Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ετοιμάζει συνεργασία με την Αρχή Ανταγωνισμού της Πολωνίας (tweet)

Τη συνεργασία της με την Αρχή Ανταγωνισμού της Πολωνίας προωθεί η ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρός της, Γιάννης Λιανός.

Όπως αναφέρει ο Γιάννης Λιανός σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Just finished a meeting with the wonderful team of the Polish competition authority @UOKiKgovPL and its chairman Tomasz Chróstny to discuss about common challenges and cooperation pic.twitter.com/fpcQGNmPxn

