Θεοδωρικάκος: Τον τελευταίο χρόνο είχαμε τις λιγότερες ανθρωποκτονίες και το μεγαλύτερο ποσοστό εξιχνιάσεων Η ασφάλεια δεν αποτελεί μια αόριστη εξαγγελία αλλά έργο που απαιτεί συστηματική καθημερινή δουλειά ανέφερε σε ημερίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια CSI Institute Με στόχο μια σύγχρονη αστυνομία, φιλική στον πολίτη που θα αντιμετωπίζει κάθε μορφή σύγχρονου εγκλήματος, η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εργάζεται συστηματικά και επενδύει σε εξοπλισμό και σε εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Τάκης Θεοδωρικάκος σε ημερίδα του Διεθνούς Ινστιτούτου για την Κυβερνοασφάλεια CSI Institute, του οποίου ηγείται ο κος Μανώλης Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α. της ΕΛ.ΑΣ.. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι η ασφάλεια δεν αποτελεί μια αόριστη εξαγγελία αλλά έργο που απαιτεί συστηματική καθημερινή δουλειά, το οποίο έχει συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα: «Τον τελευταίο ένα χρόνο μας γεμίζει ικανοποίηση το γεγονός ότι είχαμε τις λιγότερες ανθρωποκτονίες των τελευταίων 11 ετών και το μεγαλύτερο ποσοστό -της τάξης του 90%- εξιχνιάσεων». Γι’ αυτό όπως υπογράμμισε, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει επενδύσει σημαντικά ποσά για εξοπλισμό και εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την πάταξη κάθε μορφής εγκλήματος. Και πρόσθεσε: «Στο πλαίσιο αυτό, υποδεχόμαστε στην κοινή προσπάθεια το Crime Lab, από τα χέρια και το μυαλό ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αφήσει το αποτύπωμά του στην Ελληνική Αστυνομία, αλλά και στην κοινωνία μας. Του στρατηγού που έστησε τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συμβάλλοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά στη προετοιμασία της χώρα μας για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και την προστασία, ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, από τους κινδύνους του». Πρόταγμα της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος είναι μία Αστυνομία σύγχρονη, αποτελεσματική απέναντι σε κάθε μορφή εγκλήματος, φιλική στον πολίτη, που θα λειτουργία με διαφάνεια όπως επιτάσσει το δημοκρατικό πλαίσιο της Ελληνικής Πολιτείας. Και τόνισε ότι σε αυτήν την προσπάθεια είναι στο πλευρό των αστυνομικών μας που κάνουν πράξη το καθήκον τους να επιτελούν την αποστολή τους. «Γιατί, χωρίς ασφάλεια δεν υπάρχει ελευθερία, δεν υπάρχει ευημερία, δεν μπορεί να λειτουργήσει η Δημοκρατία μας». Ειδήσεις σήμερα: Τα νέα προϊόντα στο «καλάθι του νοικοκυριού» – Τι αλλάζει στα ταμπελάκια με τις τιμές Σεισμός στην Τουρκία: Πατέρας και κόρη σώθηκαν μετά από 5 μέρες – Έπαιζαν «πέτρα, ψαλίδι, χαρτί» Λίβανος: Καταθέτες έσπασαν και πυρπόλησαν τράπεζες στη Βηρυτό – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 16.02.2023, 17:45 16.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 16.02.2023, 09:48 16.02.2023, 09:47 16.02.2023, 15:57

