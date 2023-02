Βαρβιτσιώτης: Προσφέρουμε χείρα βοηθείας στην Τουρκία χωρίς να αλλάζουμε τη στρατηγική μας κατεύθυνση «Θα προσφέρουμε χείρα βοηθείας για την ανοικοδόμηση της Τουρκίας, γιατί θέλουμε η Τουρκία να πλέει σε ήρεμα νερά», δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Συγκρατημένα αισιόδοξος για την προοπτική βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία εμφανίστηκε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας σήμερα στο ραδιοφωνικό σταθμό ”Real FM 97.8”, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Τόνισε δε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να αλλάξει τη στρατηγική της κατεύθυνση, σύναψης διεθνών συμμαχιών και ενίσχυσης της αμυντικής της ικανότητας, «που μας κάνουν να αισθανόμαστε πολύ πιο ασφαλείς». «Θα προσφέρουμε χείρα βοηθείας για την ανοικοδόμηση της Τουρκίας, γιατί θέλουμε η Τουρκία να πλέει σε ήρεμα νερά», είπε ο κ. Βαρβιτσιώτης και κατέστησε σαφές ότι «θέλουμε οι σχέσεις μας να καθορίζονται από το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο των Ηνωμένων Εθνών για τη Θάλασσα και να σταματήσει η προκλητική πολιτική που έχει στοιχίσει πολύ στις μεταξύ μας σχέσεις». Ο αναπληρωτής υπουργός καλωσόρισε τη δήλωση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου περί «νέας σελίδας στις ελληνοτουρκικές σχέσεις», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «περιμένουμε από την Τουρκία να δούμε πώς το εννοεί». Αναζητούμε μηχανισμούς αποκλιμάκωσης, αλλά «σίγουρα δεν μιλάμε για διάλογο επί της κυριαρχίας», υπογράμμισε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Αναφερόμενος στις σχέσεις των δύο λαών, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια ο τουρκικός λαός έγινε δέκτης συγκεκριμένης κρατικής προπαγάνδας που παρουσίαζε την Ελλάδα ως εχθρό. Κατόπιν αυτού, «είναι πολύ σημαντικό ότι στην εμφάνισή της ελληνικής σημαίας και της ελληνικής βοήθειας υπήρχε ένα κύμα πολύ μεγάλης αγαλλίασης από την πλευρά του τουρκικού λαού», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών και υπογράμμισε τη σημασία «να καλλιεργηθεί πάλι μία σχέση μεταξύ των δύο λαών ανεξαρτήτως των πολιτικών διαφωνιών». Τέλος, αναφερόμενος στις σχέσεις Τουρκίας – Δύσης, ο κ. Βαρβιτσιώτης έκανε λόγο για «ευκαιρία για την Ευρώπη να επανατοποθετήσει τη σχέση της με την Τουρκία» σημειώνοντας ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια θα πρέπει να συνοδεύεται επίσης από πίεση, ώστε να έρθει η Τουρκία πιο κοντά στο ευρωπαϊκό κεκτημένο». Ειδήσεις σήμερα: «Έκανα 8,41 μ. και έφυγα, ένα παπούτσι δεν κάνει τον αθλητή», λέει ο Τεντόγλου «Πήγαινα στο ιατρείο του, με βίασε πάνω από δύο φορές» κατέθεσε η 12χρονη για τον δερματολόγο Οικογένεια Λεβέντη – Αλγιαννάκη: Στο «σφυρί» τρία ακόμη ακίνητα για χρέη του γιου BEST OF NETWORK 16.02.2023, 11:32 16.02.2023, 14:39 10.02.2023, 16:16 16.02.2023, 09:48 16.02.2023, 09:47 16.02.2023, 10:10

