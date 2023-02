Κατρίνης: Οι 5+1 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας H κυβέρνηση Παπανδρέου το 2010 είχε ψηφίσει τον νόμο «Κατσέλη» που προστάτευσε ουσιαστικά την πρώτη κατοικία, παρότι είχε να αντιμετωπίσει την Τρόικα, επισήμανε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο επικεφαλής της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης για το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας. Με συνέντευξή του την Πέμπτη στον Αντ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» δήλωσε πως «Ήταν απογοητευτικό το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός δεν βρήκε να πει ούτε μία λέξη για τους αδύναμους δανειολήπτες, τους πλειστηριασμούς και την προστασία της πρώτης κατοικίας, στις εξαγγελίες που έκανε στην Κοζάνη, παρά το μεγάλο κύμα αντιδράσεων που έχει προκληθεί στην κοινή γνώμη» «Θέλουμε να θυμίσουμε», είπε στη συνέχεια, ότι η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και του Γιώργου Παπανδρέου, το 2010 ψήφισε το ν. 3869/2010 (τον νόμο “Κατσέλη”) που προστάτευσε ουσιαστικά την πρώτη κατοικία, παρότι είχε να αντιμετωπίσει την πιο σκληρή “Τρόικα” στη δίνη των μνημονίων. » Επιπλέον, θυμίζουμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν ψήφισε το νόμο “Κατσέλη” το 2010, αλλά τον αντικατέστησε το 2019 και ουδέποτε έχει ζητήσει την επαναφορά του, παρότι -και παρά τις όποιες διαφωνίες- κατά κοινή παραδοχή ήταν το μοναδικό αποτελεσματικό πλαίσιο της κύριας κατοικίας στην Ελλάδα». Ο κ. Κατρίνης υποστήριξε ακόμη πως « η ΝΔ με τον δικό της πτωχευτικό νόμο το 2020 κατάργησε οριστικά και οριζόντια την προστασία της πρώτης κατοικίας, ενώ με βάση την δική της πλατφόρμα, σήμερα στην Ελλάδα έχουν πιστοποιηθεί ως ευάλωτοι δανειολήπτες 20 μόλις άτομα. Άρα για την κυβέρνηση, σήμερα υπάρχουν μόνο 20 ευάλωτοι δανειολήπτες στη χώρα, ενώ το 2022 αναρτήθηκαν 39.000 πλειστηριασμοί και το 2023 θα αναρτηθούν ακόμη 50.000». Παράλληλα, σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τροπολογία και προτάσεις νόμου για: * «την επαναφορά του Ν.3869/2010, με νέα επικαιροποιημένα κριτήρια, * αγορά του δανείων από τον δανειολήπτη, προτού αυτό αγοραστεί από τα funds, * την προστασία της αγροτικής γης που απειλείται με κατάσχεση ως μοναδικό μέσο επιβίωσης για αγρότες και κτηνοτρόφους, * την επιβολή κανόνων λειτουργίας στα funds, ώστε να σταματήσουν να λειτουργούν ασύδοτα, * τη βιώσιμη λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο, * την εξάντληση αριθμού δόσεων για τη ρύθμιση δανείων, μετά από αξιολόγηση από τραπεζικό διαμεσολαβητή. Αυτές τις προτάσεις τις έχουμε καταθέσει, θα τις ξανακαταθέσουμε άμεσα και θα καλέσουμε την κυβέρνηση και όλα τα κόμματα να πάρουν θέση». Ειδήσεις σήμερα: «Έκανα 8,41 μ. και έφυγα, ένα παπούτσι δεν κάνει τον αθλητή», λέει ο Τεντόγλου «Πήγαινα στο ιατρείο του, με βίασε πάνω από δύο φορές» κατέθεσε η 12χρονη για τον δερματολόγο Οικογένεια Λεβέντη – Αλγιαννάκη: Στο «σφυρί» τρία ακόμη ακίνητα για χρέη του γιου BEST OF NETWORK 16.02.2023, 17:45 16.02.2023, 16:17 16.02.2023, 16:26 16.02.2023, 09:48 16.02.2023, 09:47 16.02.2023, 15:57

