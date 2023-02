Καϊλή: Στο δικαστήριο σήμερα η ευρωβουλευτής – Νέο αίτημα αποφυλάκισης 

Νέα κρίσιμη ακρόαση, την τρίτη από τότε που συνελήφθη και κρατείται στις βελγικές φυλακές θα έχει σήμερα η Εύα Καϊλή ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου, από το οποίο θα ζητήσει να αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πρόκειται για μία οριακή μάχη που δίνει η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, η οποία βρίσκεται στη δίνη του σκανδάλου με τις δωροδοκίες ευρωπαίων αξιωματούχων από το Κατάρ (υπόθεση Qatargate). Η κυρία Καϊλή επιμένει ότι είναι αθώα και πως δεν έχει εμπλοκή στο σκάνδαλο, ενώ καταγγέλλει εδώ και καιρό τις συνθήκες κράτησής της. Στο πλευρό της έσπευσαν χθες 10 ευρωβουλευτές, όλοι ιταλικής υπηκοότητας, όπως σημειώνει η εφημερίδα Le Soir, που αποκάλυψε τη σχετική επιστολή τους προς την πρόεδρο του ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα. Η σημερινή ημέρα είναι έτσι κι αλλιώς πολύ καθοριστική για τις δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, καθώς μπροστά στο προδικαστικό συμβούλιο θα βρεθούν και άλλοι δύο πρωταγωνιστές της υπόθεσης. Ο Ιταλός πρώην ευρωβουλευτής και φερόμενος ως ιθύνων νους του δικτύου Μάριο Παντσέρι και ο Βέλγος ευρωβουλευτής Μαρκ Ταραμπέλα, ο οποίος συνελήφθη την προηγούμενη Παρασκευή και κρατείται στις φυλακές του Σεν-Ζιλ. Ο Ταραντέλα έπεσε στα χέρια των αρχών μετά τις καταθέσεις του Παντσέρι, ο οποίος έχει κάνει συμφωνία με τις βελγικές αρχές, ώστε με αντάλλαγμα μία ευνοϊκή αντιμετώπιση να δώσει στοιχεία για τη δράση του κυκλώματος με τις δωροδοκίες. «Ο Παντσέρι τον παρασύρει στην ενοχή του τραβώντας τον κάτω ενώ προφανώς ο πελάτης μου ισχυρίζεται ότι είναι αθώος», δήλωσε με έμφαση ο δικηγόρος του Ταραντέλα, Μαξίμ Τόλερ, λίγο μετά τις δραματικές εξελίξεις για τον ευρωβουλευτή. Το μεγάλο ενδιαφέρον και ίσως το πλέον κρίσιμο κομμάτι του παζλ για την κυρία Καϊλή είναι τι έχει ή τι προτίθεται να καταθέσει γι’ αυτήν ο Παντσέρι, κάτι που πιθανόν θα επηρεάσει την απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου για τη συνέχιση ή όχι της κράτησής της. Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής άλλαξε μόλις πριν τρεις μέρες τη νομική της ομάδα, αντικαθιστώντας τον Αντρέ Ριζόπουλο με τον Σβεν Μαρί, έναν διάσημο Βέλγο δικηγόρο, που φέρει το προσωνύμιο «ο συνήγορος του διαβόλου». Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος παραμένει δίπλα στην κυρία Καϊλή και θα είναι επίσης παρών στη σημερινή ακρόαση, κατά την οποία θα φανεί κατά πόσο και πώς η πρόσληψη του Σβεν Μαρί, θα επηρεάσει την υπερασπιστική της γραμμή – και κυρίως εάν θα φέρει αποτέλεσμα και θα σταματήσει η προφυλάκισή της. Η επιστολή των 10 Η υπηρεσία τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιβεβαίωσε χθες την πληροφορία της βελγικής εφημερίδας Le Soir ότι δέκα Ιταλοί ευρωβουλευτές, που ανήκουν στην ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, έστειλαν επιστολή προς την πρόεδρο του σώματος Ρομπέρτα Μέτσολα, καταγγέλλοντας τις συνθήκες κράτησης της Εύας Καϊλή στις φυλακές Χάρεν. Όπως διευκρινίστηκε από το ευρωκοινοβούλιο «η πρόεδρος έλαβε την επιστολή και θα την εξετάσει, βρίσκεται ήδη σε επαφή με τις βελγικές αρχές… οι επιστολές αυτές δεν είναι δημόσιες». Η πρωτοβουλία για την επιστολή ανήκε στον Μασιμιλιάνο Σμερίλιο, γνωστές για τις δράσεις του για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δηλώσεις κάποιων από τους ευρωβουλευτές που υπογράφουν την επιστολή, όπως ο Μπράντο Μπενιφέι και η Αλεσάντρα Μορέτι, έκαναν λόγο για έλλειψη ανθρωπιάς απέναντι στην κυρία Καϊλή, ενώ επισήμαναν ότι δεν θέλουν να ασκήσουν πίεση με την κίνησή τους αυτή. Πάντως, από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, στους οποία ανήκε και η κυρία Καϊλή, σημειωνόταν με έμφαση ότι «δεν πρόκειται για πρωτοβουλία της ομάδας S&D, αλλά για ατομική πρωτοβουλία των ευρωβουλευτών», αποφεύγοντας να δώσει οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Ειδήσεις σήμερα: Εύα Καϊλή: Δέκα ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τις συνθήκες κράτησής της, λέει η Le Soir Ρωσία: «Μου έκαναν άγνωστη ένεση» – Στέλνουν σε γκούλαγκ Ρωσίδα δημοσιογράφο που μίλησε κατά του Πούτιν Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και «σύμβολο του σεξ», Ράκελ Γουέλς

