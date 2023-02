Γιάννης Οικονόμου: Επιστρέφουμε κάθε πρόσθετο ευρώ στην κοινωνία που δυσκολεύεται

«Από την αρχή της ενεργειακής κρίσης ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή μας έθεσαν σε εφαρμογή διαδοχικές πολιτικές στήριξης της κοινωνίας με έμφαση φυσικά στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Κάναμε εξαρχής ξεκάθαρο ότι η στήριξη αυτή θα συνεχίζεται για όσο διαρκεί η κρίση και για το σκοπό αυτό θα αντλούμε -αλλά είχαμε σημειώσει ότι δεν θα παραβιάζουμε- τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας ώστε να μην ξαναμπούμε σε περιπέτειες», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Πέμπτη. Υπογράμμισε ότι παράλληλα διευρύνονται τα όρια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων: «Με απλά λόγια προοδεύει η οικονομία μας και μετατρέπουμε αυτόματα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε κοινωνικό κεκτημένο, επιστρέφοντας κάθε πρόσθετο ευρώ στην κοινωνία που δυσκολεύεται από τις συνθήκες της εισαγόμενης ακρίβειας», τόνισε. Αναφέρθηκε στη συνέχεια αναλυτικά στις πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη των συνταξιούχων, των οφειλετών, των αγροτών και γενικότερα της κοινωνίας, δηλαδή στις επτά νέες παρεμβάσεις, που ανέρχονται αθροιστικά στα 800 εκατ. ευρώ. Αφορούν όπως υπενθύμισε; 1. Χορήγηση μέχρι το τέλος Μαρτίου έκτακτης ενίσχυσης σε συνταξιούχους που δεν έλαβαν αύξηση σύνταξης λόγω προσωπικής διαφοράς (με βάση το Νόμο Κατρούγκαλου) ή η αύξηση που πήραν ήταν μικρότερη του 7%. Η ενίσχυση διαμορφώνεται από τα 200 έως τα 300 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των συντάξιμων αποδοχών και την τυχόν αύξηση που έλαβαν. 2. Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Επεκτείνεται έως το τέλος του έτους η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, η οποία είχε νομοθετηθεί έως τον Ιούνιο του 2023. 3. Συνεχίζεται και για το 2023 η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τους αγρότες ο με στόχο τον περιορισμό του αυξημένου κόστους και τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής. 4. Επιταχύνεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η καταβολή εκκρεμών αγροτικών αποζημιώσεων, τόσο μέσω του ΕΛΓΑ και του μηχανισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας και όλων των άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. 5. Αύξηση και διεύρυνση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Αυξάνεται στα 200 ευρώ, από 150 ευρώ που ήταν μέχρι πρότινος, το ανώτατο ύψος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και ανάλογα διαμορφώνεται και στα υπόλοιπα κομμάτια για απασχολούμενους στον τομέα της υγείας, καθώς επίσης για υπαλλήλους που υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα. 6. Νέο πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών. Αφορά, πρώτον, την επανένταξη σε ρύθμιση όσων έχουν απολέσει τις φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων ή αυτές κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. Και, δεύτερον, τη δημιουργία ενός νέου σχήματος για όσους φορολογούμενους είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ή/και είχαν ρυθμισμένες φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές την 1η Νοεμβρίου 2021, και συνέχισαν να τις εξυπηρετούν έως σήμερα. 7. Προωθούνται με τροπολογία που κατατίθεται τις επόμενες μέρες στη Βουλή ρυθμίσεις που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η συνάντηση με τους καλλιτέχνες Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους καλλιτεχνών για τα ζητήματα που τους απασχολούν. Αναφέρθηκε στα λόγια του πρωθυπουργού σχετικά με το ότι υπήρξε μια διαχρονική αδιαφορία του ελληνικού κράτους σε θέματα που έχουν να κάνουν με την καλλιτεχνική εκπαίδευση και την ακαδημαϊκή αναγνώριση των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών. Όπως έκανε σαφές ο πρωθυπουργός στην αρχική τοποθέτησή του, σημείωσε ο Γιάννης Οικονόμου, το Προεδρικό Διάταγμα δεν αναγνωρίζει νέα ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά δικαιώματα και ούτε τροποποιεί τις υφιστάμενες διατάξεις της νομοθεσίας γύρω απ’ αυτά. Υπογράμμισε επίσης τη διάθεση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις σε χρόνιες παθογένειες ενώ τόνισε ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν εξαιτίας συνταγματικών περιορισμών ως προς τη δυνατότητα που παρέχεται στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση κι όσο δεν αλλάξει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Στη συνάντηση που κράτησε πάνω από δυόμισι ώρες έγινε δημιουργικός διάλογος και προέκυψαν τα ακόλουθα: – Η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών τη δημιουργία της οποίας εξήγγειλε η κυβέρνηση, είναι ένα θετικό βήμα στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό έχουν συγκροτηθεί Ομάδες Εργασίας οι οποίες ως το τέλος Μαρτίου θα καταθέσουν συγκεκριμένο πλαίσιο για τον χαρακτήρα της Σχολής και τον τρόπο λειτουργίας της, από το 2025. Στο πλαίσιο της Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, θα αξιολογηθεί η δυνατότητα εισαγωγής σε αυτήν με εξετάσεις αποφοίτων από άλλες συναφείς σχολές. – Ως το τέλος της εβδομάδας, θα κατατεθεί από την κυβέρνηση συγκεκριμένη πρόταση προκειμένου να θεραπευτεί το ζήτημα που προέκυψε το 2017 και αφορά τη διαφοροποίηση μισθολογικά και ως προς την βαθμολογική εξέλιξη αποφοίτων δραματικών σχολών και σχολών χορού ανεξαρτήτως του έτους αποφοίτησής τους (προ ή μετά του 2003), για την παροχή καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού και συναφούς έργου στο δημόσιο. – Συμφωνία για την ύπαρξη οριζόντιας ακαδημαϊκής διαπερατότητας, δηλαδή δυνατότητας εισόδου του συνόλου των αποφοίτων δραματικών και συναφών σχολών με κατατακτήριες εξετάσεις στο 3ο εξάμηνο τμημάτων ΑΕΙ. Ο πληθωρισμός και το καλάθι του νοικοκυριού Ο κ. Οικονόμου μίλησε στη συνέχεια για τον πληθωρισμό και το καλάθι του νοικοκυριού επισημαίνοντας ότι συνεχίστηκε τον Ιανουάριο, η αποκλιμάκωση των πληθωριστικών πιέσεων στη χώρα μας, καθώς σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ ο ρυθμός αύξησης των τιμών σε ετήσια βάση υποχώρησε στο 7%, έναντι 7,2% τον Δεκέμβριο, 8,5% το Νοέμβριο, 9,1% τον Οκτώβριο και 12% τον Σεπτέμβριο. «Είναι σημαντικό ότι έχουμε τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην ευρωζώνη», τόνισε, από το μέσο όρο που ανήλθε τον Ιανουάριο στο 8,5%. Είναι ενδεικτικό ότι στην Ιταλία, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη οικονομία στην Ε.Ε., οι τιμές αυξήθηκαν κατά 10,9%. Στην Ολλανδία, που είναι η πέμπτη μεγαλύτερη οικονομία, ο ρυθμός αύξησης των τιμών τον Ιανουάριο υπολογίζεται στο 8,4%. Στην Πορτογαλία, που πληθυσμιακά και οικονομικά μοιάζει πολύ με την Ελλάδα, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 8,6%. Αναμφίβολα σημαντική είναι και η συμβολή από το Καλάθι του Νοικοκυριού που διανύει τη 16η εβδομάδα του, υπογράμμισε και αναφέρθηκε στα νέα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες. Μέχρι τέλος της επόμενης εβδομάδας θα ανοίξει η πλατφόρμα χορήγησης μιας ακόμα ενίσχυσης, του Market Pass, η οποία θα καλύψει το 85% των νοικοκυριών. Κλείνοντας αναφέρθηκε στην ανθρωπιστική βοήθεια που παρέχει και θα συνεχίσει να παρέχει η χώρα μας στην Τουρκία. - Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Ειδήσεις σήμερα: «Έκανα 8,41 μ. και έφυγα, ένα παπούτσι δεν κάνει τον αθλητή», λέει ο Τεντόγλου «Πήγαινα στο ιατρείο του, με βίασε πάνω από δύο φορές» κατέθεσε η 12χρονη για τον δερματολόγο Οικογένεια Λεβέντη – Αλγιαννάκη: Στο «σφυρί» τρία ακόμη ακίνητα για χρέη του γιου

