Δήμος Νίκαιας – Ρέντη: Η φιλοδοξία Ιωακειμίδη για την περιφέρεια Αττικής και η υποψηφιότητα Θ. Τερζή Σε περίπτωση που ο σημερινός δήμαρχος Νίκαιας – Ρέντη αποφασίσει να διεκδικήσει την Περιφέρεια ανοίγει ο δρόμος για νέες υποψηφιότητες – Ήδη το μέλος της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει τον δημαρχιακό θώκο Η έντονη κινητικότητα στην κεντροαριστερά για την εύρεση ενός υποψηφίου, ικανού να αντιπαρατεθεί στον Γιώργο Πατούλη για την περιφέρεια της Αττικής, έχει προκαλέσει έντονες διεργασίες στο χάρτη της αυτοδιοίκησης στο λεκανοπέδιο. Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί, ακόμα και για υποψηφιότητα που θα στηριχθεί από κοινού από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ είναι αυτό του δημάρχου Νίκαιας – Ρέντη Γιώργου Ιωακειμίδη. Παρότι τα δύο κόμματα δεν έχουν ανοίξει ακόμα τα χαρτιά τους, αφήνοντας στον αέρα όλα τα σενάρια και ειδικά εκείνα περί συνεργασίας τους για την περιφέρεια της Αττικής, ο πολύπειρος δήμαρχος δείχνει να διατηρεί ακέραιη αυτή τη φιλοδοξία. Η κινητικότητα όμως αυτή προκαλεί με τη σειρά της διεργασίες στο δήμο Νίκαιας-Ρέντη, όπου εμφανίζονται ήδη ενδιαφερόμενοι για τη διάδοχη κατάσταση, εφόσον ο κ. Ιωακειμίδης αλλάξει έτσι ή αλλιώς πεδίο δράσης. Ήδη, ο Θανάσης Τερζής, μέλος της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, αντιδήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος Νίκαιας παλαιότερα, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τις εκλογές του Οκτωβρίου. Στην πρώτη δήλωσή του ο κ. Τερζής, ο οποίος έχει διατελέσει και πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας, μιλά για την ανάγκη αλλαγής στο δήμο «με προτεραιότητα στην κοινωνική πολιτική. Με ανάπτυξη και εμπορική κίνηση, χωρίς κυκλοφοριακό. Με ποιότητα ζωής, με πράσινο, με έργα υποδομών και αθλητισμού και με τον πολιτισμό στην πρώτη γραμμή».

