτά και καθαρά. Για το ΚΚΕ, τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ είναι ο τεράστιος ελέφαντας στο δωμάτιο. Και κάποιος πρέπει να τούς τον δείξει επιτέλους. Με όποιο κόστος. «Ἐμπρὸς λοιπόν. Μια λέξη μόνο. Εἶστε ὑπὲρ ἢ κατά; Ἔστω ἀπαντεῖστε μ᾿ ἕνα ναὶ ἢ μ᾿ ένα όχι. Σκεφθεῖτε το καλά». Η τρίτη ανάρτηση Ωστόσο, η κ. Ακρίτα έδωσε και συνέχεια το μεσημέρι της Πέμπτης με νέα της ανάρτηση κατά του Γιάννη Γκιόκα σχετικά με τοποθέτησή του στη Βουλή το 2015 για τη «θέση του ΚΚΕ για το σύμφωνο συμβίωσης». Η ανάρτηση«ΚΚΕ και ομοφοβία μέρος Γ‘. Αγόρευση του βουλευτή Γκιόκα (αυτού ντε που βαζει τους διευθυντές να κάνουν ντα τον εργαζόμενο) το 2015 στη Βουλή. Ένα ξεκάθαρα ομοφοβικό και ρατσιστικό παραλήρημα. Αρκετά με την ανοχή, αρκετά με την ασυλία: κάποτε κάποιος πρέπει να τα πει. Κι εγώ ανάγκη δε σάς έχω, καμία όμως. Θα αγωνιστώ δίπλα στα αδέλφια μου της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, είτε σας αρέσει είτε όχι. Όλη η αγόρευση του εν λόγω στο πρώτο σχόλιο, από τον Ριζοσπάστη με τίτλο «Η θέση του ΚΚΕ για το σύμφωνο συμβίωσης».» Ειδήσεις σήμερα: «Έκανα 8,41 μ. και έφυγα, ένα παπούτσι δεν κάνει τον αθλητή», λέει ο Τεντόγλου «Πήγαινα στο ιατρείο του, με βίασε πάνω από δύο φορές» κατέθεσε η 12χρονη για τον δερματολόγο Οικογένεια Λεβέντη – Αλγιαννάκη: Στο «σφυρί» τρία ακόμη ακίνητα για χρέη του γιου

