Η Ελλάδα στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια στους σεισμόπληκτους στη Συρία Η βοήθεια θα σταλεί μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας Φάρμακα, υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης, όπως σκηνές, αναδιπλούμενα κρεβάτια, κουβέρτες και κλινοσκεπάσματα, στέλνει η Ελλάδα στη Συρία, κατόπιν εντολής του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα, με την ανθρωπιστική βοήθεια, ανταποκρίνεται στο αίτημα των Αρχών της Συρίας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για παροχή συνδρομής στην αντιμετώπιση των συνεπειών του πρόσφατου καταστροφικού σεισμού μεγέθους 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ, με στόχο την ανακούφιση των πληγέντων και την κάλυψη άμεσων αναγκών. Η χώρα μας από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά τον σεισμό ήταν έτοιμη να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια για τη στήριξη των σεισμόπληκτων στη Συρία και η όποια καθυστέρηση δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα. Η Ελλάδα, αντιθέτως, κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για άμεση αποστολή υλικού στη Συρία, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, μέσω του οποίου διασφαλίζεται συντονισμένη και αποτελεσματική παροχή συνδρομής από τα κράτη-μέλη σε πληγείσες περιοχές. Η αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού πραγματοποιείται με τον συντονισμό του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Ειδήσεις σήμερα: Τα νέα προϊόντα στο «καλάθι του νοικοκυριού» – Τι αλλάζει στα ταμπελάκια με τις τιμές Σεισμός στην Τουρκία: Πατέρας και κόρη σώθηκαν μετά από 5 μέρες – Έπαιζαν «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» Λίβανος: Καταθέτες έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες στη Βηρυτό – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 16.02.2023, 11:32 16.02.2023, 14:39 10.02.2023, 16:16 16.02.2023, 09:48 16.02.2023, 09:47 16.02.2023, 10:10

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )