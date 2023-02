Δένδιας: Να μην αμφισβητηθεί προεκλογικά η εθνική συνεννόηση στην εξωτερική πολιτική

“Στον κοινωνικό κορμό του Ελληνισμού υπάρχουν διακριτές οι ουλές του εθνικού διχασμού και είναι καίρια προτεραιότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη να μην αμφισβητηθεί, κατά την προεκλογική περίοδο, η εθνική συνεννόηση σε βασικές γραμμές άσκησης της εξωτερικής μας πολιτικής και επειδή θεωρούμε, νομίζω όλοι, ότι η ομόνοια δεν είναι ένα πολυτελές απόκτημα, αλλά μία απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική μας επιβίωση”, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μιλώντας σε εκδήλωση με θέμα “Η Ελλάδα παράγοντας ισχύος και σταθερότητας στη Νοτιο-Ανατολική Μεσόγειο”. Ο κ. Δένδιας παρουσίασε τους βασικούς άξονες της εξωτερικής πολιτικής και εξέφρασε την πεποίθηση ότι “η Ελλάδα θα συνεχίσει και να μεγαλώνει και να ψηλώνει τα χρόνια που έρχονται”. Αναφέρθηκε στο δικό του έργο στο υπουργείο Εξωτερικών και ανέφερε τα εξής στοιχεία: Έχει πραγματοποιήσει 244 επισκέψεις και περισσότερες από 300 συναντήσεις σε 81 χώρες. Έχει συναντηθεί με 112 ομολόγους του και με 19 από αυτούς ήταν η πρώτη φορά για Έλληνα υπουργό Εξωτερικών. Έχει υπογράψει 321 διεθνείς συμφωνίες και, όπως είπε, είναι οι περισσότερες στην ιστορία της χώρας. Έχει διανύσει αποστάσεις 1.108.000 χιλιομέτρων στον αέρα και χαριτολογώντας σχολίασε πως είναι σαν να ταξίδεψε τρεις φορές στο φεγγάρι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών & Άμυνας της Βουλής για τη συμβολή τους στην ενίσχυση του κεκτημένου της εθνικής συνεννόησης, στις βασικές γραμμές μας της εξωτερικής πολιτικής της πατρίδας μας (Ομιλία #Θεσσαλονίκη) . pic.twitter.com/Ho08IGPMIR — Nikos Dendias (@NikosDendias) February 15, 2023 Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, την επίσκεψη του στη γειτονική χώρα και το κλίμα που διαμορφώθηκε με την άμεση βοήθεια της Ελλάδας και σημείωσε: “Η θερμότητα της υποδοχής που μου επιφύλαξαν όχι μόνο οι Τούρκοι επίσημοι, οι υπουργοί, ο από πολλά χρόνια γνωστός και φίλος μου Μεβλούτ Τσαβούσογλου, αλλά, κυρίως, οι πρόσφατα πληγέντες από τον εγκέλαδο και πενθούντες άνθρωποι, με έπεισε βαθιά για τη δυνατότητα των δύο κοινωνιών και των δύο λαών να πορευτούν μαζί σε ένα ειρηνικό, σταθερό, βέβαιο μέλλον. Μπορούμε να ελπίζουμε ότι μέσα από την εγκαρδιότητα θα προκύψει ένα ασφαλέστερο μέλλον. Όμως, για την Ελλάδα υπάρχουν βασικές κατευθυντήριες αξίες: Η εδαφική ακεραιότητα, το Διεθνές Δίκαιο, το Δίκαιο της Θάλασσας, ο διάλογος”. Η εκδήλωση με ομιλητή τον κ. Δένδια, έγινε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης και τη διοργάνωσε ο Όμιλος Πολιτικού Προβληματισμού “Ομάδα Δημιουργίας για τη Θεσσαλονίκη”. Εκτός από τον υπουργό, τον λόγο πήρε ο βουλευτής της Ν.Δ και πρόεδρος της επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, Κώστας Γκιουλέκας, ο οποίος τόνισε πως “ο κ. Δένδιας, με εντολή του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υλοποιεί μια εξωτερική πολιτική που είχαμε πολλά χρόνια να συναντήσουμε στην πατρίδα μας”. Όσο για το κλίμα που διαμορφώθηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία μετά τους σεισμούς στη γειτονική χώρα, την άμεση ελληνική βοήθεια και το ταξίδι του κ. Δένδια στις πληγείσες περιοχές μαζί με τον Τούρκο ομόλογο του, ευχήθηκε “να είναι η απαρχή μιας νέας περιόδου στις ελληνοτουρκικές σχέσεις”. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές της Ν.Δ., Άννα Ευθυμίου, Θεόδωρος Καράογλου, Σάββας Αναστασιάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο βουλευτής και πρώην υφυπουργός Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης (με την ιδιότητα του μέλους της επιτροπής Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής), ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κώστας Ζέρβας, ο δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Κατεζίδης, ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κ. Μακεδονίας, δήμαρχοι περιφερειακών δήμων, ο πρύτανης του ΑΠΘ Νίκος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Νταβίντ Σαλτιέλ, η επικεφαλής του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Μαρία Αντωνίου, πρόξενοι κ.ά.. Νωρίτερα, ο κ. Δένδιας μίλησε στην εκδήλωση της διοικούσας επιτροπής της Ν.Δ στο Κιλκίς για την κοπή της πίτας και, μεταξύ άλλων, είπε: “Εδώ σε σας, στους νεοδημοκράτες και τις νεοδημοκράτισσες νιώθω σαν στο σπίτι μου. Γιατί αυτό το κόμμα είναι το σπίτι μου. Μεγάλωσα σε αυτό το κόμμα. Όπου κι αν είμαι, λέω πάντα ότι εμείς είμαστε ένα λαϊκό κόμμα, εμείς είμαστε ένα γνήσιο λαϊκό κόμμα, ένα κόμμα που νοιάζεται για τον άνθρωπο του μόχθου, για τον νοικοκύρη, για τον μικρό και μεσαίο επιχειρηματία για όλους αυτούς που κρατάνε την κοινωνία. Λέω ακόμα ότι δεν επιτρέπουμε σε κανένα να θεωρεί ότι αυτός έχει το μονοπώλιο της καρδιάς. Καρδιά έχουν όλοι οι Ελληνες και η δικιά μας, η μπλε καρδιά, είναι μεγάλη και χτυπάει πάρα, πάρα πολύ δυνατά”. Σχετικά με την πρόταση που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση στις ερχόμενες εκλογές, είπε ότι αυτή θα είναι καθαρή: “Θα πούμε στην κοινωνία ότι μας περιμένουν φουρτούνες, γιατί το ξέρει αυτό ο ελληνικός λαός, αλλά τις φουρτούνες δεν τις φοβόμαστε, μπορούμε να τις ξεπεράσουμε με την πρόταση που θα καταθέσουμε”, επισήμανε ο κ. Δένδιας. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Δέκα ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησής της, λέει η Le Soir Ρωσία: «Μου έκαναν άγνωστη ένεση» – Στέλνουν σε γκούλαγκ Ρωσίδα δημοσιογράφο που μίλησε κατά του Πούτιν Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και «σύμβολο του σεξ», Ράκελ Γουέλς

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )