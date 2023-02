«Ανταλλαγή απόψεων, αυτό είναι το πρώτο βήμα» – 3 ώρες διήρκεσε η συνάντηση Τσίπρα – Στουρνάρα

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα με τον επικεφαλής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Τραπέζης της Ελλάδος και διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες. Από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ συμμετείχαν εκτός από τον κ. Τσίπρα, η τομεάρχης Οικονομικών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος Έφη Αχτσιόγλου, ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων Αλέξης Χαρίτσης, ο διευθυντής του πολιτικού του γραφείου Μιχάλης Καλογήρου, ο πρώην υπουργός Οικονομικών και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο πρώην αν. υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. «Υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, μόνιμη ανταλλαγή απόψεων και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα» δήλωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας μετά το πέρας της τρίωρης συνάντησης του με τον Διοικητή της ΤτΕ, Γιάννη Στουρνάρα. Από την πλευρά της Τραπέζης της Ελλάδος παρόντες στην συνάντηση ήταν συνολικά 15 άτομα. Στην ατζέντα της συνάντησης, ήταν σύμφωνα με πληροφορίες η πορεία της ελληνικής οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος, αλλά και η κατάσταση που επικρατεί με τα δάνεια, στο πρώτο τετ α τετ που είχαν οι κύριοι Τσίπρας και Στουρνάρας, μετά το 2016. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πλευρά της η αξιωματική αντιπολίτευση έθεσε επί τάπητος τα ζητήματα που σχετίζονται με τους πλειστηριασμούς, τα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας. Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου: «Είχαμε την ευκαιρία σήμερα να ενημερωθούμε από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και τους συνεργάτες του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, τις δημοσιονομικές και μακροοικονομικές προβλέψεις, καθώς και να ανταλλάξουμε σκέψεις για τις δυνατότητες αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία. Εξέφρασα στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας την ανησυχία μας για τη μεγάλη αύξηση του ιδιωτικού χρέους τα τελευταία 3,5 χρόνια, αύξηση περίπου 40 δισεκατομμύρια ευρώ, καθώς και για την αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που προσεγγίζουν πλέον τα 110 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό, σε συνδυασμό με την πληθωριστική κρίση αλλά και την αύξηση των επιτοκίων χορηγήσεων δημιουργεί μία νέα γενιά κόκκινων δανείων, καθώς χιλιάδες δανειολήπτες που εξυπηρετούν τα δάνειά τους, πλέον αδυνατούν να τα εξυπηρετήσουν. Άρα, εκφράσαμε την ανησυχία μας ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και βεβαίως, αυτό σε συνδυασμό με τον νέο πτωχευτικό νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ που αίρει την προστασία της πρώτης κατοικίας και δεν υποχρεώνει πλέον τους πιστωτές σε ρυθμίσεις με τους δανειολήπτες, δημιουργεί όπως αντιλαμβάνεστε ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα, μία τεράστια κοινωνική ανησυχία. Και όταν επίκειται ένα τσουνάμι πλειστηριασμών, αντιλαμβάνεστε, ότι η κοινωνική αστάθεια θα μεταφραστεί και σε οικονομική αστάθεια. Εξέφρασα επίσης την πεποίθησή μου ότι σε αυτές τις συνθήκες η υπερβολική κερδοφορία που παρουσιάζουν οι τράπεζες, παρότι μπορεί αυτό το φαινόμενο να μην έχει μία σταθερή προοπτική, εφόσον την παρουσιάζουν σε συνδυασμό με το γεγονός ότι δεν επιτελούν το ρόλο τους χρηματοδοτώντας την πραγματική οικονομία, δημιουργούν μία μη ανεκτή συνθήκη. Όταν το ποσοστό κέρδους επί των ιδίων κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες είναι τριπλάσιο από το αντίστοιχο των γερμανικών τραπεζών και κυρίως όταν τα επιτόκια καταθέσεων παραμένουν καθηλωμένα ενώ τα επιτόκια χορηγήσεων αυξάνονται με μία διαφορά που πλέον υπερβαίνει το 5% ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 2%, αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μία συνθήκη που δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Οι τράπεζες οφείλουν να χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Κυρίως όμως, οφείλουν να συγκρατήσουν και να χαμηλώσουν άμεσα τα επιτόκια χορηγήσεων στο βαθμό που κρατούν καθηλωμένα τα επιτόκια καταθέσεων. Και βεβαίως, εξέφρασα την εκτίμηση ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για μερίσματα κερδών στους μετόχους των τραπεζών, όταν έχουμε περάσει από τόσες περιπέτειες και όταν οι τράπεζες σήμερα βρίσκονται στη ζωή χάρη στον αναβαλλόμενο φόρο και στις διαρκείς ανακεφαλαιοποιήσεις από τα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων. Μία προοδευτική κυβέρνηση λοιπόν έχει σχέδιο, να προστατεύσει την κοινωνία, την πρώτη κατοικία. Να δώσει μία προοπτική βιώσιμων ρυθμίσεων που θα δώσει και προστασία στην κοινωνία αλλά και μία βιώσιμη προοπτική και για το τραπεζικό σύστημα και για την ίδια την οικονομία. Και ταυτόχρονα, ένα σχέδιο συνέχισης της προσπάθειας εξυγίανσης των τραπεζών με βιώσιμο τρόπο χωρίς αυτήν την προκλητική για την ελληνική κοινωνία κερδοφορία, που δεν μπορεί να στηριχθεί σε καμία πραγματική πρόβλεψη. Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το κατά πόσο υπήρξε σύμπτωση απόψεων κατά τη συνάντηση, ο κ. Τσίπρας απάντησε πως «υπάρχει ανταλλαγή απόψεων. Γόνιμη ανταλλαγή απόψεων. Και αυτό είναι το πρώτο σημαντικό βήμα». Ειδήσεις σήμερα: Τα νέα προϊόντα στο «καλάθι του νοικοκυριού» – Τι αλλάζει στα ταμπελάκια με τις τιμές Σεισμός στην Τουρκία: Πατέρας και κόρη σώθηκαν μετά από 5 μέρες – Έπαιζαν «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» Λίβανος: Καταθέτες έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες στη Βηρυτό – Δείτε βίντεο

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )