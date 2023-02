Εκλογές 2023 – Η εκλογική βραδιά γίνεται digital: Στις 21.00 το αποτέλεσμα, ως τα μεσάνυχτα οι σταυροί των βουλευτών

Μπορεί ακόμα να μην ξέρουμε και επισήμως την ημερομηνία των εκλογών, όσο και αν όλοι εργάζονται με άξονα την 9η Απριλίου, πλην όμως το κυβερνητικό επιτελείο κάνει κανονικά προετοιμασία για την εκλογική βραδιά, η οποία θα έχει σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια. Η βασικότερη αλλαγή έγκειται στην ψηφιοποίηση της όλης διαδικασίας μετάδοσης των αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα η έκβαση της αναμέτρησης, αλλά και η πορεία της σταυροδοσίας να δημοσιοποιούνται πολύ νωρίτερα από τα συνηθισμένα. Κάτι, βεβαίως, που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην πορεία ορισμένων τηλεοπτικών πάνελ. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, συνεπώς, σχεδόν το σύνολο των δικαστικών αντιπροσώπων θα είναι εφοδιασμένοι με tablet, ενώ το 2019 μόλις το 30% αυτών είχε συσκευές άμεσης μετάδοσης του αποτελέσματος. Όσοι δεν έχουν tablet, θα χρησιμοποιήσουν κινητά τηλέφωνα. Όλες οι φορητές συσκευές θα είναι εφοδιασμένες με το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης των αποτελεσμάτων (SRT), με την καταγραφή των ψήφων και των σταυρών να πηγαίνει απευθείας στο υπουργείο Εσωτερικών. Κάπως έτσι, τα ορόσημα της εκλογικής βραδιάς διαφοροποιούνται σημαντικά, μιας και η ψηφιοποίηση της διαδικασίας θα δημιουργήσει μια κατάσταση που παραπέμπει στον τρόπο μετάδοσης αποτελεσμάτων της Κύπρου, όπου η βραδιά στις προεδρικές εκλογές είχε τελειώσει πριν τις 21:00. Εν προκειμένω, με βάση την προσομοίωση που έχει γίνει, στις 20:00 θα έχουμε αποτέλεσμα στο 25%+ της επικράτειας. Υπενθυμίζεται ότι ως τώρα, περίπου στις 21:00 είχαμε την πρώτη εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος από τη Singular Logic στο 10% της επικράτεις. Πλέον, στις 21:00, θα έχουμε πλέον αποτέλεσμα σχεδόν για το 80% της επικράτειας. Παράλληλα, εξίσου νωρίς θα λήξει και το θρίλερ με τους σταυρούς των βουλευτών. Με βάση τις εκτιμήσεις των αρμοδίων, μέχρι τα μεσάνυχτα, θα ξέρουμε πού έχει κάτσει η μπίλια της σταυροδοσίας, κάτι που θα βάλει τέλος στο ολονύχτιο θρίλερ που συχνά παίζεται για ώρες και έχει ως αποτέλεσμα βουλευτές να γίνονται… καρδιακοί, μέχρι να κάτσει η μπίλια της έδρας ή της κατάταξης. Τέλος, με βάση την ηλεκτρονική μετάδοση της πορείας των ψήφων, την ημέρα των εκλογών θα έχουμε ανακοίνωση συμμετοχής τρεις φορές από το υπουργείο Εσωτερικών σε επίσημη βάση. Όλα αυτά, βεβαίως, μένει να δοκιμαστούν επί του πρακτέου, εφόσον, όμως, οι αλλαγές αυτές, για τις οποίες το υπουργείο Εσωτερικών έχει γνώση, υλοποιηθούν, τότε θα έχουμε εν τοις πράγμασι μια τομή στον τρόπο μετάδοσης του εκλογικού αποτελέσματος. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Δέκα ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησής της, λέει η Le Soir Ρωσία: «Μου έκαναν άγνωστη ένεση» – Στέλνουν σε γκούλαγκ Ρωσίδα δημοσιογράφο που μίλησε κατά του Πούτιν Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και «σύμβολο του σεξ», Ράκελ Γουέλς

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )